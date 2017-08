In der Kreisliga Nord treffen mit dem SC Kirchenthumbach (3) und der SV Grafenwöhr (3) bereits am Samstag zwei ambitionierte Teams aufeinander. Beide haben ihre Auftaktspiele deutlich gewonnen.

Auch die SpVgg SV Weiden II (3), die zum SV Plößberg (1) reist, und die DJK Irchenrieth (3), die beim Namensvetter in Ebnath (0) antreten muss, stehen mit ebenfalls deutlichen Siegen zum Saisonstart ganz vorne in der Tabelle. Vor wiederum schweren Aufgaben stehen die beiden Aufsteiger VfB Mantel (0), zu Hause gegen den SV Neusorg (1), und SV Anadoluspor Weiden (0), der den SVSW Kemnath (3) zu Gast hat.SC Kirchenthumbach 17.00 SV Grafenwöhr"Nach der tollen Leistung in Tremmersdorf gehen wir in die nächste Partie mit dem nötigen Selbstbewusstsein", bilanziert Spielertrainer Daniel Klempau den Auftaktdreier. "Natürlich wissen wir, dass mit Grafenwöhr ein anderes Kaliber vor der Tür steht. Wir werden es den Gästen so schwer wie möglich machen." Der Kader ist komplett. "Es wird eine schwere Partie in Kirchenthumbach", berichtet Gästecoach Roland Lang. "Trotz der Ausfälle von fünf verletzten Spielern und zwei Urlaubern werden wir versuchen, diese hohe Hürde zu meistern."SV Plößberg So. 15.00 SpVgg SV Weiden II"Letztendlich war das Unentschieden in Neusorg gerecht", analysiert SV-Coach Harald Walbert das Auftaktmatch. "Zwei unnötige Elfmeter und eine vergebene Großchance beim Stand von 1:0 für uns waren entscheidend für das Remis. Gegen das technisch und spielerisch starke Nachwuchsteam aus Weiden müssen wir eine Schippe drauflegen und individuelle Fehler minimieren, um nicht leer auszugehen." Sturmführer Sonnberger ist wieder dabei und Giering und Lalenko fehlen weiterhin. Sehr zufrieden zeigt sich Gästetrainer Rainer Fachtan mit der Leistung gegen Ebnath. Nun geht die Reise zu einem sehr unangenehmen Gegner, zumal aus dem Kader vom letzten Wochenende sieben Spieler aus Urlaubsgründen fehlen. Dennoch wird man eine gute Truppe ins Rennen schicken. Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft sowie aus der U19 werden das Gästeteam vervollständigen. So soll auch in Plößberg gewonnen werden.VfB Mantel So. 15.00 SV NeusorgVfB-Coach Tobias Heindl spricht von einer unnötigen Niederlage beim Saisonauftakt in Kemnath. Auch wenn mit den Gästen ein vollkommen unbeschriebenes Blatt nach Mantel kommt, sollen die ersten Kreisligazähler eingefahren werden. Bis auf Fabian Stubenvoll sind alle Spieler an Bord. Nach dem Remis gegen Plößberg geht es für SV-Coach Tilo Seebach und sein Team zu einen sicher schwer zu bespielenden Aufsteiger. Die Gäste peilen dennoch den ersten Sieg der jungen Saison an. Torhüter Walberer steht nach abgelaufener Sperre wieder zur Verfügung. Urlauber Qajomi und der verletzte Horn werden fehlen.SV Anadoluspor So. 15.00 SVSW KemnathDie vielen Urlauber und Verletzten konnten die Gastgeber beim Meisterschaftsfavoriten in Grafenwöhr nicht kompensieren und mussten deutlich besiegt die Heimreise antreten. Im ersten Kreisligaheimspiel gegen einen weiteren Mitfavoriten fehlen wiederum mehrere Spieler. Dennoch wird das Team alles geben, um die ersten Zähler dem Habenkonto gut zu schreiben. "Der Auftaktsieg war verdient, allerdings haben wir spielerisch noch nicht das gezeigt, was wir können", resümiert Spielertrainer Christian Ferstl die Partie gegen Mantel. Nun geht es gegen den nächsten Aufsteiger, der für den SVSW ein absolut unbekannter Gegner ist. "Wir möchten weitere drei Punkte einfahren, müssen hierfür aber im Spiel nach vorne noch zulegen." Fehlen werden Gradl, Dötsch, Quast und Toqani.TSV Erbendorf So. 15.00 CTemrdrTSV-Coach Stefan Rupprecht ist zufrieden nach dem Auftaktsieg am Weidener Flutkanal, auch wenn die spielerische Note auf dem B-Platz der Gastgeber noch nicht richtig zur Geltung kam. Stimmung und Moral im Kader sind gut. So sollen alle drei Punkte zu Hause bleiben. Er kann auf den Kader der Vorwoche zurückgreifen. FC-Spielertrainer Robert Schäffler wird die Fehler aus der Auftaktniederlage gegen Kirchenthumbach mit seinem Team aufarbeiten. "In Erbendorf möchten wir es besser machen. Der Wille und das Potenzial sind zweifelsohne vorhanden", motiviert er seine Mannschaft. Außer den Langzeitverletzten Bauer und Scherl stehen ihm alle Spieler zur Verfügung.DJK Ebnath So. 16.00 DJK IrchenriethNach der deftigen Niederlage am Wasserwerk finden sich die Gastgeber gleich nach dem ersten Spieltag am Tabellenende wieder. Jetzt heißt es, den Kopf frei zu bekommen, um nicht wieder in eine Abwärtsspirale zu geraden. Die Gäste, die zum Auftakt Weiden-Ost bezwungen haben, werden kein leichter Gegner für Trainer Markus Sebald und sein Team sein. Florian Söllner wird fehlen, dafür sind Andreas Daubner und Johannes Vetter wieder dabei."Auch wenn wir uns über den Sieg gegen Weiden-Ost freuen, dürfen wir das Ergebnis nicht überbewerten", sagt DJK-Spielertrainer Benny Scheidler und verteilt an Birawsky und Krapf ein Sonderlob. "Der FC Ost hatte in der ersten Halbzeit drei Großchancen und wir haben aus drei Möglichkeiten drei Treffer erzielt." Auch wenn er die Partie in Ebnath ob der Heimstärke der Gastgeber als schwierig einstuft, will er unbedingt drei Punkte mitnehmen. Personell kann er aus dem Vollen schöpfen.