Ein "Hammerwochenende" steht in der Kreisklasse Ost bevor. Der ungeschlagene Tabellenführer DJK Neustadt (25) fährt ein paar Meter zum Felix hoch und trifft in einem Stadtderby, das es schon seit elfeinhalb Jahren nicht mehr gegeben hat, auf den munteren Viertplatzierten ASV (16). Ausgang offen! Ein zweites Topspiel steigt, wenn der TSV Pleystein (21) als Dritter den Zweiten TuS Schnaittenbach (24) zu Gast hat. Tristesse herrscht am Tabellenende, denn die SG Ehenfeld/Hirschau II (2) wird beim FC Weiden Ost II (12) wohl wieder rasiert werden. Auch der FSV Waldthurn (4) hat die Punkte gegen den SV Waldau (12) nicht im Sack.

FC Weiden-Ost II Sa. 16.00 SG Ehenfeld/Hi.Für FC-Coach Martin Oppitz steht alles andere als ein Sieg nicht zur Debatte. Einstellung und Konzentration müssen jedoch stimmen. Oppitz freut sich, dass die jungen Ostler fast in Bestbesetzung auflaufen, weil David Hofmeister sowie Benedikt Sichert wieder zum Team stoßen und nur noch Franziskus Sicher sowie Sven Krichenbauer pausieren müssen. Der Gast meint, dass gegen Vohenstrauß (1:2) mit dem nötigen Biss mehr möglich gewesen wäre. Das Team um Martin Winkler will sich in Weiden weiter verbessert präsentieren. Bis auf Michael Kugler (Urlaub) und den angeschlagenen Benny Bogner ist der Kader komplett.TSV Pleystein So. 15.00 TuS Schnaittenbach"Schnaittenbach hat das Ziel Aufstieg, wir nicht", fasst TSV-Coach Hans-Jürgen Mühling die Vorzeichen zusammen. "Wir wollen einfach nur vorne mit dabei sein und so werden wir auch am Sonntag auftreten." Der Ruck im Team begeistert Mühling. Windirsch und Namberger sind wieder dabei, Florian Zehent fehlt noch. TuS-Trainer Turan Bafra bezeichnet das Spiel "als wichtigstes" der Vorrunde. Nach der Niederlage im Spitzenspiel bei der DJK Neustadt darf nicht noch einmal verloren werden. Der wiedergenesene Abwehrchef Jonas Habrich soll sich um TSV-Torjäger Volker Kuzpinari kümmern.TSV Flossenbürg So. 15.00 SV StörnsteinDie Niederlage beim ungeschlagenen Tabellenführer DJK Neustadt ist für das Team von Trainer Mario Neuber kein Problem. Der TSV muss seine Punkte gegen andere Teams holen. Zu den zuletzt Fehlenden gesellen sich wohl nun auch Nossek und Meierhöfer. Eventuell sind Wagner und Schwanitz wieder dabei. Beim Gast spricht Coach Tobias Schiener von einer verdienten Klatsche in Pirk. Im dritten Auswärtsspiel in Folge erwartet er eine Reaktion. Ohne eine erhebliche Leistungssteigerung wird man am Fuße der Burg nichts holen. Schiener hofft, dass ihm wieder mehr Alternativen im Kader zur Verfügung stehen.SpVgg Pirk So. 15.00 SV Altenstadt/Voh.Das 5:0 der SpVgg gegen Störnstein hört sich gut an, aber Trainer Stefan Kleber relativiert, "weil man sehen muss, wie die Störnsteiner aufgestellt waren". Man müsse sich gewaltig steigern, um gegen Altenstadt ("die spielen eine Superrunde") zu bestehen, sagt Kleber. Gästecoach Markus Karl wird ein besonderes Augenmerk auf die beiden Pirker Goalgetter Pröls und Kosnowski werfen. "Zudem müssen wir es schaffen, nicht wieder durch frühe Gegentore aus dem Konzept zu geraten." Karl Patrik Götz ist wieder dabei, Maximilian Reger wird wohl ausfallen.SpVgg Vohenstrauß II So. 15.00 FC Luhe-MarktMit einem blauen Auge kam die SpVgg beim Gastspiel in Ehenfeld davon. Man rettete den Sieg gerade noch über die Zeit. Nach zwei Siegen in Folge soll nun der dritte Dreier eingefahren werden. Trainer Markus Grosser weiß, dass die Luher besser sind als ihr Platz. Dem FC geht es gar nicht gut. Sechs Punkte in neun Spielen sind wenig. Man tritt auf der Stelle. Das Team spielt unter seinen Möglichkeiten, ist aber intakt. Darum ist Vorsitzender Andreas Hammer auch guten Mutes, dass es über seinen Schatten springen kann.FSV Waldthurn So. 15.00 SV Waldau"Wir waren in Schnaittenbach in allen Belangen unterlegen, aber auch deshalb, weil ich sechs Positionen neu besetzen musste", resümiert FSV-Coach Markus Dagner. Sonntag für Sonntag geht das nicht so weiter. In den kommenden Wochen müsse jeder Spieler andere Dinge hinten anstellen, und alles für den Verein tun. Der SV Waldau hat nach der Spielverlegung gegen Weiden-Ost nun das dritte Derby in Folge vor der Brust. Das Team von Trainer Daniel Wolfrath hatte 14 Tage Zeit, um Verletzungen auszukurieren.ASV Neustadt So. 15.00 DJK NeustadtDas Team des Aufsteigers liegt zur Zufriedenheit der Verantwortlichen voll im Soll. Der ASV sieht sich im Derby als Außenseiter, schon alleine aufgrund des Tabellenplatzes. Man hofft, dass Derbys tatsächlich eigene Gesetze haben. Wenn auch einige Spieler fehlen, so ist die Felixelf nicht gewillt, die Punkte abzugeben. Sehr zufrieden war DJK-Coach Bernd Häuber mit der Leistung gegen Flossenbürg. "Wir müssen nun unseren Aufwärtstrend im Derby unter Beweis stellen", sagt Häuber. Nachdem ihm nur noch Chris Bösl fehlt, ist er überzeugt, dass seine Mannen in der Erfolgsspur bleiben.