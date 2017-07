Superstart für den ASV Neustadt/WN: Der Neuling fertigte den FSV Waldthurn am ersten Spieltag der Kreisklasse Ost mit 6:1 ab.

Nicht so gut lief es für einen weiteren Aufsteiger. Der TSV Flossenbürg zog zu Hause gegen den TSV Pleystein mit 0:2 den Kürzeren. Insgesamt fielen 25 Tore, die meisten beim 5:3-Erfolg des SV Waldau gegen die SpVgg Pirk.SV Waldau 5:3 (4:1) SpVgg PirkTore: 0:1 (4.) Alexander Kosnowski, 1:1 (30.) Alexander Wolfrath, 2:1 (40.) Tobias Walberer, 3:1 (44.) Jürgen Kick, 4:1 (45.) Felix Volkmer, 5:1 (60.) Tobias Walberer, 5:2 (75.) Peter Stich, 5:3 (82.) Philipp Pröls - SR: Hans Fischer (TSV Tännesberg) - Zuschauer: 90(nbe) Der SVW kam nur schleppend in die neue Saison. Nach vier Minuten erzielte Pirk den ersten Treffer des Tages. Es dauerte etwa bis zur 15. Minute, ehe sich Waldau von dem Schock erholte. Die beste Phase hatte der SVW kurz vor der Pause: Alex Wolfrath markierte den Ausgleich, Tobias Walberer, Jürgen Kick und Felix Volkmer stellten den 4:1-Halbzeitstand her. Im zweiten Abschnitt erzielte der an diesem Tag hervorragend aufgelegte Tobias Walberer den letzten Treffer für das Heimteam. In der Schlussphase schöpfte Pirk durch die beiden Anschlusstore nochmals Hoffnung. Waldau brachte den verdienten Dreier aber nach Hause.ASV Neustadt/WN 6:1 (1:1) FSV WaldthurnTore: 0:1 (25.) Sascha Hahn, 1:1 (30.) Andreas Hock, 2:1 (58.) und 3:1 (62.) Valerian Ginder, 4:1 (70.) Valentin Gert, 5:1 (80.) und 6:1 (82.) Mohamed Laghchin - SR: René Wächter (SV Grafenwöhr) - Zuschauer: 80 - Besonderes Vorkommnis: (8.) Sascha Hahn (FSV) verschießt Foulelfmeter(hws) Mit einem hochverdienten 6:1-Sieg gelang der Pianka-Truppe ein toller Start in die Kreisklassen-Saison. Zu Beginn war der ASV aber noch nicht richtig auf dem Platz. Waldthurn vergab zunächst einen Elfmeter, ging dann aber durch Sascha Hahn in Führung. Wenig später erzielte Andreas Hock das 1:1. Nach der Pause spielte nur noch der ASV. Valerian Ginder stellte mit zwei Toren die Weichen auf Sieg. Valentin Gert und Mohamed Laghchin (2) machten den Endstand perfekt. Eine sehr gute Leistung bot Referee Wächter.TSV Flossenbürg 0:2 (0:1) TSV PleysteinTore: 0:1 (39.) Anton Stahl, 0:2 (77.) Patrick Schneider - SR: Özdemir Özbay (SV Anadoluspor Weiden) - Zuschauer: 150(rpi) Mit einer unglücklichen 0:2- Heimniederlage startete der TSV Flossenbürg in die Kreisklassen-Saison. Zwar erspielte sich die Neuber-Elf in den ersten 20 Minuten einige Chancen, ließ diese jedoch ungenutzt. Nach einem Freistoß der Pleysteiner kurz vor der Halbzeit staubte Anton Stahl zur Gästeführung ab. Direkt nach dem Anstoß bot sich Flossenbürg eine weitere Großchance. Nach der Pause mobilisierte die Heimelf alle Kräfte und drückte die Mühling-Truppe in die Defensive. Nach einem Pfostentreffer von C. Belau kam Pleystein durch einen Konter überraschend zum vorentscheidenden 2:0 durch Patrick Schneider. Flossenbürg steckte nicht auf, hatte aber an diesem Tag kein Glück.SV Altenstadt/Voh. 1:0 (0:0) FC Weiden-Ost IITor: 1:0 (72.) Christian Meyer - SR: Andreas Betzl (SC Eschenbach) - Zuschauer: 120 - Gelb-Rot: (92.) Marco Wurdack (SVA)(lsb) In der ersten Halbzeit hatten die spielstarken Ostler mehr Spielanteile, konnten aber nur einen Pfostenschuss verzeichnen. Die Heimelf um Coach Markus Karl stemmte sich gut dagegen, die Konter waren aber zu harmlos. Im zweiten Abschnitt befreiten sich die Hausherren und nahmen mit zunehmender Dauer immer mehr das Zepter in die Hand. Ein Pass von Albrecht in die Tiefe auf Seer war der Ausgangspunkt für das schön herausgespielte 1:0 der Hausherren. Der Ball kam zu Meyer, der eiskalt einschoss. In der Schlussphase musste sich die Heimelf kräftig ins Zeug legen, da die Ostler noch einmal mächtig Gas gaben. Dabei war Torwart Sax ein sicherer Rückhalt. Am Ende wäre ein Remis wohl das gerechte Ergebnis gewesen.FC Luhe-Markt 1:3 (1:2) DJK Neustadt/WNTore: 1:0 (19./Eigentor) Heiko Markl, 1:1 (21.) Daniel Härtl, 1:2 (30.) Steffen Markl, 1:3 (77./Eigentor) Dominik Ries - SR: Boris Finkel (Amberg) - Zuschauer: 50(tmr) Von Beginn an sahen die Zuschauer eine muntere Partie, da beide Teams versuchten, zielstrebig nach vorne zu spielen. Der FC nutzte einen seiner Angriffe zum 1:0, wobei der Neustädter H. Markl Lehners Schuss ins eigene Tor lenkte. Die DJK erzielte aber nur zwei Minuten später das 1:1, wobei der Schiedsrichter die Abseitsposition von Härtl übersah. Nach einem Einwurf war die FC-Abwehr völlig unsortiert und S. Markl erzielte das 2:1 für die Gäste. In der zweiten Halbzeit hatte der FC mehr Ballbesitz, konnte die Gäste aber nur selten in Verlegenheit bringen. Dennoch hatte Bauer zwei Mal den Ausgleich auf dem Fuß. Die DJK verwaltete das Ergebnis und wartete geduldig auf die Chance, den Sack zuzumachen. Nach einer scharfen Hereingabe landete der Abwehrversuch von Ries zum 1:3 im eigenen Tor.SpVgg Vohenstrauß II 0:1 (0:0) TuS SchnaittenbachTor: 0:1 (76.) Thomas Bösl - SR: Karlheinz Klein senior (Weiden) - Zuschauer: 80 - Gelb-Rot: (88.) Jürgen Zitzmann (SpVgg) (89.) Fabian Hirmer (TuS)(mwr) Die neuformierte junge Heimelf musste sich knapp geschlagen geben. Schnaittenbach versuchte über schnelle Diagonalpässe die heimische Viererkette auszuhebeln und kam so zu ersten Torchancen. Mitte der ersten Hälfte wurde die Heimelf stärker und kam auch zu Möglichkeiten. Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielverlauf wenig. Schnaittenbach ließ einige Chancen ungenutzt, auch die Heimelf hätte durch Vogel, der aus wenigen Metern verzog, und einen Lattenschuss von Dupal in Führung gehen können. Schließlich erzielten die Gäste durch Bösl, nach einem Abspielfehler im Mittelfeld, das Tor des Tages.