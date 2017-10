Ab dem 15. November finden beim Bayerischen Fußball-Verband (BFV) Neuwahlen auf allen Ebenen statt. Bei 22 Kreistagen, 7 Bezirkstagen und dem Verbandstag (4./5. Mai 2018 in Bad Gögging) stellen sich aktuelle Führungskräfte und neue Kandidaten dem Votum der Vereinsbasis. Alle Veranstaltungen stehen unter dem Motto "Den Ball ins Netz! - Fußball2018 - Mein Verein. Mein BFV.". Schwerpunkte sind neben den Neuwahlen die BFV-Leistungsbilanz der letzten vier Jahre sowie die inhaltliche Ausrichtung für die Amtsperiode 2018 bis 2022.

BFV-Präsident Dr. Rainer Koch, der alle 22 Kreis- und sieben Bezirkstage besuchen wird, erklärt: "Der Amateurfußball hat viel zu bieten und braucht sich nicht zu verstecken. Ich hoffe, dass viele Vereine zu den Kreistagen kommen und damit auch die große Bedeutung des Amateurfußballs unterstreichen."Wie vor vier Jahren holt der BFV bei allen Kreis- und Bezirkstagen auch ein Meinungsbild der Vereine zu möglichen Veränderungen im Spielbetrieb ein. Zur Diskussion stehen die Abschaffung der Sonderregelung auf Kreisebene im Paragraf 34 der Spielordnung, Einsatz in verschiedenen Mannschaften, das Spielrecht von A-Junioren in Herren-Mannschaften sowie die Erhöhung der Anzahl an Auswechselungen auf Kreisebene. Auf allen 22 Kreistagen werden der Kreis-Vorsitzende, der Kreis-Spielleiter, der Kreis-Jugendleiter, der Kreisbeauftragte für Frauen- und Mädchenfußball neu gewählt und der Kreis-Schiedsrichterobmann bestätigt. Zudem findet die Wahl der Delegierten zum Bezirkstag statt. Im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung finden folgende Kreis- und Bezirkstage statt:KreistageKreis Cham/Schwandorf: Montag, 15. Januar 2018, um 19 Uhr in der Schwarzachtalhalle in NeunburgKreis Hof/Tirschenreuth/Wunsiedel: Samstag, 27. Januar 2018, um 14 Uhr im Rosenthal-Theater in SelbKreis Amberg/Weiden: Montag, 29. Januar 2018, um 19 Uhr im Amberger Congress-CentrumBezirkstageBezirk Oberfranken: Sonntag, 11. März, um 10 Uhr in der Fichtelgebirgshalle in WunsiedelBezirk Oberpfalz: Montag, 12. März 2018, um 19 Uhr im Amberger Congress-Centrum