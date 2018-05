Rechenschieber statt rundes Leder: Fußball-Bayernligist SpVgg SV Weiden tauscht in diesen Tagen das Arbeitsgerät. Die Denksportaufgabe lautet: Wie können die Schwarz-Blauen noch den direkten Klassenerhalt schaffen?

Die Zahl der Optionen, das weiß Florian Schrepel, ist begrenzt. Genau genommen gibt es deren zwei (siehe Artikel unten). "Wir müssen entweder den FC Eintracht Bamberg überholen", sagt der Weidener Trainer. "Oder uns gelingt es, als bester Bayernliga-14. ins Ziel zu kommen." Für beide Modelle, da beißt die Maus keinen Faden ab, sind zwei Siege in den letzten beiden Saisonspielen eigentlich zwingend notwendig. "Wenn wir das nicht schaffen, erübrigen sich wohl alle Rechenbeispiele", beschreibt Schrepel die schwierige Ausgangslage.Und damit nicht genug: Selbst wenn die Wasserwerkelf zwei Dreier im Heimspiel gegen die Würzburger Kickers II und im Saisonfinale bei der SpVgg Bayern Hof einfahren sollte, muss auch die Konkurrenz mitspielen. Aus eigener Kraft kann die SpVgg SV nicht mehr der Relegation entkommen."So lange die Chance da ist, müssen und werden wir an den direkten Ligaverbleib glauben", gibt sich Schrepel kämpferisch. Seinen Spielern hat er in den vergangenen Tagen immer wieder das Gleiche gepredigt: "Auch wenn die Chance gering ist, müssen wir die Grundtugenden des Fußballs in die Waagschale werfen", fordert der Trainer. "Und die heißen Leidenschaft und Kampf."Die jüngste Erfolgsserie mit 10 Punkten aus 4 Spielen habe der Mannschaft neues Selbstvertrauen eingeimpft, hat Schrepel erkannt. "Wir sind auf einem guten Weg. Die Spieler haben zuletzt gesehen, dass sie wieder Erfolg haben können", berichtet er. Und wenn es nicht reicht? "Dann werden wir die Flinte nichts ins Korn werfen", betont der Coach. Wichtig sei, "mit einem positiven Gefühl in die Relegation zu gehen. Deshalb müssen wir auch in jedem Spiel, noch einmal alles versuchen". In seiner langen Fußballerkarriere hat Schrepel bereits die verrücktesten Dinge erlebt: "In einem Saisonfinale ist oft alles möglich."

Bayernliga Süd

1. SV Heimstetten 35 90:50 692. TSV Rain 35 68:41 623. SV Pullach 34 70:46 594. TSV Kottern 34 55:44 575. TSV Schwaben Augsburg 34 60:45 536. TSV Schwabmünchen 34 50:46 537. DJK Vilzing 34 63:48 528. TSV Dachau 34 62:46 499. ASV Neumarkt 34 47:45 4610. TuS Holzkirchen 34 57:64 4611. 1. FC Sonthofen 34 55:49 4512. FC Ismaning 34 66:67 4313. TSV 1860 München II 34 46:45 4214. SpVgg Hankofen 34 48:65 4015. SV Kirchanschöring 34 43:49 3716. BCF Wolfratshausen 34 54:84 3617. SB Chiemgau Traunstein 34 41:61 3518. TSV Landsberg 34 46:69 3319. TSV Kornburg 34 34:91 28

Bayernliga Nord

1. Viktoria Aschaffenburg 32 84:25 762. TSV Aubstadt 32 69:32 663. Würzburger FV 32 69:35 634. SC Eltersdorf 32 63:42 625. DJK Gebenbach 32 67:48 586. SpVgg Ansbach 32 71:54 537. SpVgg Jahn Forchheim 32 67:65 488. TSV Großbardorf 32 48:47 459. Würzburger Kickers II 32 45:42 4210. DJK Ammerthal 32 62:61 4111. FSV Erlangen-Bruck 32 52:74 4112. SpVgg Bayern Hof 32 55:54 4013. Don Bosco Bamberg 32 42:47 3914. SpVgg SV Weiden 32 45:75 3415. 1. FC Schweinfurt 05 II 32 32:52 2916. 1. FC Sand 32 38:56 2717. SV Erlenbach 32 41:87 2318. FC Amberg 32 34:88 15