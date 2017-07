Da hat der Terminplaner doch gleich mal ein Ausrufezeichen gesetzt. Die vermeintlichen Favoriten prallen in der Kreisklasse Ost am ersten Spieltag aufeinander. Die am höchsten gehandelte DJK Neustadt/WN wird beim FC Luhe-Markt einer Nagelprobe unterzogen. Nicht ohne Brisanz ist auch das Duell des Aufsteigers TSV Flossenbürg gegen den TSV Pleystein.

SpVgg Vohenstrauß II Sa. 16.00 TuS SchnaittenbachVerhaltene Zuversicht herrscht bei der SpVgg vor. Die Vorbereitung lief kompliziert, weil man den Kader immer durcheinanderwürfeln musste. "Wir wissen im Moment nicht, wo wir stehen", sagt Coach Markus Grosser. Er schiebt die Favoritenrolle Gästecoach Turan Bafra zu, weil dessen Team wohl eingespielter sein wird. "Dennoch spielen wir voll auf Sieg", so Grosser. TuS-Trainer Bafra ist mit der Vorbereitung sehr zufrieden. "Wir wollen in der neuen Liga schnell Fuß fassen", sagt er. Er gibt als Minimalziel einen Punkt aus. Allerdings fehlen mit Florian Hiltl, Christoph Krisch (verletzt), Jakub Kuchar (Urlaub) und Kapitän Sebastian Dietrich (privat) vier Spieler.FC Luhe-Markt Sa. 16.00 DJK NeustadtBeim FC fungiert Vorstand Andreas Hammer am Sonntag in Personalunion als Coach an der Bande. "Das wird für uns eine Nagelprobe, denn im Vergleich zur DJK Neustadt stehen wir nur in der zweiten Reihe", meint Hammer. Er impft den Spielern Selbstvertrauen ein, denn die haben schon oft gezeigt, dass sie es können. DJK-Coach Bernd Häuber ist derzeit zufrieden. Die Jungs knien sich rein und man ist auf einem guten Weg, auch wenn es noch Kleinigkeiten abzustellen gilt. Waldemar Becker fehlt verletzt.SV Waldau Sa. 16.00 SpVgg PirkBeim SV verlief die Vorbereitung holprig, aber trotzdem zufriedenstellend, Trainingsbeteiligung und Engagement sind vorbildlich. Diese Saison gilt es, die neuen Spieler aus der Jugend zu integrieren. Gleich im ersten Spiel fehlen Rewitzer, Woppmann und Troppmann weiter verletzungsbedingt. "Bei uns waren in der Vorbereitung gute Ansätze da", analysiert Trainer Stefan Kleber. Aber es galt, viele neue Spieler zu integrieren. Zudem fehlten immer wieder der eine oder andere. Für Kleber zählt nur der Klassenerhalt und den müsse das Team vom ersten Spiel an im Blick haben.SV Altenstadt/Voh. Sa. 17.00 FC Weiden-OstNie ohne Gegentor, teilweise gab's drei und mehr, lief beim SV die Vorbereitung. Darum wird Trainer Markus Karl sein Augenmerk auf eine stabile Defensivarbeit richten, um so den laufstarken und taktisch versierten Gästen Paroli bieten zu können. Bis auf Marcel Schmidt (Trainingsrückstand) fehlt niemand. Mit einer hervorragenden Vorbereitung im Rücken starten die Ostler. Der Kader wurde mit guten Juniorenspielern verstärkt und auch Mansori (Migrant) hat sich mittlerweile integriert. Trainer Martin Oppitz muss auf Lukas Neubert, Franziskus Sichert, Benedikt Sichert, Thomas Skora und Daniel Füssl sowie den Langzeitverletzten Michael Kraus verzichten.ASV Neustadt So. 15.00 FSV WaldthurnNach dem Last-Minute-Aufstieg will der ASV den Schwung vom Aufstiegsspiel in die Kreisklasse mitnehmen. Eine von Verletzungen und Urlaub geprägte Vorbereitung will die Mannschaft um Trainer Pianka abhacken und die ersten Punkte beim Auftakt verbuchen. Gästetrainer Markus Dagner weiß, dass es unangenehm sein kann, zum Auftakt bei einem Aufsteiger anzutreten. "Wir stehen vor einer schwierigen Saison", stellt Dagner fest. Sturmtank Daniel Bergmann fällt länger verletzt aus. Nun sind andere gefordert, die Lücke zu schließen.TSV Flossenbürg So.15.00 TSV PleysteinDer TSV erwartet eine große Zuschauerkulisse. Trainer Mario Neuber zeigt sich mit der Vorbereitung zufrieden, weil die Mannschaft gut mitgearbeitet hat. Es gelang auch, die drei Juniorenspieler Sebastian Boethe, Benedikt Hösel und Johannes Meierhöfer ins Team zu integrieren. Bis auf den Langzeitverletzten Fabian Kunz ist man komplett. Gästecoach Hans-Jürgen Mühling sah neben guten Spielen wie gegen den FC Dießfurt auch ein schlechtes gegen den VfB Rothenstadt. Aber das ist abgehakt. "Wenn alle im Team so motiviert sind wie ich, dann mache ich mir keine Sorgen", sagt er. Allerdings muss er auf gestandene Akteure wie Christian Windirsch, Ben Namberger (verletzt), Bastian Sitauer (Prüfung), und Christian Stahl (nach Fußbruch noch nicht fit) verzichten.SG Ehenfeld/Hir. So. 15.00 SV StörnsteinDie SG geht die Kreisklasse mit gemischten Gefühlen an. Es gilt, trotz vieler Verletzter erst einmal Fuß zu fassen. Gästetrainer Tobias Schiener hat zum Start bis auf die nachgerückten Juniorenspieler alle Mann an Bord. Bei einem unbekannten Gegner will der SV den Schwung der Vorbereitung mit guten Ergebnisse mitnehmen. Ein Fragezeichen steht noch hinter Hilburger (Beruf).