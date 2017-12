Fußball-Bayernligist SpVgg SV Weiden steht zur Winterpause knapp überm Strich. Wenn's so bleibt, wäre zu Saisonende der direkte Klassenerhalt geschafft. Im Doppel-Interview erklären zwei Funktionäre, ob und wie es mit dem Ligaverbleib klappen kann.

Kurt Haas ist Vorsitzender bei den Schwarz-Blauen und in erster Linie für die Finanzen zuständig, Philipp Kaufmann leitet als Sportvorstand den sportlichen Bereich. Dass beide eng zusammenarbeiten, versteht sich von selbst. In diesen Tagen ist die Kommunikation aber noch ein Stück weit intensiver. Denn die SpVgg SV will allen Widrigkeiten zum Trotz auch in der Saison 2018/19 fünftklassig spielen.Kurt Haas: Wir wussten, dass es nicht leicht wird, nachdem uns einige Leistungsträger Richtung Ammerthal verlassen hatten. Aber ich bin überzeugt, dass wir den Umschwung mit Spielern aus eigener Ausbildung schaffen werden. Wir müssen eine gewisse Verunsicherung im mentalen Bereich ablegen. Und viel selbstbewusster auftreten, insbesondere im eigenen Stadion.Philipp Kaufmann: Es ist die erwartet schwere Saison. Wir stehen auf dem 13. Platz mit 23 Punkten, das ist okay. Wir müssen aber insgesamt noch mehr arbeiten und aufpassen, dass wir genügend Punkte sammeln.Haas: Wenn wir Einsatz, Konsequenz und Siegeswillen auf den Platz bringen, dürften wir nicht in die Verlegenheit einer Zitterpartie kommen. Das muss frühzeitig für uns entschieden werden.Kaufmann: Das braucht keiner von uns. Aber wir müssen realistisch bleiben, uns wird sicher nichts geschenkt von den anderen Vereinen.Haas: Ich denke, dass insbesondere für die jungen und in der Bayernliga unerfahrenen Spieler so eine lange Saison schwierig ist. Sie müssen 34 Spiele absolvieren und sind es vielleicht aus dem Jugendbereich nicht gewohnt, dass in der relativ ausgeglichenen Bayernliga jedes Spiel 90 Minuten alles abverlangt.Kaufmann: Wir haben eine richtig starke erste Elf. Wenn alle fit sind und ihre Leistung abrufen, sind die Ergebnisse durchaus berechtigt, die wir gegen die starken Teams geholt haben. Insgesamt ist der Kader von der Qualität in der Breite aber zu dünn. Wenn zwei, drei Spieler bei uns keine Leistung abrufen können, strauchelt das ganze Team.Haas: Für mich ist das hauptsächlich eine Kopfsache. Wir beginnen zum Beispiel stark, schießen aber in dieser Phase kein Tor, bekommen ein Gegentor, klappen zusammen und geben uns dann auf. Dann kommen halt nochmals vier Gegentore hinzu. Unser Problem ist nicht nur die Abwehr, sondern eher unsere Offensive. Benjamin Werner ist momentan der einzige, der Gefahr für den Gegner bringt. Das muss sich ändern.Kaufmann: Man muss doch hier auch realistisch sein. Mit Wendl und Jobst haben wir zwei richtig starke und etablierte Bayernligaspieler verloren, das fängst du nicht so einfach auf. Uns ist es nicht gelungen, gleichwertigen Ersatz zu finden beziehungsweise können uns diesen auch finanziell nicht leisten. Aber wir haben letztes Jahr auch sehr viele Gegentore bekommen, somit liegt es nicht alleine an der Abwehr, sondern am gesamten Defensivverhalten.Kaufmann: Wir müssen jetzt den Markt sondieren und brauchen eine echte Verstärkung. Florian Ruprecht sollte diese Position eigentlich bei uns spielen, aber aufgrund des Personals brauchen wir ihn als Innenverteidiger. Wir wollen mit vier, fünf Spielern den Kader verstärken. Aber natürlich benötigen wir hier finanzielle Mittel. Für Stefan tut es mir richtig leid, weil er für diesen Verein lebt und für das Team wichtig ist.Haas: Ich möchte den Gerüchten entgegentreten, dass wir klamm sind. Reich sind wir nicht, aber wir haben einen grundsoliden Etat mit insgesamt rund 400 000 Euro, mit dem wir das "Grundrauschen" des Vereins seit Jahren ohne größere Schulden abdecken können. "Grundrauschen" heißt, dass wir 2 Herren-, 13 Jugend- und 2 Damenmannschaften samt der notwendigen Infrastruktur mit acht Sportplätzen unterhalten. Wenn man dieses "Grundrauschen" anschaut, dann weiß man, dass für die Kür wie externe Spieler zusätzliche Gelder benötigt werden. Das wollen wir aus Gönnerkreisen erwirtschaften. Dazu wurde der Club 2021 gegründet. Wir möchten gerne 25 bis 30 Mitglieder gewinnen, die ab 2500 Euro pro Jahr mit einsteigen. Das trägt bereits Früchte, weil wir schon sieben bis acht Mitglieder gewinnen konnten. Mit diesen zusätzlichen Geldern wollen wir einige Verstärkungen holen.Kaufmann: Grundsätzlich geht es doch auch hier immer um Qualität, egal ob jung oder älter. Gut 90 Prozent aller Spieler kommen aus dem Verein und sind bei uns ausgebildet worden. Es wird immer schnell vergessen das Graf, Scherm, Rodler, Ruprecht und Co. alle um die 22, 23 Jahre und jünger sind. Zeitler, Lang oder auch Bernkopf sind Spieler die sich zeigen und sicher in der Rückrunde ihre Chance bekommen werden. Gras wächst auch nicht schneller wenn man daran zieht. Die Jungs brauchen alle ihre Zeit. Die Spieler, die in diesem Alter weiter sind, spielen nicht mehr bei uns, die versuchen ihr Glück in höheren Ligen. Wir haben alleine im Jahr 2017 acht Spieler aus dem NLZ an Bundesligaclubs abgegeben, diese fehlen uns natürlich nach hinten raus irgendwann.Haas: Das ist überall so, wenn ein Verein in der Tabelle nicht da steht, wo man ihn erwartet. Unser Trainerteam hat unser Vertrauen. Ich erwarte aber einen eindeutigen Trendwechsel im Auftritt, in der mentalen Stärke und in der mannschaftlichen Geschlossenheit, auch im Kampfverhalten über 90 Minuten.Kaufmann: Was wäre die SpVgg ohne die wilden Gerüchte von Außenstehenden, die nichts mit uns zu tun haben, uns persönlich in der Regel noch nicht mal kennen oder mit uns geredet haben. Mich interessiert das schon lange nicht mehr. Wir als Vorstände vertrauen uns und gehen sauber miteinander um. Alles wird intern geregelt, das ärgert natürlich den einen oder anderen, weil man dann nichts "Wildes" über die SpVgg erzählen kann. Wir sind zu 100 Prozent vom Trainerteam überzeugt und werden versuchen, im Winter Spieler mit der nötigen Qualität zu holen.Haas: Unsere Vision für die 1. Mannschaft ist zunächst ein starker Auftritt in der Bayernliga, der eben bis 2021 dazu führt, dass wir wieder an der Tabellenspitze mitspielen. Regionalliga ist aus jetziger Sicht nicht leistbar. Es sei denn, dass uns starke Sponsoren weitertragen wollen.Kaufmann: Ich halte die Regionalliga für absolute Utopie zum jetzigen Zeitpunkt. Aber wenn es finanzstarke Leute und Gönner gibt, die das richtige Management mitbringen, warum nicht?

