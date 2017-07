Erstes Heimspiel für den Fußball-Bayernligisten SpVgg SV Weiden: Gegen den 1. FC Sand wollen die Schwarz-Blauen beweisen, dass der Punktgewinn zum Saisonauftakt kein Zufall war.

Ausgeglichener Kader

Es wird wichtig werden, dass wir zu Hause unsere Punkte sammeln. Wir wollen etwas holen, damit der Auswärtspunkt an Wert gewinnt. Stefan Fink, Trainer der SpVgg SV Weiden

Am diesem Freitagabend um 20 Uhr empfangen die Schützlinge von Trainer Stefan Fink den 1. FC Sand. Eine Begegnung, der Fink bereits zu diesem frühen Zeitpunkt einen großen Stellenwert beimisst: "Es wird wichtig werden, dass wir zu Hause unsere Punkte sammeln. Wir wollen etwas holen, damit der Auswärtspunkt an Wert gewinnt. Sand hat eine eingespielte Mannschaft. Es wird ein komplett anderes Spiel als in Großbardorf werden." Dort entführte die SpVgg SV am vergangenen Wochenende bei einem der Aufstiegsfavoriten überraschend, aber auch verdient, einen Zähler.Dabei wäre durchaus mehr möglich gewesen, als das 3:3-Endergebnis. Zumal man in der Schlussphase einen 3:1-Vorsprung aus der Hand gab. "Vor dem Spiel hätte ich das unterschrieben. So ist es ein wenig ärgerlich. Wenn du auswärts drei Tore schießt, sollte es für einen Sieg reichen. Trotzdem war das Ergebnis gerecht, Großbardorf war über weite Strecken überlegen", blickt Fink auf seine Bayernliga-Premiere als Trainer zurück.Abgehakt. Fink lenkt den Fokus sofort auf die nächste Aufgabe. Mit dem 1. FC Sand gastiert ein unangenehmer Gegner im Sparda-Bank-Stadion. Die Mannschaft von Trainer Uwe Ernst startet ebenfalls mit einem Unentschieden (1:1 gegen den SV Erlenbach) in die neue Spielzeit, sie glänzt vor allem durch ihre Ausgeglichenheit. Der Kader wurde unter anderem mit Johannes Bechmann, dem langjährigen Regionalligaakteur vom 1. FC Schweinfurt 05, punktuell verstärkt. Das Saisonziel lautet wie in den Jahren zuvor Klassenerhalt, was vor allem in der Vorsaison mit Platz sieben souverän und frühzeitig erreicht wurde. Die letzten drei Duelle der Kontrahenten endeten allesamt Remis. Es werden also wieder Kleinigkeiten für den Spielausgang ausschlaggebend sein."Wir wollen druckvoll, selbstbewusst und mit Leidenschaft auftreten. Wenn wir uns dann noch spielerisch verbessern und mannschaftlich genauso geschlossen auftreten, bin ich zuversichtlich, dass wir nachlegen können", gibt Fink die Marschroute vor. Auch aus dem Kader gibt es positive Signale. Mit dem zuletzt wegen seiner Hochzeit fehlenden Dominik Forster komplettiert der Stammkeeper den Kader der Wasserwerkelf. Aktuell sind keine verletzten Akteure zu vermelden.