Die Trainerfrage für die Saison 2017/18 schien bei der SpVgg SV Weiden beantwortet. Franz Koller bleibt an Bord, so hieß es allerorten. Nun könnte es ganz anders kommen.

Zehn Minuten zum Training

"Teil des Geschäfts"

Mir ist klar geworden, dass die Lebensqualität ein Stück weit auf der Strecke bleibt. Franz Koller über den Zeitaufwand als Trainer der SpVgg SV Weiden

Denn Franz Koller ist in einem inneren Zwiespalt, hin- und her gerissen bei der Frage, ob er sich mit einem weiteren Engagement am Weidener Wasserwerk sich selbst, aber auch dem Verein einen Gefallen tut. "Wir haben eine Riesenrückrunde gespielt und den Bayernliga-Klassenerhalt geschafft. Das war phänomenal. Und ich trainiere wirklich wahnsinnig gerne diese Mannschaft", sagte Koller am Mittwoch gegenüber unserer Zeitung. "Aber der zeitliche Aufwand ist brutal. Ich bin beruflich selbstständig und habe Verantwortung für meine Angestellte. Das ist ganz schwierig zu stemmen."Der 41-jährige Immobilienkaufmann lebt in Furth im Wald. Rund 90 Kilometer sind es nach Weiden. Und genau diese Entfernung ist das Problem. Rund zweieinhalb Stunden hin und zurück sitze er alleine schon für jedes Training im Auto. Und bei Auswärtsspielen wird's seiner Meinung nach extrem. "Wenn wir in Haibach spielen, fahre ich um 6 Uhr früh los und komme nach 17 Stunden wieder heim." Er habe "unterschätzt, was ich zeitlich investieren muss", gibt Koller zu. Dies sei ihm erst bewusst geworden, als nach dem letzten Saisonspiel die Anspannung abgefallen sei, eine Phase der Reflexion den Tunnelblick auf den Klassenerhalt abgelöst habe: "Mir ist klar geworden, dass die Lebensqualität ein Stück weit auf der Strecke bleibt."Am Mittwoch traf sich Koller mit Philipp Kaufmann. In einem Vier-Augen-Gespräch berichtete er dem SpVgg-SV-Sportvorstand von seiner Zerrissenheit. Und einem Angebot eines anderen Vereins. Demnach hat ein Landesligist bei Koller angeklopft und buhlt intensiv um ihn als neuen Coach. "Es ist ein Verein aus meiner Region. Ein vernünftiger Verein in einer vernünftigen Liga." Und was ins Gewicht fällt: "Zum Training habe ich gerade mal zehn Minuten."Vieles, was Koller sagt, spricht für einen Abschied aus Weiden. Genau diesen Eindruck, dass er sich bereits entschieden habe, wollte Koller aber am Mittwoch vermeiden. Dies sei nicht der Fall, er werde nun eine Nacht darüber schlafen und dann eine Entscheidung treffen. Die wichtige Frage, die er für sich beantworten müsse, sei: "Kann ich auf Dauer der SpVgg SV Weiden so dienen, wie es einem Bayernligisten würdig ist?" Dabei sei ihm klar, dass er bei der SpVgg SV per Handschlag im Wort stehe."Alleine deshalb ist es für mich wichtig, mit offenen Karten zu spielen", betonte Koller. "Philipp und ich sind immer ehrlich miteinander umgegangen. Wir haben vereinbart, dass wir am Donnerstag telefonieren. Und dann wissen wir mehr."Von einer Entwicklung, die man so nicht haben wollte, spricht Philipp Kaufmann. Die Argumente von Koller seien nachvollziehbar, "aber unser Wunsch ist, dass er bleibt. Wir wollen nicht, dass er geht." Gleichwohl sei er sich als Sportvorstand bewusst, dass eine solche Situation "Teil des Geschäfts" sei. "Was sollen wir machen? Damit müssen wir leben." Sollte Koller sich gegen Weiden entscheiden, werde man reagieren und die Trainersuche offensiv angehen, kündigte Kaufmann an.