Passend zur Weihnachtszeit macht aktuell ein Witz die Runde am Wasserwerk. Die Scherzfrage lautet: Wieso dürfen die Spieler der SpVgg SV Weiden heuer beim Adventskalender das letzte Türchen nicht öffnen? Antwort: Weil sie zur Winterpause erst 23 Punkte auf dem Konto haben.

Bayernliga Nord

Stand zur Winterpause1. SC Eltersdorf 23 43:20 512. Viktoria Aschaffenburg 22 55:22 503. Würzburger FV 23 51:24 494. DJK Gebenbach 22 43:35 415. TSV Aubstadt 21 36:22 406. SpVgg Ansbach 22 50:36 377. TSV Großbardorf 22 33:26 368. FSV Erlangen-Bruck 22 37:48 309. SpVgg Jahn Forchheim 22 41:48 2910. Würzburger Kickers II 23 29:31 2811. SpVgg Bayern Hof 22 38:42 2812. DJK Ammerthal 19 42:34 2413. SpVgg SV Weiden 21 28:50 2314. Don Bosco Bamberg 22 22:33 2015. 1. FC Sand 23 24:39 2016. SV Erlenbach 21 27:47 1817. 1. FC Schweinfurt 05 II 21 21:40 1518. FC Amberg 21 22:45 12