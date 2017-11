Da muss man kein Prophet sein: Der TuS Schnaittenbach (39) wird dieses Wochenende die Tabellenführung in der Kreisklasse Ost verteidigen. Zu schwach ist der Nachbar SG Ehenfeld/Hirschau II mit seinen zwei Punkten aus 14 Spielen. Die DJK Neustadt (36) hat ein Spiel weniger und muss alle Kräfte mobilisieren, um im Derby gegen den SV Störnstein (14) die volle Punktzahl einzufahren. Der Dritte im Bunde, TSV Pleystein (33), läuft Gefahr, gegen die SpVgg Vohenstrauß II (21) Punkte einzubüßen.

FC Luhe-Markt Sa. 14.00 SV Altenstadt/Voh.Nach dem verdienten Sieg gegen Störnstein stellt FC-Coach Dalibor Bahn fest, dass das Team von Woche zu Woche besser wird, weil das Selbstvertrauen zurückkommt. "Wir haben uns gut entwickelt, angesichts von neun Punkten in vier Spielen", sagt Ban. Die taktischen Maßnahmen greifen langsam. Ein Sieg im Kirwa-Spiel soll das Tüpfelchen auf dem "i" sein.Gästetrainer Markus Karl analysiert, dass sein SV noch immer Probleme bei der Verhinderung von Gegentreffern hat. Auf den zuletzt wieder treffsicheren Angreifer des FC, Lukas Bauer, wird Karl ein besonderes Augenmerk legen. Fehlen werden ihm Sax (beruflich) und Albrecht (verletzt).DJK Neustadt Sa. 14.30 SV Störnstein"Allen Respekt, wie meine Jungs in Waldau nach dem 0:2 noch einen Punkt geholt haben", sagt DJK-Coach Bernd Häuber. Von dieser Moral ist er immer noch angetan. Im Derby stellt Häuber die Zeichen ganz klar auf Sieg. Die Gäste haben der DJK im Hinspiel ein Unentschieden abgerungen und dafür will man sich zur "Dotschkirwa" revanchieren. Alleine Chris Bösl fehlt noch.Gästetrainer Tobias Schiener ärgert sich immer noch über die Niederlage in Luhe, weil man sich in der Nachspielzeit und beim Stand von 1:1 auskontern ließ. Schiener spricht vom "leichtesten Spiel der Saison, weil man keinen Pfifferling auf den SV setzt". Aber die SV-ler wollen nicht Spaßlieferanten für Kirwastimmung sein.ASV Neustadt So. 14.00 SpVgg PirkAuch der ASV Neustadt will Kirwa feiern, allerdings erst Sonntag nach dem Abpfiff. Dann soll die kleine Negativserie von drei Niederlagen in Folge beendet sein. Die Leistung gegen Pleystein war bis auf zwei Abwehrfehler gut. Diese gilt es gegen Pirk zu wiederholen. Trainer Krysztof Pianka ist es leid, die Punkte so leichtfertig abzugeben. Einen Dreier würde gerne auch der Gast eintüten. Nach der Niederlage in Flossenbürg verspricht SpVgg-Coach Fabio Nicolello, dass das Team wieder aufstehen und alles geben wird. Ein Wermutstropfen ist die Rot-Sperre von Kapitän Wolfgang Pausch.FSV Waldthurn So. 14.00 FC Weiden-Ost IIDer vom FSV angestrebte Punktgewinn gegen Vohenstrauß scheiterte an der Harmlosigkeit vor dem gegnerischen Tor. "Somit war die Niederlage verdient", erklärt Coach Markus Dagner schonungslos. Drei Punkte sind für Dagner Pflicht, um an den Relegationsplatz heranzurücken. Die angeschlagenen Spieler müssen bis zur Winterpause auf die Zähne beißen. Gästetrainer Martin Oppitz stellt fest, dass gegen einen Gegner wie Schnaittenbach alles passen muss. Man stellt sich auf harte Gegenwehr am Fahrenberg ein. "Wir müssen unserer Favoritenrolle gerecht werden", so die Vorgabe von Oppitz. Ausfallen werden Sichert (verletzt) und Stürzer (Beruf).TuS Schnaittenbach So. 14.00 SG Ehenfeld/Hi. IINach dem Sieg beim FC Ost II ist für TuS-Trainer Turan Bafra der Platzverweis seines Topscorers Thomas Bösl das Haar in der Suppe. Den dürfte er im Derby allerdings nicht unbedingt benötigen, da sind auch noch andere zur Stelle. Aber Arroganz und Leichtsinn verbietet Bafra, trotz der eindeutigen Vorzeichen. Bei der SG geht es für Trainer Martin Winkler und sein gebeuteltes Team darum, die Niederlage in Grenzen zu halten.TSV Pleystein So. 14.00 SpVgg VohenstraußDem überzeugenden Derbysieg gegen Waldthurn will die SpVgg einen weiteren folgen lassen. Mit nur einer Niederlage aus den letzten sieben Partien fährt man selbstbewusst zum Nachbarn, um dem ambitionierten TSV Pleystein ein Bein zu stellen. Die SpVgg hat die bittere Hinspielniederlage nicht vergessen. Minimalziel ist ein Unentschieden Damit wäre TSV-Trainer Hans-Jürgen Mühling nicht zufrieden. "Ich will auf jeden Fall gewinnen", sagt Mühling. Dass Libero Zaschka nicht da ist, tut ihm schon weh. Torjäger Kuzpinari hat sich bis zur Winterpause verletzt abgemeldet.SV Waldau So. 14.00 TSV FlossenbürgBeim SV hat die Heimserie gegen den Tabellenführer nur bedingt gehalten. Eigentlich hätte nach der 2:0-Führung der Sack zu sein sollen. Gegen den starken Aufsteiger wird man sich einen solchen Lapsus nicht nochmals leisten können. Schließlich will der SV den Kontakt nach vorne halten. Die drei Punkte gegen Pirk waren für den TSV bezüglich des Abstands nach hinten extrem wichtig. Trainer Mario Neuber lobt den Kampfgeist seines Teams, dem fünf Stammakteure fehlten. Die Ausfallliste scheint nicht geringer zu werden, sondern auf sieben Akteure anzusteigen. Zur personellen Erholung sehnt man die Winterpause herbei.