Erster Punkt im ersten Spiel für die SpVgg SV Weiden: Mit einem 3:3 kehrt die Wasserwerkelf vom Auftaktspiel der Bayernliga Nord beim TSV Großbardorf zurück. Doch es wäre mehr möglich gewesen.

Am Freitag gegen Sand

Für die SpVgg SV Weiden war am Samstag in Großbardorf ein Dreier greifbar nahe, doch in der Schlussphase gaben die Oberpfälzer eine 3:1-Führung aus der Hand. Dennoch war Coach Stefan Fink mit seiner Trainerpremiere in der Bayernliga zufrieden: "Vor dem Spiel hätte ich den Punkt sofort unterschrieben. Dass wir die Führung hergegeben haben, ist ärgerlich. Dennoch ordnen wir das Remis als Punktgewinn ein. Die Jungs haben das für den Anfang ordentlich gemacht. Großbardorf ist ja auch nicht irgendwer."Fink setzte auf ein 4-4-2-System mit den Stürmern Benjamin Werner und Josef Rodler. Zudem standen mit Marko Smodlaka, Andreas Graml, Florian Rupprecht, Martin Polom und Michael Busch fünf Neuzugänge in der Startformation. Wie zu erwarten war, nahm die Heimelf vom Anpfiff weg das Heft in die Hand. Aus dieser Überlegenheit resultierte das verdiente 1:0 durch den 16-m-Schuss von André Rieß (24.). Der TSV blieb überlegen, während es die SpVgg SV nicht schaffte, offensiv Akzente zu setzen. Entsprechend überraschend war der Ausgleich: Nach einem Konter konnte Werner von Heimtorwart Christian Dietz nur durch ein Foul gestoppt werden, den Elfmeter verwandelte Rodler sicher zum 1:1 (38.).Das Tor hauchte den Schwarz-Blauen Selbstvertrauen ein und belebte das Offensivspiel. Weiden war auch nach der Pause sofort hellwach und nach einer Kombination mit Rodler brachte Wildenauer die Gäste mit 2:1 in Front (46.). Als Florian Rupprecht (49.) für den Doppelpack sorgte, hatte die SpVgg SV den Spielverlauf vollends auf den Kopf gestellt (49.). "In dieser Phase waren wir sehr präsent und effektiv. Wir müssen es nur schaffen, dies über einen längeren Zeitraum so umzusetzen", beschrieb Fink die ersten Minuten nach dem Seitenwechsel. Der TSV war angeschlagen, schaffte es aber Minute für Minute, die anfängliche Überlegenheit zurückzuerlangen. Da aber die Weidener Defensive nicht viel zuließ, dauerte es bis zur Schlussphase, ehe Großbardorf wieder zu Chancen kam. Einen Abpraller im Strafraum nutzte Manuel Leicht zum Anschlusstor (77.). Zwei Minuten vor Schluss war Lukas Dinkel nach einem Abpraller von Smodlaka zur Stelle und staubte zum verdienten Ausgleich ab."Wir haben jetzt wieder eine Woche mehr Zeit, uns weiterzuentwickeln und dann wollen wir auch zu Hause die ersten Zähler holen", blickte Fink voraus. Dabei trifft die SpVgg SV am Freitag, 21. Juli, auf den 1. FC Sand.

TSV Großbardorf 3:3 (1:1) SpVgg SV Weiden

TSV Großbardorf: Dietz, Zang (53. Floth), Hölderle, Orf, Seufert, Rieß, Schönwiesner, Zehe, Illig, Leicht, Rugovaj (85. Dinkel)SpVgg SV Weiden: Smodlaka, Wildenauer, Rupprecht, Polom, Graml, Graf, Scherm (69. Reich), Hegenbart, Busch (72. Schimmerer), Werner, Rodler (84.Bächer)Tore: 1:0 (24.) André Rieß, 1:1 (38./ Foulelfmeter) Josef Rodler, 1:2 (46.) Thomas Wildenauer, 1:3 (49.) Florian Rupprecht, 2:3 (77.) Manuel Leicht, 3:3 (88.) Lukas Dinkel - SR: Mario Hofmann (Heroldsbach) - Zuschauer: 260 - Gelb-Rot: (90.) Benjamin Werner (Weiden)

