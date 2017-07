Mit einigen interessanten Partien startet die Kreisklasse West in die neue Saison. Mit der TSG Weiherhammer und dem FC Dießfurt treffen zwei Teams aufeinander, die jahrelang in höheren Regionen zu Hause waren und die als Aufstiegsaspiranten gelten.

Beim Absteiger Dießfurt gab es einen gewaltigen Wechsel beim Personal. Man muss abwarten, wie die Räder hier schon ineinander greifen. Auch dem TSV Reuth ist wieder einiges zuzutrauen. Er hat von den Mannschaften, die im Vorjahr mit vorne dabei waren, gegen den SC Schwarzenbach die wohl leichteste Startaufgabe.TSV Reuth Sa. 17.00 SC SchwarzenbachBis auf einen Ausrutscher legte der TSV Reuth eine sehr zufriedenstellende Vorbereitung hin. Jedoch hat man zu Saisonbeginn mit Verletzungspech zu kämpfen. Neben den Langzeitverletzten aus der Vorsaison muss der TSV zusätzlich auf Matthias Jonek (Zehenbruch), Fabian Höcht (Außenbandriss) und Bernd Schmidtke (Innenbandriss) verzichten. Dennoch will die Bachmeier-Truppe mit einem Heimsieg starten. Von einer ganz schlechten Vorbereitung spricht Lui Geisler, der das Kommando beim SC Schwarzenbach übernommen hat. Die Spielerdecke ist enorm dünn, der Trainingsbesuch ganz schwach. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als von Spiel zu Spiel zu schauen. Beim TSV Reuth geht es in erster Linie darum, nicht unter die Räder zu kommen.SV Riglasreuth So. 15.00 TSV KrummennaabDer SVR möchte mit einem Sieg in die neue Spielzeit starten. Das wird jedoch nicht einfach. Trainer Rainer Wegmann erwartet ohnehin eine schwere Saison. Einige junge Spieler verstärken den Kader der Heimelf, außerdem kehren einige Langzeitverletzte zum Team zurück. Spielgestalter Thomas Hawranek ist nach längerer Verletzungspause noch nicht wieder fit. Ein schwieriges Auftaktprogramm sieht TSV-Trainer Markus Tusek auf sich zukommen, zumal die Vorbereitung alles andere als geplant verlief. So musste diese Woche aufgrund vieler Verletzter und Kranker sogar eine Trainingseinheit abgesagt werden. Den SV Riglasreuth sieht Tusek als einen der Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt.SV Kohlberg So.15.00 TSV K'demenreuthDie sechswöchige Vorbereitung nutzte der SV Kohlberg auch für taktische Varianten. Die Vorbereitungsspiele waren erfolgreich. So wurde zuletzt in Püchersreuth mit 2:1 gewonnen. Ein Saisonauftaktsieg steht im Pflichtenheft. Bis auf Marvin Mark, Tobias Hampl und Fischer Jonas stehen alle Spieler zur Verfügung. Die Kirchendemenreuther müssen in den ersten drei Spielen auf Kapitän Manuel Reich wegen Urlaub verzichtet werden. Mit den Neuzugängen Johannes und Simon Schönberger kommt aber neuer Wind in die Truppe. Die Haberländer sind bestrebt, für eine Überraschung zu sorgen.FC Vorbach So. 15.00 TSV PressathMit einer stark verjüngten Truppe startet der FC Vorbach in die neue Spielzeit. Spielertrainer Florian Ruder zeigt sich zufrieden, wie sich die Nachwuchskräfte integrieren. Die Vorbereitung verlief geradezu ideal. Einen Wermutstropfen gibt es dennoch. Kapitän Benjamin Retzer fällt mit Knorpelschaden für lange Zeit aus. Als Aufsteiger belegte der TSV Pressath in der abgelaufenen Saison Platz fünf, das war mehr als respektabel. Mit Markus Baller, Tobias Götz, Maximilian Weyh (alle Alte Herren) gibt es Abgänge, die kompensiert werden müssen. Dafür kam mit Karl Teichmann ein Routinier aus Eschenbach zum TSV. Die Betzl-Elf konnte eine zufriedenstellende Vorbereitung absolvieren und will gleich in Vorbach die erst Duftmarke setzen.SV Parkstein So. 15.00 ASV Haidenaab"Bei uns sind alle heiß auf das erste Spiel", berichtet SVP-Trainer Christian Schwarz nach dem geglückten Wiederaufstieg. "Die Vorbereitung war durchwachsen, aber was zählt, ist die Punkterunde", so der Coach weiter. Außer dem Urlauber Georg Janner sind alle Mann dabei. Nach einer kurzen Vorbereitung, was der langen Relegation geschuldet war, will der ASV Haidenaab versuchen, an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen. Die Vorzeichen stehen aber alles andere als gut. Die Aufstiegsspiele haben der jungen ASV-Mannschaft enorm viel Substanz gekostet. Zudem ist die Verletztenliste lang. In Parkstein muss sich der ASV auf den Kunstrasenplatz einstellen.TSG Weiherhammer So. 15.00 FC Dießfurt"Nun geht es endlich los", lautet die Aussage von TSG-Spielertrainer Klaus Herrmann. Selbstbewusst und motiviert geht die Heimelf in das Spiel gegen Dießfurt. Der FC zählt zu den Favoriten und ist gleich der richtige Gradmesser für eine Standortbestimmung. Bis auf die Urlauber Fabian Hautmann und Thomas Schusser steht der komplette Kader zur Verfügung. Nach dem Abstieg hatte der FC Dießfurt einen Riesenumbruch zu bewältigen. Das neuformierte Team arbeitet super mit. Trainer Reinhard Marschke muss mit Bernd Dippl und Schraml zwei Urlauber ersetzen, außerdem ist der Einsatz von Simon Schmid, Alexander Mosin und Dominik Brüderer wegen Verletzung äußerst fraglich. Zu allem Überfluss wird wahrscheinlich für die beiden Zugänge aus Tschechien keine Freigabe vorliegen.SV Kulmain II So. 17.00 SC Eschenbach IIAuch wenn Kulmain in der letzten Saison zweimal als Sieger gegen Eschenbach vom Platz ging, so zählt das für Andreas Neumüller, den neuen Spielertrainer des SVK II, nicht. "Jetzt werden die Karten neu gemischt", so seine Aussage. Der Gastgeber war mit der Vorbereitungsphase im Großen und Ganzen zufrieden. Für den Coach ist es wichtig, dass im Auftaktmatch hinten die Null steht. Beim SC Eschenbach II verlief aufgrund von Verletzungen und auch berufsbedingt die Vorbereitung nicht so, wie sich das Trainer Peter Renner vorgestellt hatte. Er hofft, bis in etwa vier Wochen auf seine Stammformation zurückgreifen zu können. Bis dahin wird man versuchen, sich so teuer wie möglich zu verkaufen.