Am dritten Spieltag der Kreisliga Nord steigt zwischen dem SV Grafenwöhr und dem SVSW Kemnath bereits das erste Spitzenspiel der jungen Saison. Nur diese zwei Teams konnten beide Auftaktpartien für sich entscheiden.

Grafenwöhr. Der Tabellendritte SV Plößberg (4) muss die bestimmt nicht einfache Auswärtsaufgabe beim Siebtplatzierten DJK Irchenrieth (3) meistern. Aufsteiger und Schlusslicht SV Anadoluspor Weiden (0) hat beim Drittletzten SV Neusorg (1) zum letzten Mal seine Urlauber nicht zur Verfügung.SV Neusorg Sa. 15.00 SV AnadolusporNach der bitteren Niederlage in Mantel empfangen SV-Coach Tilo Seebach und seine Mannschaft mit den bislang punktlosen Gästen einen weiteren Aufsteiger. Um den ersten Saisondreier einzufahren, bedarf es einer Leistungssteigerung. J. Wolf, P. Sachs und F. Horn sind verletzt und C. Söllner wird aus privaten Gründen nicht zur Verfügung stehen. Auch wenn bei den Gästen weiterhin mehrere Urlauber fehlen, wird in Neusorg eine schlagkräftige Mannschaft auflaufen. Die Stimmung im Team bleibt positiv und man wird alles geben. An einem guten Tag ist es auf jeden Fall möglich, Zählbares mit nach Hause zu nehmen.SV Grafenwöhr Sa. 16.00 SVSW KemnathBereits am Samstag empfangen die Gastgeber mit Kemnath einen der Meisterschaftsmitfavoriten. "Meine Mannschaft wird in dieser Begegnung auf Herz und Nieren geprüft", sagt SV-Coach Roland Lang. "Leider wird sich unsere personelle Situation durch die Rote Karte gegen Stammtorhüter Benjamin Winkler sowie mehrere Verletzte und Urlauber noch mal deutlich verschlechtern." Trotzdem möchte der verbleibende Kader die Tabellenführung verteidigen. "Wir haben aufgrund einer überzeugenden zweiten Halbzeit verdient bei Anadoluspor gewonnen", lobt Spielertrainer Christian Ferstl sein Team. "Im Nachbarderby gegen einen der Topfavoriten der Liga sehen wir uns als Außenseiter. Es bedarf einer absoluten Topleistung, um zu punkten." Gradl, Quast, Toqani, Kastl und Schmidt werden fehlen.DJK Weiden So. 15.00 DJK Ebnath"Die kämpferische Leistung meiner Mannschaft war sehr lobenswert, aber am Schluss hat es nicht gereicht", resümiert DJK-Coach Matthias Müller die Niederlage bei Weiden-Ost. "Gegen Ebnath stehen wir nun schon ein wenig unter Druck, um die ersten Saisonzähler einzufahren. Wir werden aber trotzdem in Ruhe weiter arbeiten." Bis auf Schärtl, der noch im Urlaub weilt, und den Langzeitverletzten steht der komplette Kader zur Verfügung. Nach dem überraschend klaren Heimerfolg gegen Irchenrieth gilt es für die Gäste in Weiden nachzulegen. Im letzten Spieljahr gab es keinen Sieg gegen die DJK. Gästecoach Markus Sebald hat die Qual der Wahl. Warum die erfolgreiche Mannschaft ändern?, lautet eine Frage. Andererseits stehen mit Pickert, Prokisch und Söllner drei Stammkräfte wieder zur Verfügung.SC Kirchenthumbach So. 15.00 TSV Erbendorf"Wir müssen anerkennen, dass Grafenwöhr einfach besser war. Wir haben keine Mittel und Wege gefunden, um uns klare Torchancen zu erarbeiten", analysiert SC-Spielertrainer Daniel Klempau die Niederlage. "Auch gegen zehn Mann ist es uns nicht gelungen, Freiräume zu erspielen, um zu einem Abschluss zu kommen. Genau das muss gegen Erbendorf besser werden", fordert er sein Team auf." Verletzt sind Lukas Retsch, Dominik Greupner und Manuel Fraunholz. "Wir haben es uns selbst schwer gemacht und unsere Fehler wurden eiskalt ausgenutzt", resümiert Gästecoach Stefan Rupprecht die Heimniederlage gegen Tremmersdorf. "Dennoch war die Chance auf ein Remis gegeben. Um die Heimreise aus Kirchenthumbach nicht mit leeren Händen antreten zu müssen, darf uns das nicht wieder passieren."DJK Irchenrieth So. 15.00 SV Plößberg"Wir haben in Ebnath verdient verloren. Der Gegner war uns in allen Belangen überlegen", analysiert DJK-Spielertrainer Benny Scheidler die Partie. Nun ist gegen Plößberg Wiedergutmachung angesagt. Geduldig spielen und auf eigene Chancen warten, gibt er seinem Team vor. Wenngleich der Gegner schon ein richtiger Brocken ist. Das Minimalziel ist ein Punkt. Fehlen werden Woldrich, Douhadji und Stolorz. "Gegen die U23 aus Weiden haben wir einen verdienten Sieg eingefahren, wobei wir aber auch das Glück auf unserer Seite hatten", resümiert Gästecoach Harald Walbert die Partie. "Spielerisch und auch läuferisch waren wir gut drauf. In Irchenrieth wird es wieder ein anderes Spiel. Wenn wir an die gute Leistung vom letzten Sonntag anknüpfen, sind wir aber nicht chancenlos."SpVgg SV Weiden II So. 15.00 VfB Mantel"Das war dann doch des Guten zu viel", sagt SpVgg-Trainer Rainer Fachtan, nachdem er bei der Niederlage in Plößberg auf acht Spieler verzichten musste und gerade einmal zwölf Akteure zur Verfügung standen. Allerdings wäre ein Punkt durchaus möglich gewesen. Nun soll gegen Mantel unbedingt wieder gepunktet werden, wobei der Aufsteiger auf keinen Fall unterschätzt wird. Der Kader ist bis auf Urlauber Tim Roith vollständig, womit vor allem in der Offensive wieder Alternativen zur Verfügung stehen. Gästecoach Tobias Heindl spricht von wichtigen drei Zählern, die seine Mannschaft zuletzt gesammelt hat und ihr gut tun. Die Aufgabe am Weidener Wasserwerk bezeichnet er als "sehr ambitioniert". Natürlich wird man die Flinte nicht von vorneherein ins Korn werfen. Fehlen werden neben dem langzeitverletzten Stubenvoll die Urlauber Bertelshofer und Birner.FC Tremmersdorf So. 17.00 FC Weiden-Ost"Spielerisch war in Erbendorf ein Fortschritt erkennbar", lobt FC-Trainer Robert Schäffler sein Team nach dem Auswärtssieg. "Um gegen den FC Ost zu punkten, müssen wir daran anknüpfen." Einige Akteure plagen sich mit muskulären Problemen herum. "Überlegen gespielt, aber sich mit individuellen Fehlern das Leben schwer gemacht", lautete das Fazit der Gäste nach dem Heimsieg im Stadtderby. "Die Aufgabe in Tremmersdorf wird weitaus schwieriger", warnt Trainer Peter Kämpf sein Team. "Wenn wir gewinnen wollen, dürfen wir hinten keine Fehler machen und müssen unsere Chancen deutlich besser nutzen." Torwart Frischholz und Nimmerjahn müssen ersetzt werden.