FC Amberg startet mit Heimniederlage

Amberg. Der FC Amberg hat die "Mission Klassenerhalt" in der Bayernliga Nord mit einer Niederlage begonnen. Im ersten Saisonspiel setzte es gegen die Würzburger Kickers II vor heimischer Kulisse ein 1:3 (1:1)."Wir hatten Chancen, waren aber beim Abschluss nicht geradlinig genug. In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel beherrscht, aber zu wenig daraus gemacht", sagte FCA-Trainer Lutz Ernemann. Nach diesem ersten Spiel von einem Fehlstart zu sprechen, wäre sicher zu früh, denn es waren schon einige gute Ansätze zu sehen. Für das Saisonziel braucht es aber auch Punkte - gerade gegen nicht übermächtige Gegner wie die Kickers II an diesem Tag.Tore: 1:0 (19.) Jan Fischer, 1:1 (38.), 1:2 (62.) und 1:3 (65.) Onur Ünlücifci - SR: Stefan Treiber (Neuburg) - Zuschauer: 272Gebenbach sorgt für PaukenschlagGebenbach. Einen besseren Einstand in die Fußball-Bayernliga hätte sich die DJK Gebenbach nicht erträumen können. In der Grünen Au in Hof bezwang der Neuling vor knapp 700 Zuschauern den Regionalliga-Absteiger SpVgg Bayern Hof überraschend deutlich, aber völlig verdient mit 3:0 (1:0) und sorgte damit gleich zum Saisonauftakt für einen Paukenschlag.Tore: 0:1 (6.) Niko Becker, 0:2 (55.) Dominik Haller, 0:3 (68.) Timo Kohler - SR: Alexander Arnold (Langenleiten) - Zuschauer: 690Hartes Stück Arbeit für AmmerthalAmmerthal. Gelungener Start für die DJK Ammerthal in die neue Bayernliga-Saison: Im ersten Spiel besiegte sie die DJK Don Bosco Bamberg mit 3:0 (1:0). So klar, wie es das Ergebnis vermuten lässt, war die Sache für die Gastgeber aber nicht."Wir agierten etwas nervös, haben nicht die Qualität auf den Platz gebracht wie in der Vorbereitung", sagte Trainer Jürgen Press nach der Partie. "Wir fanden zunächst den Rhythmus nicht, haben uns gegen diesen glänzend eingestellten Gegner, der uns 90 Minuten massiv bearbeitet hat, sehr schwer getan. Es war ein hartes Stück Arbeit."Tore: 1:0 (17.) Thomas Schneider, 2:0 (83.) und 3:0 (87.) Michael Jonczy - SR: Patrick Hanslbauer (TSV Altenberg) - Zuschauer: 345 - Rot: (36.) Nicolas Esparza (Bamberg) grobes FoulspielStatistikSpVgg Ansbach - TSV Aubstadt 4:0 (2:0)Tore: 1:0 (7.) Lukas Schmidt, 2:0 (18.) und 3:0 (65.) Patrick Kroiß, 4:0 (79./Elfmeter) Christoph Hasselmeier - SR: Paul Birkmeir (Rohrenfels) - Zuschauer: 415 - Rot: (67.) Martin Thomann (Aubstadt)Würzburger FV - 1. FC Schweinfurt II 2:0 (1:0)Tore: 1:0 (21.) Cristian Dan, 2:0 (90.) Patrick Hofmann - SR: Markus Hertlein (TSV 1860 Dinkelsbühl) - Zuschauer: 3501. FC Sand - SV Erlenbach/Main 1:1 (0:0)Tore: 1:0 (47./Elfmeter) Daniel Krüger, 1:1 (51.) Baris Eren - SR: Manuel Steigerwald (SV Gräfendorf) - Zuschauer: 250SpVgg Jahn Forchheim - SV Viktoria Aschaffenburg verlegt auf den 31. Oktober