Den Aufsteigern ist der Einstieg in die Kreisliga Nord misslungen. Sowohl der SV Anadoluspor als auch VfB Mantel müssen zum Saisonauftakt auf des Gegners Platz Federn lassen.

Die Sportvereinigung Grafenwöhr machte nach einer 1:0-Halbzeitführung kurzen Prozess und fertigte Anadoluspor kurzerhand mit 5:0 ab. Allerdings bleibt dem Bezirksligaabsteiger die Tabellenführung verwehrt, da die SpVgg SV Weiden II die DJK Ebnath mit einer 6:0-Packung nach Hause schickte. Bis in die Schlussphase hinein schnupperte Neuling VfB Mantel an einer Punkteteilung, ehe dem SVSW Kemnath doch noch zwei Treffer zum unterm Strich verdienten 3:1-Heimsieg gelang.Dass mit ihr diese Saison zu rechnen ist, deutete die DJK Irchenrieth an. Den klaren 3:0-Erfolg über den Titelmitfavoriten FC Weiden-Ost hatte nicht jeder auf der Rechnung. Einen miserablen Auftakt erwischte der FC Tremmersdorf, der dem SC Kirchenthumbach glatt mit 0:4 unterlag. Auch die DJK Weiden blieb beim 2:4 gegen den TSV Erbendorf in den Startblöcken hängen. Mit 3:3 torreich, und auch gerecht, endete die Partie zwischen dem SV Neusorg und dem SV Plößberg.SV Neusorg 3:3 (2:1) SV PlößbergTore: 0:1 (7.) Max Weniger, 1:1 (22./Foulelfmeter) Sergej Schuller, 2:1 (30.) Tobias Holzinger, 2:2 (50.) Christoph Schmidkonz, 2:3 (72.) Max Weniger, 3:3 (80./Foulelfmeter) Sergej Schuller - SR: Söllner (FCV Röslau) - Zuschauer: 150 - Gelb-Rot: (90.) Herold (SVN)(cow) In der hart umkämpften und hitzigen Auftaktpartie teilten sich Neusorg und Plößberg gerecht die Punkte. Die Heimelf startete nervös und geriet nach einer Standardsituation früh in Rückstand, als Max Weniger gekonnt per Volleyschuss vollstreckte (7.). Fortan nahm Neusorg das Heft in die Hand und bestach durch ansehnliches Angriffsspiel. Hupas verpasste erst noch knapp, dann war Schuller im Strafraum nur per Foulspiel zu stoppen. Den Elfmeter verwandelte der Gefoulte in gewohnt sicherer Manier. Danach ging es hin und her mit aussichtsreichen Chancen für beide Teams. In Führung ging der SVN. Holzinger wurde von Schuller sehenswert auf die Reise geschickt und behielt die Nerven. Nach dem Pausentee überließ Neusorg unverständlicherweise den Gästen komplett das Spiel. Die Folge war das 2:2 durch Schmidkonz, der nach einer abgefälschten Vorlage eiskalt blieb. Das Spiel wurde nun zunehmend hitziger und spielerische Höhepunkte waren Mangelware. Schuller hatte die Megachance auf das 3:2, verzog aber knapp. Aus dem Nichts gelang Max Weniger per Kopfball-Bogenlampe die erneute Gästeführung. Neusorg antwortete mit wütenden Angriffen und glich verdientermaßen zum 3:3 aus. Holzinger wurde im Strafraum weggegrätscht und Schuller sagte ein zweites Mal vom Punkt "Danke".FC Tremmersdorf 0:4 (0:2) SC KirchenthumbachTore: : 0:1 (10.) Manuel Fraunholz, 0:2 (34.) Julian Lehner, 0:3 (47.) Manuel Fraunholz, 0:4 (84.) Julian Lehner - SR: Andreas Frieser (SV Kohlberg) - Zuschauer: 300 - Besonderes Vorkommnis: (91.) S. Arnold (FCT) hält Foulelfmeter von A. Lautner (SCK)(rli) Der SCK überzeugte läuferisch, spielte defensiv schnörkellos und offensiv selbstbewusst, während die Heimelf einen rabenschwarzen Tag erwischte. In einen zu kurzen Rückpass sprintete Fraunholz, umkurvte FC-Torsteher Arnold noch außerhalb des Strafraums und vollendete sicher. Lehner traf mit einer Drehschussbogenlampe aus 40 Metern. Die Heimelf versäumte es dagegen, zwei gute Chancen in Halbzeit eins zu verwerten, darüber hinaus fehlte es häufig an Präzision. Als Fraunholz unmittelbar nach Wiederanpfiff traf, war die Messe gelesen. Lehner köpfte zum