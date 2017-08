Nur noch zwei Vereine sind in der Kreisliga Nord nach dem zweiten Spieltag ohne Punktverlust. Mit 36 Treffern in sieben Spielen fällt die Torquote noch einmal üppiger aus als zum Saisonstart (34).

Die Sportvereinigung Grafenwöhr (1./6) nahm die hohe Hürde beim SC Kirchenthumbach (6./3) relativ glatt mit 2:0 und verteidigte damit die Tabellenführung. Auf die gleiche Punktausbeute wie der Spitzenreiter kommt der SVSW Kemnath (2./6), der beim SV Anadoluspor beinahe mühelos mit 3:0 gewann. Federn lassen musste dagegen die hoch gehandelte SpVgg SV Weiden II (4./3): Beim stark auftrumpfenden SV Plößberg (4./4) kassierten die Wasserwerk-Fohlen eine 2:3-Niederlage. Die Grenzen aufgezeigt bekam auch die DJK Irchenrieth (5./3): Den 5:2-Heimsieg der DJK Ebnath (10./3) hatte vor allem von der Höhe des Ergebnisses her nicht jeder auf der Rechnung. Etwas überraschend kam der zum Saisonauftakt so gebeutelte FC Tremmersdorf (11./3) mit 4:3 beim TSV Erbendorf (7./3) zum ersten Dreier. Jubel auch beim VfB Mantel (8./3): Der Aufsteiger feierte mit 4:2 gegen den SV Neusorg (12./1) den ersten Saisonsieg.Bereits am Freitagabend entschied der FC Ost (9./3) das Weidener Stadtderby gegen die DJK Weiden (13./0) mit 4:2 für sich.SC Kirchenthumbach 0:2 (0:1) SV GrafenwöhrTore: 0:1 (30.) Valentin Schmidt, 0:2 (47.) Alexander Dobmann - SR: Christian Hirsch (SV Floß) - Zuschauer: 395 - Rot: (49.) Benjamin Winkler (Grafenwöhr) wegen Notbremse(dfr) Vor knapp 400 Zuschauern lieferten beide Mannschaften ein insgesamt unspektakuläres Derby ab. Beide Teams begannen vorsichtig und zögernd. Nach und nach wurden aber die Gäste besser und hatten mehr Anteile am Spielgeschehen. Nach einem abgefälschten Schuss von Valentin Schmidt in der 30. Spielminute gingen die Gäste in Führung. Keeper Wöhrl hatte keine Chance. Nach der Pause ging es Schlag auf Schlag. Nach einem zu kurzen Rückpass von Retsch stand Alex Dobmann allein vor Heimkeeper Wöhrl und erhöhte in der 47. Spielminute auf 0:2. Den negativen Höhepunkt der Partie lieferte Gästekeeper Winkler, der, nachdem er Fraunholz als letzten Mann unnötig mit einem Tritt abräumte, mit Rot vom Feld musste. Wer jetzt glaubte, dass die Heimelf ihre Chance bekommen würde, der irrte. Mit langen Bällen gab es gegen die Abwehrrecken der SV nichts zu ernten. Grafenwöhr gewann deshalb das Derby verdient.TSV Erbendorf 3:4 (0:1) FC TremmersdorfTore: 0:1 (18.) Marcel Scherl, 0:2 (48.) Marcel Scherl, 1:2 (52.) Tomas Zajicek, 1:3 (56.) Patrick Dittner, 1:4 (56.) Christofer Neukam, 2:4 (68.) Bastian Wiesent, 3:4 (74.) Martin Scheinherr - SR: Martin Pröhl (TSV Bayreuth St. Johannis) - Zuschauer: 100(skm) Der TSV Erbendorf tat sich in der ersten Halbzeit gegen offensiv auftretende Tremmersdorfer oftmals schwer. Nach 18 Spielminuten fiel ein von TSV-Keeper Böhm abgewehrter Freistoß Scherl vor die Füße, welcher nur noch einschieben musste. Auch danach blieben die Erbendorfer im Angriff glücklos. Nach dem Seitenwechsel trat die Heimmannschaft selbstbewusster auf, musste jedoch nach einer überragenden Einzelaktion von Marcel Scherl einen erneuten Rückschlag hinnehmen. Die Antwort folgte nur vier Minuten später, als Zajicek eine Hösl-Flanke verwertete. Wiederum nur kurze Zeit später erhöhte Tremmersdorf durch einen Freistoß von Dittner ins rechte obere Eck. Danach beschränkte sich der FCT zunehmend auf defensive Aufgaben, während Erbendorf sich einige Chancen herausspielen konnte. Wiesent vergab die beste Möglichkeit freistehend vor Gästekeeper Arnold, kurz darauf erhöhte der FC durch Neukam auf 4:1. Die Tore von Wiesent und Scheinherr reichten dem TSV nicht, um noch Zählbares zu holen.VfB Mantel 4:2 (3:2) SV NeusorgTore: 0:1 (4.) Rene Husas, 1:1 (15.) Niklas Fröhlich, 2:1 (20.) Stefan Prölß, 3:1 (28.) Florian Bertelshofer, 3:2 (37.) Florian Bertelshofer, 4:2 (48.) Stefan Prölß - SR: Matthias Ehrlich (TSV Mehlmeisel) - Zuschauer: 80(rmd) Der VfB Mantel geriet bereits in der vierten Minute durch eine saubere Einzelleistung des Neusorgers Rene Husas in Rückstand. Der Gastgeber brauchte rund 15 Minuten, bis er zu seinem Spiel fand. Niklas Fröhlich glich zum 1:1 aus. Danach zeigte Mantel gefällige Kombinationen. Stefan Prölß (20.) und Florian Bertelshofer (28.) brachten