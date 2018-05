So einen Vorfall gibt es ab und an eigentlich nur bei großen Sportveranstaltungen: Im Punktspiel der Fußball-Kreisliga Nord zwischen der DJK Weiden und der DJK Irchenrieth sorgte am Sonntagnachmittag ein Flitzer für allgemeine Belustigung. Fünf Minuten vor Spielende rannte unvermittelt ein junger Mann aufs Spielfeld. Wie Gott ihn schuf, lief der unbekleidete Bursche einmal von hinten nach vorn über das Spielfeld und entschwand danach - weiterhin im Laufschritt und ohne Schaden angerichtet zu haben - im Kabinentrakt.

Die kuriose Aktion nahmen sowohl die Spieler beider Teams als auch die rund 50 Zuschauer zunächst verwundert, dann mit ausgelassener Heiterkeit zur Kenntnis. Der Flegel, so die schnelle Erkenntnis, war ein ehemaliger Spieler der DJK Weiden, der mittlerweile in Mittelfranken wohnt. "Er hat wohl eine Wette abgeschlossen", sagte der Weidener Trainer Matthias Müller gegenüber den Oberpfalzmedien.Wahrscheinlich ungewollt erlangte der Nackedei einen regionalen Bekanntheitsgrad. Denn seit Sonntagabend kursiert ein Video über die offenherzige Spontaneinlage unter den Fußballern im Kreis Amberg/Weiden und darüber hinaus. Auf das Spielergebnis hatte das Ganze keinen Einfluss: Die DJK Weiden verlor überraschend das Heimspiel gegen Schlusslicht DJK Irchenrieth mit 1:3.