Das dürfte so sicher wie das Amen in der Kirche sein: Herbstmeister wird in der Kreisklasse Ost die bisher ungeschlagene DJK Neustadt mit einem Heimsieg gegen das Schlusslicht und designierten Absteiger SG Ehenfeld/Hirschau II.

Die Zwischenbilanz verschont auch den FSV Waldthurn nicht. Wird gegen den TSV Flossenbürg nicht gewonnen, geht man mit nur vier Punkten in die Rückrunde. Mal sehen, ob die neuen Ideen von Luhe-Coach Dalibor Ban gegen die auswärts nicht unbedingt überragenden Waldauer greifen.SpVgg Vohenstrauß II Sa. 14.15 SV Altenstadt/Voh.Großkampftag zur Vohenstraußer Kirwa: Die "Zweite" der SpVgg konnte durch das torlose Remis in Störnstein die Serie auf fünf Spiele ohne Niederlage ausbauen, trotzdem beträgt der Abstand zum Relegationsplatz nur drei Punkte. Das Prestigeduell will das Team von Gerald Grosser für sich entscheiden und zu den Altenstädtern aufschließen. Die Gäste wollen aber nach zwei Niederlagen wieder in die Spur zurückkommen. "Leider schlägt sich meine Mannschaft momentan durch haarsträubende Fehler selbst", stellt Trainer Markus Karl fest. Im Derby wäre Karl mit einem Punkt schon sehr zufrieden. Andreas Sax ist wieder dabei, Marco Wurdack fraglich.DJK Neustadt So. 15.00 SG Ehenfeld/H.Eine richtig gute erste halbe Stunde habe sein Team in Weiden gespielt und danach wohl gedacht, das muntere Toreschießen gehe von selbst weiter, blickt DJK-Coach Bernd Häuber zurück. Häuber sprich von einer Partie der Extreme. Die DJK will natürlich ungeschlagen bleiben und eine beeindruckende Hinrunde mit der Herbstmeisterschaft abschließen. Beim Gast spricht man angesichts der Tabellensituation von einem vorgezeichneten Weg. Sonntag kommt eine unlösbare Aufgabe auf Trainer Martin Winkler und das Team zu.SV Störnstein So. 15.00 FC Weiden-Ost IINicht zufrieden war SV-Trainer Tobias Schiener mit dem Punkt gegen Vohenstrauß. Es fehlten nach vorne die letzte Konsequenz und der nötige Wille, das Spiel zu entscheiden. Nun kommt ein ähnlich guter Gegner, den man mit einem Heimsieg in der Tabelle überholen will. Im Kader wird es die eine oder andere Änderung geben. Gästetrainer Martin Oppitz spricht von kämpferisch starken 60 Minuten, die sein "letztes Aufgebot" gegen den Ligaprimus DJK Neustadt ablieferte. Oppitz weiß um die Heimstärke der Gastgeber. Er hofft, dass sich von der langen Verletztenliste wieder einige Spieler fit melden. Stürzer kehrt aus dem Urlaub zurück.FSV Waldthurn So. 15.00 TSV FlossenbürgKein gutes Spiel, die vorangegangenen waren besser, lieferte der FSV in Pirk. Nach der Halbzeit hätte man aber das Spiel noch drehen können, sagt Trainer Markus Dagner. Nun gibt es die letzte Möglichkeit, die schlechte Hinrunde positiv zu beenden. Ein Dreier sei überlebenswichtig, da liegt Dagner richtig. Beim Gast hat es gegen Schnaittenbach sieben Mal eingeschlagen. Der TSV hat aber die Niederlage verdaut und das will er am Sonntag zeigen. Trainer Mario Neuber fordert Wiedergutmachung. Keeper Überall, Wagner, Stefan Birkner und Stahl sind immer noch verletzt. Sigritz wieder einsatzfähig.FC Luhe-Markt So. 15.00 SV WaldauDer neue FC-Trainer Dalibor Ban ist sich sicher, dass er frischen Wind in das Team gebracht hat. Mit Pressing und einer flexiblen Raumdeckung will er den Waldauern das Leben schwer machen. Erst einmal den Relegationsplatz verlassen, das ist sein Ziel für Sonntag. Personell ist man noch gebeutelt, darum hat er vier Spieler aus der Reserve hochgezogen, die sich gut einfügen. Zufrieden ist der SV nach vier Siegen in Serie. "In Luhe haben wir uns immer schwer getan", dämpft Norbert Bauer aufkommende Euphorie. Zugleich ist er überzeugt, dass der Sieg gegen Pleystein der Rumpfelf weiteren Auftrieb gegeben hat.TuS Schnaittenbach So. 15.00 ASV NeustadtUnterm Strich gibt es für den 7:0-Kantersieg in Flossenbürg auch nur drei Punkte. Aber die Einstellung des Teams war das Tüpfelchen auf dem "i" für TuS-Coach Turan Bafra. "Wir sind auf den nächsten Heimdreier fokussiert", stellt Bafra klar. Oheim ist weiter krank, Bafra selbst kehrt aber in den Kader zurück. Der ASV hat nach drei Spielen ohne Sieg gegen Altenstadt/Voh. mit 5:2 wieder ein Ausrufezeichen gesetzt. Gerne würde man bester Aufsteiger der Hinrunde bleiben. Ob sich der zweitbeste Sturm bei der zweitbesten Abwehr der Liga durchsetzen kann?SpVgg Pirk So. 15.00 TSV PleysteinSpVgg-Interimscoach Fabio Nicolella bezeichnet das 1:0 gegen Waldthurn "als wichtig" für den Anschluss ans Mittelfeld. "Dass es kein berauschendes Spiel war, wissen wir. Es wurden aber auch schon gute Spiele ohne Punkt absolviert", meint der Coach. "Gegen Pleystein werden wir uns anders präsentieren", verspricht er. "Das werden wir auch", kündigt Hans-Jürgen Mühling vom Gast an. Hinten einen "Lappen" gekriegt und vorne nichts zuwege gebracht in Waldau - "das wird uns nicht mehr passieren", ist sich Mühling sicher.