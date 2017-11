Hohe Hürden sind da, um sie zu überspringen: Die SpVgg SV Weiden nimmt am Samstag einen großen Anlauf, um beim Hindernis SC Eltersdorf nicht ins Stolpern zu kommen.

Minimalziel vier Punkte

Starkes Offensivtrio

Wir haben nichts zu verlieren. Natürlich brauchen wir einen schlechteren Tag des Gegners, aber dann müssen wir da sein. SpVgg-SV-Trainer Stefan Fink

Für die Schwarz-Blauen verliefen die Herbstwochen trist und grau. Nun hat sich die leicht depressive Stimmung aber aufgehellt. Der 2:0-Erfolg beim direkten Konkurrenten 1. FC Sand am letzten Wochenende war ein Lichtblick, er hat wieder für mehr Zuversicht und gute Laune am Weidener Wasserwerk gesorgt.Es war der erste Sieg für die SpVgg SV seit dem 15. September (4:1 gegen den FSV Erlangen-Bruck). Geht es nach Trainer Stefan Fink soll seine Truppe am Samstag, 4. November, um 14 Uhr gegen den SC Eltersdorf nachlegen. Dabei ist es Fink egal, dass mit dem Tabellendritten ein großes Kaliber im Sparda-Bank-Stadion aufschlägt: "Wir würden jetzt gerne mal einen der Großen schlagen. Mit der richtigen Einstellung und Kampfgeist sind wir dazu durchaus in der Lage."Will die SpVgg SV auf dem kürzlich eroberten zwölften Tabellenplatz überwintern, ist es unbedingt nötig, auch gegen solche Hochkaräter etwas mitzunehmen. Neben Eltersdorf und der DJK Ammerthal trifft die SpVgg SV in den kommenden Wochen mit dem Würzburger FV und der SpVgg Ansbach noch auf zwei weitere Spitzenteams der Bayernliga. "Wir werden es gegen jeden Gegner versuchen. Minimalziel sind vor Weihnachten noch vier Punkte. Alles darüber wäre ein schöner Bonus", blickt Fink auf das Restprogramm seiner Elf.Das nötige Selbstvertrauen dafür zieht die Wasserwerkelf aus dem Auswärtserfolg in Sand, der für Fink "aufgrund unserer Situation sehr erforderlich war." Neben einer ansprechenden Defensivarbeit und dem dritten Zu-Null-Spiel in dieser Saison war vor allem die Ordnung in der Spielanlage als positiv einzustufen. Personell kann Fink nahezu aus dem Vollen schöpfen. Martin Polom kehrt nach überstandener Grippe in den Kader zurück, womit nur noch der Langzeitverletzte Andreas Schimmerer fehlt.Gute Voraussetzungen also für eine Überraschung am Wasserwerk? Dazu müssen aber die Gäste mitspielen. Eltersdorf stellt das beste Auswärtsteam und die beste Abwehr der Bayernliga Nord. Zusätzlich verfügt das Team von Trainer Bernd Eigner über ein gefährliches Offensivtrio. Marcel Stark (8 Saisontore) sowie die Zwillinge Tobias (8) und Bastian Herzner (7) erzielten mehr als die Hälfte der Eltersdorfer Treffer. Auch im Hinspiel zeigten sich die genannten Akteure beim 4:0-Erfolg torhungrig.Dennoch ist Fink optimistisch: "Wir haben nichts zu verlieren. Natürlich brauchen wir einen schlechteren Tag des Gegners, aber dann müssen wir da sein." Solche schlechten Tage gibt es im Herbst bekanntlich genug, wobei ein Sieg für die SpVgg ein weiterer Lichtblick wäre.