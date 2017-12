Hiobsbotschaft für den Fußball-Bayernligisten SpVgg SV Weiden: Kapitän Stefan Graf wird verletzungsbedingt in der laufenden Saison nicht mehr für die Schwarz-Blauen auflaufen können. Der 23-jährige Mittelfeldspieler hatte sich bereits seit längerem mit Schmerzen im linken Knie herumgeplagt.

Bei einer fachärztlichen Untersuchung erhielt er nun die niederschmetternde Diagnose: Knorpelschaden. Die notwendige Arthroskopie wurde in diesen Tagen in der Orthopädischen Fachklinik Lindenlohe durchgeführt. Graf wird monatelang ausfallen und seiner Mannschaft im Abstiegskampf fehlen. Die SpVgg SV will nach Aussagen von Sportvorstand Philipp Kaufmann reagieren. "Wir werden uns nach Verstärkungen umsehen", kündigte der Funktionär an. Auf der Wunschliste stehen demnach ein defensiver Mittelfeldspieler, ein Innenverteidiger und ein Offensivspieler.