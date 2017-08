Tabellenführer FC Vorbach bleibt es vorbehalten, den dritten Spieltag in der Kreisklasse West zu eröffnen. Er empfängt am Samstag um 16 Uhr den SC Eschenbach zum Derby. Nicht so gut aus den Startlöchern sind der TSV Kirchendemenreuth, der TSV Pressath, der ASV Haidenaab und der TSV Krummennaab gekommen. Sie bilden das Schlussquartett. Alle vier haben Auswärtspartien zu bestreiten.

FC Vorbach Sa. 16.00 SC EschenbachWegen des Flex-Festes steigt das Derby bereits am Samstag. Die Ruder-Elf konnte auch in Haidenaab ihren Lauf fortsetzen und bot eine fast tadellose Leistung. Alleine die mangelhafte Chancenverwertung war zu bemängeln. Spielertrainer Florian Ruder hat keinerlei Grund, seine Elf zu verändern. Einen heißen Tanz erwartet SCE-Trainer Peter Renner. Wichtig wird sein, ob und wie man Vorbachs Spielertrainer und Goalgetter in den Griff bekommt. Urlaubsbedingt kann man nicht in Bestbesetzung antreten, zudem fehlt Spielmacher Adem Tokuc (Bänderriss) noch mehrere Wochen.SV Riglasreuth So. 15.00 TSV K'demenreuthEine bittere Niederlage musste die Elf von Rainer Wegmann zuletzt in Schwarzenbach hinnehmen. "Ein Punkt wäre drin gewesen", bemerkt der SVR-Coach. Nun wartet mit Kirchendemenreuth ein Gegner, der in der Vorsaison bis zuletzt um den Aufstieg mitspielte und auch in dieser Spielzeit wieder stark einzuschätzen ist. Es fehlen die Urlauber Dennis Depolt, Maximilian Wolf, Dominic Weber und Marco Wegmann. Julian Bauer kehrt ins Team zurück. Die Haberländer konnten sich gegen den TSV Reuth nach dreimaligem Rückstand noch einen wichtigen Punkt sichern. So wird die Kandler-Truppe auch auswärts mit viel Selbstvertrauen zu Werke gehen. Der Kader ist jedoch dünn besetzt.TSV Reuth So. 15.00 TSV Pressath"Es ist immer etwas unglücklich, wenn man kurz vor Schluss noch den Ausgleich kassiert. Aber wir können mit dem Punkt leben", lautet das Fazit von Reuths Spielleiter Hansi Stangl nach dem 3:3 in Kirchendemenreuth. Nun kommt mit dem TSV Pressath ein Gegner, gegen den man im Vorjahr lediglich ein Pünktchen holte. Stefan Hösl wird fehlen, dafür kehrt Fabian Höcht zurück. Elf Gegentore in zwei Spielen, das sagt eigentlich schon alles: Der Rückkehrer im Pressather Tor, David Zawal, hätte sich ein schöneres Comeback vorstellen können. Die lange Liste der Verletzten und Urlauber wird um Daniel Egerer erweitert. Im schlimmsten Fall stehen sieben Spieler nicht zur Verfügung.SV Kohlberg So. 15.00 ASV HaidenaabZwei Spiele absolvierte der SVK vergangenes Wochenende, von denen eins gewonnen und eines verloren wurde. In beiden Matches war die nötige Konzentration nicht vorhanden. Die Mannschaft will so schnell wie möglich zum attraktiven Fußball zurückfinden. Obwohl die junge Haidenaaber Mannschaft im Spiel gegen Vorbach viele Ausfälle zu verkraften hatte, zeigte sie dennoch eine sehr gute Leistung. Dass es am Ende trotzdem 2:0 für die Gäste ausging, beruhte auf mangelnde Abstimmung der Defensivabteilung bei beiden Toren. Trainer Thomas Stock steht vor der spannenden Frage, wer fit ist und zur Verfügung steht.TSG Weiherhammer So. 15.00 SC SchwarzenbachDie TSG-Truppe um Spielertrainer Klaus Herrmann will den Elan aus den ersten beiden Spielen mitnehmen und den ersten Heimsieg einfahren. Thomas Schusser und Thomas Kraus stehen weiterhin verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Einen verdienten Heimsieg landete der SCS nach dem überraschenden Trainerwechsel. Die Mannschaft zeigte, dass sie intakt ist. "In Weiherhammer wollen wir nachlegen und mindestens einen Punkt holen", lautet die Marschroute, die Uwe Salfer ausgibt. Es fehlen Kevin Fichtl und Can Capan.FC Dießfurt So. 15.00 TSV KrummennaabGegen Kulmain bot der FC Dießfurt eine exzellente erste Halbzeit, vergab aber viele Tormöglichkeiten. Nun erscheint das Schlusslicht in Dießfurt. Harry Schmid vertritt den im Urlaub befindlichen Trainer Reinhard Marschke. Andreas Brüderer (Bänderriss), Simon Schmid (Zerrung), Tobias Hösl (Fahrradsturz) und eventuell Bernd Kallmeier (Grippe) werden ausfallen. Man hofft, dass Bernd Dippl rechtzeitig aus seinem Urlaub zurückkehrt. Zappenduster sieht es beim personell gebeutelten TSV Krummennaab aus. Somit war es nicht verwunderlich, dass er gegen Weiherhammer chancenlos war. Auch am Sonntag wird die Lage nicht besser. Da auch Patrick Schieder (Patellasehne) passen muss, fehlen Trainer Markus Tusek zehn Mann.SV Kulmain II So. 17.00 SV ParksteinDem FC Dießfurt konnte die Bezirksligareserve des SV Kulmain nichts entgegensetzen, daher hat sie auch verdient in der Höhe verloren. Spielertrainer Andy Neumüller ist aber optimistisch, dass die drei Punkte an der Jahnstraße verbleiben. Beim SV Parkstein fehlten in Eschenbach sechs Spieler, aber trotzdem hätte man nicht verlieren müssen. Bei dem engen Kader von 15 Mann wird die geringe Spielerzahl noch öfters Probleme bereiten.