den Aufsteiger mit 3:1 in Führung. Mit weiten Pässen versuchte der SV Neusorg, die Manteler Abwehr in Bedrängnis zu bringen. In der 37. Minute war dies von Erfolg gekrönt, als Sergej Schuller einen Gästeangriff zum 3:2 abschloss. Als Stefan Prölß kurz nach der Halbzeit auf 4:2 erhöhte, war die Partie praktisch vorentschieden. Die Neusorger Bemühungen, der Partie eine Wende zu geben, waren nicht von Erfolg gekrönt. Aufgrund der geschlossenen Mannschaftsleistung gewann der VfB Mantel verdient.SV Plößberg 3:2 (1:1) SpVgg SV Weiden IITore: 0:1 (9.) Tobias Bernkopf, 1:1 (30./Foulelfmeter) und 2:1 (59.) Michael Sonnberger, 3:1 (65.) Tobias Walter, 3:2 (90.+2/Foulelfmeter) Marco Kießling - SR: Thomas Fiebig (SV Pechbrunn) - Zuschauer: 100Überzeugender Auftritt des SV Plößberg im ersten Heimspiel der neuen Saison: Nach einer klasse Leistung bezwang die Walbert-Truppe Top-Favorit SpVgg SV Weiden II verdient mit 3:2. Den besseren Start erwischten aber die Gäste, die mit drei Mann aus dem Bayernliga-Kader angetreten waren. Nach einer Ecke erzielte Tobias Bernkopf (9. Minute) per Kopf die Führung für Weiden. Danach bekamen die Hausherren die Begegnung aber immer besser in den Griff. Nach einer halben Stunde wurde Max Weniger im Strafraum gefoult und Michael Sonnberger verwandelte den Elfmeter sicher. Als nach knapp einer Stunde Sonnberger das 2:1 für Plößberg erzielte, entsprach dies auch dem Spielverlauf. Die Gastgeber kombinierten gut im Spielaufbau und ließen in der Abwehr nur wenig zu. In der 65. Minute köpfte Tobias Walter zum 3:1 ein. Der Anschlusstreffer der Weidener durch einen Foulelfmeter in der Nachspielzeit war nur noch Ergebniskosmetik.DJK Ebnath 5:2 (3:0) DJK IrchenriethTore: 1:0 (14.) Walther, 2:0 (27.) Wolfgang Schinner, 3:0 (33.) Wolfgang Schinner, 3:1 (51.) Krapf, 4:1 (83.) Hoffmann, 4:2 (90.+1) Douhadi, 5:2 (90.+4) Hoffmann - SR: Kevin Hirsch (FSV Tirschenreuth) - Zuschauer: 200(sö) Mit einer starken Vorstellung siegte die DJK. Dabei überzeugten die Ebnather sowohl kämpferisch als auch spielerisch. Beide Mannschaften agierten zu Beginn verhalten. Nach zehn Minuten war es Alex Schinner, der das Gehäuse knapp verfehlte. Irchenrieth versuchte mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen, jedoch stand die Abwehr um Rubenbauer sicher. Nach einem tollen Spielzug über Schinner und Reiß war es Walther, der zum Führungstor in der 14. Minute traf. Ebnath machte weiter Druck, Steinkohl setzte sich über Außen durch und Wolfgang Schinner schlenzte den Ball zum 2:0 in die Maschen. Von Irchenrieth ging in der ersten Halbzeit keine Torgefahr aus. Nach einem feinen Pass von Hoffmann ließ erneut Wolfgang Schinner dem Gästetorhüter keine Chance und netzte noch vor der Halbzeit zum 3:0 ein.Zu Beginn der zweiten Halbzeit versuchte Irchenrieth, den schnellen Anschluss zu erzielen, echte Torchancen waren aber weiterhin Mangelware. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld gelang Krapf doch das 3:1, als er einen Abpraller gekonnt abschloss. Ebnath ließ sich dadurch wenig beeindrucken und erspielte sich weiter gute Kontermöglichkeiten. Zweimal Schinner und der eingewechselte Sebald hätten frühzeitig alles klar machen können, Kapitän Hoffmann schob in der 83. Minute überlegt aus 18 Metern nach Vorarbeit von Serfling zum 4:1 ein. In der Nachspielzeit gelang dem Irchenriether Douhadi das 4:2. Kurz darauf war es erneut der starke Hoffmann, der den Drei-Tore-Abstand wiederherstelle. Die DJK Ebnath gewann auch in dieser Höhe völlig verdient.SV Anadoluspor 0:3 (0:0) SVSW KemnathTore: 0:1 (55.) Christian Ferstl, 0:2 (80.) Christian Ferstl, 0:3 (90.) Markus Meserth - SR: Sergej Aleschko (SV Kauerhof) - Zuschauer: 80Mit einem auch in dieser Höhe verdienten Sieg verbuchte der SVSW Kemnath nach dem Auftakterfolg gegen den VfB Mantel einen gelungenen Saisonstart. Die Gäste gestalteten die Partie über 90 Minuten überlegen und hätten bereits vor dem Wechsel in Führung gehen müssen. Allerdings fehlte zu diesem Zeitpunkt der Vollstrecker. Das Versäumte holte der SVSW in der zweiten Hälfte nach. Spielertrainer Christian Ferstl stellte mit einem Doppelpack das Ergebnis auf 2:0, ehe in der Schlussminute Markus Meserth auf 3:0 erhöhte. Der ersatzgeschwächte SV Anadoluspor kam nur selten vor das gegnerische Tor und hatte nur sehr wenige gefährliche Aktionen.