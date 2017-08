Die Taktzahl in der Bayernliga Nord bleibt hoch. Es steht eine englische Woche vor der Tür - mit für die SpVgg SV Weiden durchaus knackigen Gegnern.

Wir konzentrieren uns auf die einfachen Dinge und die Jungs setzen das bisher ganz gut um. Stefan Fink, Trainer der SpVgg SV Weiden

Den Auftakt macht die Begegnung an diesem Samstag um 16 Uhr gegen die SpVgg Ansbach im Sparda-Bank-Stadion, ehe es am Dienstag zur SpVgg Jahn Forchheim geht. Zum Abschluss der ereignisreichen Tage ist am kommenden Freitag Victoria Aschaffenburg am Wasserwerk zu Gast.Trainer Stefan Fink weiß um die Schwere der kommenden Aufgaben: "Gerade die beiden Heimspiele sind schon Bretter, aber auch die Auswärtspartie bei einem Aufsteiger darf nicht unterschätzt werden."Die SpVgg SV Weiden wird mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein in die nächsten Spiele gehen. Nicht nur der überraschende Derbyerfolg in Ammerthal, sondern auch der ordentliche Start mit acht Punkten aus fünf Spielen bei bislang nur einer Niederlage geben Grund zum Optimismus. "Wir konzentrieren uns auf die einfachen Dinge und die Jungs setzen das bisher ganz gut um. Wir wollen weiter Punkte sammeln und uns gut in der Tabelle platzieren. Die Liga ordnet sich langsam ein und es ist erkennbar, dass alles sehr ausgeglichen ist", schätzt Fink den Start seiner Mannschaft ein.Mit der SpVgg Ansbach gastiert eine blutjunge Mannschaft am Wasserwerk. Die Elf des Trainerduos Marco Schülein und Duane Collins erwischte mit zehn Punkten aus den ersten fünf Partien und Tabellenplatz drei einen noch besseren Auftakt als die SpVgg SV. Ihre Stärken sind vor allem in der Offensive zu finden, was bereits 15 Saisontreffer belegen. An elf von diesen 15 Treffern war der gefährlichste Mann der Gäste, Patrick Kroiß, mit vier Toren und sieben Vorlagen direkt beteiligt. "Wir müssen wieder defensiv gut stehen. Vor allem im Umschaltspiel und im eins gegen eins in der Offensive müssen wir aufpassen", weiß Fink um die Stärken der Mittelfranken. In der vergangenen Spielzeit teilten sich die beiden Namensvetter jeweils die Punkte (2:2 in Ansbach und 1:1 in Weiden). Fink muss erstmals in dieser Saison seine Viererkette umbauen, da der Ausfall von Innenverteidiger Martin Polom droht. Der tschechische Neuzugang vom SV Poppenreuth bekam im Abschlusstraining einen Schlag auf den linken Spann. Fink ist "pessimistisch", dass es mit einem Einsatz klappt. Sicher ausfallen wird Andreas Schimmerer wegen einer Bauchmuskelzerrung. Dazu muss abgewartet werden, wie fit Florian Reich nach seinem Urlaub ist.