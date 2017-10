Ein Punkt für die Moral: Zum Rückrundenstart in der Bayernliga Nord verbucht die SpVgg SV Weiden ein Remis gegen einen spielstarken Gegner.

Auf Leistung aufbauen

Graf sorgt für Ausgleich

Mit dem unterm Strich gerechten 2:2 (1:2) hielten auch die beiden Serien der Kontrahenten. Die Gäste blieben zum sechsten Mal in Folge ohne Niederlage, während die SpVgg SV die gleiche Anzahl an Spielen auf einen Sieg wartet.Dennoch zeigte sich SpVgg-SV-Trainer Stefan Fink zufrieden: "Es war der erste Schritt in die richtige Richtung. Wir haben uns das Unentschieden verdient. Es war eine Leistungssteigerung gegenüber den letzten Wochen zu erkennen. Darauf müssen wir aufbauen und dann werden wir auch wieder gewinnen. Am besten schon das nächste Spiel in Sand." Sein Kollege Dominik Schönhöfer zog ein ähnliches Fazit: "Die Punkteteilung ist gerecht und wir können damit leben. Uns fehlen seit Wochen immer wieder Spieler, da nehmen wir den Auswärtspunkt gerne mit, auch wenn mir die beiden Gegentore zu einfach gefallen sind."Die Startphase war geprägt von gegenseitigem Abtasten und ähnlicher Spielanlage. Lange Bälle auf die robusten Stürmer waren die häufigste Variante, um nach vorne zu kommen. So dauerte es bis zum ersten Aufreger bis zur 14. Minute. Dieser hatte es aber gleich in sich. Eine schnelle, direkte Kombination über mehrere Stationen schloss Christoph Hegenbart herrlich aus 16 Metern mit einem Schuss unter die Latte zur Führung für die Gastgeber ab (14.).Ein Tor, das das angeknackste Selbstvertrauen der Schwarz-Blauen sichtlich stärkte. Bissige Zweikampfführung im Mittelfeld und schnelles Umschalten nach vorne führten zu weiteren guten Gelegenheiten. Benjamin Werner frei vor dem Tor per Kopf (22.) sowie Michael Busch und Stefan Graf mit strammen Fernschüssen (23./26.) hätten auf 2:0 erhöhen können, scheiterten aber an Gästetorwart Michael Wehr. "Da müssen wir eigentlich nachlegen, was uns noch mehr Ruhe gebracht hätte. Stattdessen lassen wir uns das Ganze vor der Halbzeit sogar noch komplett nehmen", spielte Fink auf die Endphase der ersten Halbzeit an.Es waren 15 Minuten, welche für die Wasserwerkelf nicht unglücklicher hätten laufen können. Zunächst brachte die Abwehr den Ball nach einer Ecke nicht aus der Gefahrenzone und Dominik Zehe legte das Leder zum Ausgleich in den Winkel (31.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff agierte Werner frei vor dem Tor zu umständlich und den folgenden Konter vollendete Gästetorjäger Björn Schönwiesner alleine vor Dominik Forster - 1:2 (42.).Anders als zuletzt ergab sich die Heimelf aber nicht ihrem Schicksal, sondern kämpfte sich nach dem Seitenwechsel zurück, was auch Fink anerkannte: "Wir sind diesmal nicht auseinandergebrochen, sondern haben die notwendige Mentalität gezeigt." Mit der richtigen Körpersprache spielte die SpVgg SV engagiert nach vorne und erarbeitete sich den Ausgleich. Graf stieg nach einer Freistoßflanke von Johannes Scherm am höchsten und setzte das Leder zum 2:2 in die Maschen (58.).Fortan übernahmen wieder die Abwehrreihen das Kommando und beide Teams kamen nur nach Standards zu kleineren Möglichkeiten. Bis zur 72. Minute, in der jeweils die Latte den Siegtreffer verhinderte. Zunächst köpfte Werner nach einer identischen Situation wie beim 2:2 an dieselbige und im Gegenzug lenkte Forster einen Gewaltschuss von Schönwiesner an die Querstange. Die letzten Aufreger in einer Partie, die wenig später mit der gerechten Punkteteilung endete. Am kommenden Wochenende gilt es für die SpVgg SV Weiden, die Leistungssteigerung im wichtigen Spiel beim Tabellennachbarn 1. FC Sand zu bestätigen.

SpVgg SV Weiden: Forster, Wildenauer, Polom, Rupprecht, Scherm, Graf, Hegenbart (79. Lang), Reich, Busch (65. Zeitler), Rodler, Werner

Es war der erste Schritt in die richtige Richtung. Stefan Fink, Trainer der SpVgg SV Weiden

TSV Großbardorf: Wehr, Mangold, Zang, Piecha, Zehe, Schönwiesner, Seufert, Rugovaj (90. Diemer), Mosandl (82. Dinkel), Leicht, Floth (82. Dietz)Tore: 1:0 (14.) Christoph Hegenbart, 1:1 (31.) Dominik Zehe, 1:2 (42.) Björn Schönwiesner, 2:2 (58.) Stefan Graf - SR: Felix Brandstätter (Passau) - Zuschauer: 348