Endstand nach einer Ecke ein. Keeper Arnolds Parade gegen den Elfmeterschützen A. Lautner bleibt nur eine Randnotiz. Das Derby fand mit dem SCK den verdienten Sieger. Die Schäffler-Elf wird sich steigern müssen.DJK Weiden 2:4 (0:2) TSV ErbendorfTore: 0:1 (25.) MartinScheinherr, 0:2 (45.) Sandro Hösl 1:2 (55.) Pavel Karlicek 2:2 (60.) Patrick Ott, 2:3 (78.) Sandro Hösl, 2:4 (88) Bastian Wiesent - SR: Markus Schwendner (DJK Ensdorf) - Zuschauer: 80(asm) Die DJK startet gut und hätte bereits nach 30 Sekunden in Führung gehen müssen, doch Karlicek vergab alleine vor dem Gästekeeper. Nur fünf Minuten später schloss Ott aus elf Metern ab, doch Böhm hielt per Glanzparade. Danach war das Spiel ausgeglichen. In der 25. Minute zirkelte Scheinherr einen Freistoß in die Maschen zum 1:0. so ging es auch in die Halbzeit. Gleich nach dem Wechsel setzte sich Hösl durch und erzielte das 2:0. Ab diesem Zeitpunkt spielte nur die Heimmannschaft und glich innerhalb von fünf Minuten durch Karlicek und Ott aus. Die DJK machte weiter Druck, doch zehn Minuten vor Schluss zeigte wiederum Hösl, warum er seit Jahren der Toptorjäger der Kreisliga ist. Er brachte seine Farben wieder in Front und legte zudem noch kurz vor Schluss das 4:2 auf. Für die DJK wäre an diesen Tag mehr drin gewesen.DJK Irchenrieth 3:0 0:0) FC Weiden-OstTore: 1:0 (47.) Florian Krapf, 2:0 (80.) Franz-Josef Birawsky, 3:0 (85.) Franz-Josef Birawsky - SR: Johannes Zintl (TSV Reuth) - Zuschauer: 190 - Besondere Vorkommnisse: Marc Diener (Weiden Ost) verschießt Foulelfmeter.(jhä) Mit einem überraschend klaren 3:0 konnte die Heimelf den Erfolg vom Grohmann-Cup am vergangenen Wochenende gegen den FC Weiden Ost bestätigen. Bereits nach sechs Minuten landete der erste Warnschuss am Weidener Lattenkreuz, als Franz-Josef Birawsky aus gut 25 Meter Torentfernung abzog. Dies war aber das Signal für die Gäste die Spielkontrolle zu übernehmen. Die Folge waren gute Chancen für die Mannschaft von Trainer Peter Kämpf. Andreas Heller hätte allein für die beruhigende Führung für Ost sorgen können. Jedoch landete zuerst sein abgefälschter Schuss am Außenpfosten, danach setzte er einen Abpraller aus fünf Metern über die Querlatte. Alexander Sax hatte Pech mit einem Drehschuss. Die größte Chance zur Führung für Weiden vergab allerdings Marc Diener. Sein Strafstoß nach Foulspiel von Pafait Douhadji landete weit über dem Tor. Nach der Pause setzte wiederum die Scheidler-Elf den ersten Paukenschlag. Franz-Josef Birawsky setzte sich im Kopfballduell energisch durch und leitete direkt auf seinen Sturmpartner Florian Krapf weiter. Der schoss volley ins lange Eck zur Führung ein. Weiden war nun wieder gefordert und drängte auf den Ausgleich. Die in der Halbzeit umgestellte Abwehr der DJK stand jedoch sicherer. Einzig einen Nachschuss aus unübersichtlicher Position musste Spielertrainer Benny Scheidler für seinen bereits geschlagenen Torhüter Wolfgang Baierl auf der Linie klären. Irchenrieth konterte nun auf eigenem Platz. Nach einer weiten Flanke von Jan Stipek von der linken Seite krönte Torjäger Franz-Josef Birawsky seine Leistung mit einem Kopfballtor aus fünf Metern. Kurze Zeit später erhöhte er sogar auf 3:0 als er aus der eigenen Hälfte startend allein auf Torwart Roland Frischholz zulief, diesen umkurvte und einschob.SpVgg SV Weiden II 6:0 (2:0) DJK EbnathTore: 1:0/2:0 (35./38.) Niklas Lang, 3:0 (49.) Moritz Zeitler, 4:0 (56.) Marco Kießling, 5:0 (70./Elfmeter) Moritz Zeitler, 6:0 (85.) Martin Bächer - SR: Christoph Busch (SpVgg Vohenstrauß) - Zuschauer: 50(otr) Gegen die DJK Ebnath gelang der Fachtan-Truppe ein auch von der Höhe her verdienter 6:0-Kantersieg. Damit schloss die Weidener "Zweite" nahtlos an die guten Leistungen in den Vorbereitungsspielen an. Die Gäste aus Ebnath hielten anfänglich couragiert dagegen und retteten das 0:0 bis in die 35. Minute. Dann aber brach langsam, aber sicher das Unheil über sie herein. Der steil geschickte Niklas Lang eröffnete den Torreigen, wobei er dem 1:0 nur drei Minuten später bereits das 2:0, zugleich der Pausenstand, folgen ließ. Zwischen den beiden Weidener Treffern lag die einzige nennenswerte Ebnather Torchance in diesem Spiel, die der über links geschickte Florian Söllner aber nicht verwerten konnte. Was sich in der Endphase der ersten Halbzeit schon andeutete, das setzte sich im zweiten Spielabschnitt dann fort. Ebnath hatte in der Anfangsphase zu viel in die eigenen Bemühungen investiert und ließ kräftemäßig immer mehr nach. Weiden konnte so nach Belieben kombinieren und erzielte dann auch in schöner Regelmäßigkeit die weiteren Treffer bis zum 6:0-Endstand.SVSW Kemnath 3:1 (1:1) VfB MantelTore: 0:1 (6.) Niklas Fröhlich, 1:1 (40.) Arthuar Quast, 2:1 (86./Foulelfmeter) Christian Ferstl, 3:1 (90.) David Schmidt - SR: Rouven Kerner (TSV Trebgast) - Zuschauer: 150(tg) Einen verdienten Heimsieg verbuchte der SVSW am ersten Spieltag. An der kompakt stehenden Gästeabwehr bissen sich Lang und Co. jedoch ein ums andere Mal die Zähne aus. Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Als nach einem Fehler in der SVSW-Hintermannschaft Niklas Fröhlich am schnellsten schaltete und mit Hilfe des Pfosten zur Führung für die Gäste einschoss, waren die Gesichter der Gastgeber lang. Danach erarbeitete sich Kemnath bis Spielende gefühlt 90 Prozent Ballbesitz, aber es fehlten Durchschlagskraft und Effektivität. Als nach einem Eckball Florian Schottenhammel mustergültig per Kopf verlängerte, stand Arthur Quast genau richtig und traf zum 1:1. Im zweiten Spielabschnitt beschränkte sich der VfB fast ausschließlich auf die Defensive. Nach einem gut ausgespielten Gästekonter war es SVSW-Kapitän Knodt, der in allerletzter Sekunde auf der Linie für das Heimteam rettete. Kemnath rannte an, hatte aber vor dem Tor ein ums andere Mal kein Glück im Abschluss. Als alle mit einer Punkteteilung rechneten, wurde Spielertrainer Christian Ferstl in der 86. Minute im Strafraum gefoult. Der Gefoulte selbst versenkte das Leder per Strafstoß zum 2:1. Mit einem gut getretenen Freistoß von David Schmidt, der an Freund und Feind vorbei ins Tor flog, setzte Kemnath den Schlusspunkt.SV Grafenwöhr 5:0 (1:0) SV AnadolusporTore: 1:0 Kaya (38.) 2:0 Sandner (55.) 3:0 Renner (60.) 4:0 Renner (67.) 5:0 Lober (74.) - SR: Hannes Hörath (FC Lorenzreuth) - Zuschauer: 150In einem einseitigen Spiel zeigte der Bezirksligaabsteiger eine souveräne Vorstellung. In der ersten Halbzeit war die Heimmannschaft klar spielbestimmend, konnte allerdings von den zahlreichen Chancen nur eine einzige verwerten. In der 38. Minute stand Serhat Kaya nach einer Flanke von Alexander Dobmann goldrichtig und versenkte den Ball am langen Pfosten sehenswert per Flugkopfball. Zu Beginn der zweiten Halbzeit schnupperten die Gäste am Ausgleich. Als Dominik Sandner bei einer Ecke am höchsten stieg, war der Widerstand der Gäste gebrochen. Nur fünf Zeigerumdrehungen später erhöhte Johannes Renner aus dem Rückraum auf 3:0. Wiederum Renner stellte wenig später mit einem Flachschuss auf 4:0. Den Endstand stellte Fabian Lober nach einer schönen Einzelleistung her.