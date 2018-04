Vor kniffligen Aufgaben und alles andere als Spaziergängen stehen in der Kreisklasse Ost Tabellenführer TuS Schnaittenbach (57) beim wiedererstarkten FSV Waldthurn (20) sowie der Zweite DJK Neustadt/WN (48) beim TSV Flossenbürg (25).

Der Dritte TSV Pleystein (48) ist mit Neustadt punktgleich, hat aber ein Spiel mehr. Mit einem Derbysieg gegen den SV Altenstadt/Voh. (24) will das Team von Hans-Jürgen Mühling am Ball bleiben. Abstiegscharakter pur hat die Begegnung Relegationsplatz gegen Abstiegsplatz. Der SV Störnstein (17) empfängt die SpVgg Pirk (16).FC Weiden-Ost II Sa. 16.00 SV WaldauFC-Coach Martin Oppitz spricht von Waldau als einem unbequemen und spielstarken Gegner mit herausragenden Einzelspielern wie Wolfrath und Guber. Ohne eine Leistungssteigerung wird man kaum die Punkte im Weidener Osten behalten. Mit Dennis Nimmerjahn und Juniorenkeeper Ehring rücken zwei frische Spieler in die Startelf. Die Form des SV gegen den Tabellenführer war nach Aussage des Waldauer Co-Trainers Norbert Bauer zwar besser als in den Spielen vorher. Trotzdem musste man nach eineinhalb Jahren wieder eine Heimniederlage hinnehmen. Gegen die Ostler will Waldau nach drei Niederlage in Folge das Ruder wieder herumreißen.SpVgg Vohenstrauß II Sa. 16.00 Ehenfeld/Hirschau IISpVgg-Trainer Markus Grosser nimmt das Team in die Pflicht: Der positive Trend der letzten Wochen muss gegen das Schlusslicht fortgesetzt werden. "Wir hatten schon oft mit schwächeren Teams Probleme", warnt er. Trotz der Niederlagen in Schnaittenbach und gegen den ASV Neustadt sagt SG-Trainer Martin Winkler, dass sich seine Rumpfelf prima aus der Affäre gezogen hat. Natürlich ist man auch bei der Bezirksligareserve der Underdog.FSV Waldthurn So. 15.00 TuS SchnaittenbachMit den drei wichtigen Punkten in Altenstadt/Voh. ist FSV-Coach Markus Dagner einverstanden. Nicht aber mit der Spielweise, vor allem dann in Überzahl. Man stand einfach zu tief und ermöglichte dem Gegner Chancen. "Gegen den Spitzenreiter dürfen wir uns das nicht leisten", stellt Dagner fest. TuS-Gästetrainer Turan Bafra erwartet einen defensiv spielenden Gegner. "Aufgrund der letzten Auftritte des FSV sind wir gewarnt", so Bafra. Ihm fehlen Keeper Daniel Wunschel und auch Abwehrchef Habrich droht auszufallen.TSV Flossenbürg So. 15.00 DJK NeustadtAlles, was besser als eine Niederlage ist, wäre für TSV-Trainer Mario Neuber eine Überraschung. Also hofft er auf einen Punkt. Allerdings läuft er Gefahr, dass er das gesamte Mittelfeld ersetzen muss. Dazu ist Michael Sigritz gesperrt. Neuber dankte Marco Klotz und Sandro Lugert, die sich reaktivieren ließen. DJK-Trainer Bernd Häuber erwartet einen Gegner, der sich nach zwei Einbußen in Folge mächtig ins Zeug legen wird. "Ich vertraue auf die Qualität meiner Jungs", sagt Häuber, der auf Chris Bösl und Steffen Markl bis Saisonende verzichten muss.SV Störnstein So. 15.00 SpVgg PirkRichtige Einstellung gepaart mit Einsatzwillen, und schon klappte es gegen den TSV Pleystein. SV-Coach Tobias Schiener äußert sich lobend über die durch den Sieg entstandene positive Stimmung in der Truppe, die die Mannschaft zu einem weiteren Dreier tragen soll. "Irgendwann muss auch mal unsere Leistung belohnt werden", hofft SpVgg-Coach Jochen Seubert inständig, dass die Pechsträhne ein Ende hat. Er kann wieder auf Libero Artan Deva zurückgreifen, was für mehr Stabilität in der Abwehr sorgen soll.TSV Pleystein So. 15.00 SV Altenstadt/Voh.Die Niederlage in Störnstein ist kein Beinbruch für den TSV. "Das muss man mal einkalkulieren", sagt Trainer Hans-Jürgen Mühling. Windirsch hat an allen Ecken und Enden gefehlt. Sein Einsatz ist für Sonntag auch fraglich. "Wir genießen die Momentaufnahme, punktgleich mit Neustadt auf dem zweiten Tabellenplatz zu liegen", so Mühling.Gästetrainer Markus Karl ist kein Prophet, wenn er sagt, dass es nach der letzten Heimniederlage für seinen SV eng werden könnte. Er gibt beim Favoriten ganz klar die Devise "auf Angriff spielen" aus. Fehlen werden Pentner und Haberkorn (verletzt). Keeper Sax steht wieder im Tor.ASV Neustadt So. 15.00 FC Luhe-MarktDer ASV hat seine Pflichtaufgabe bei der SG Ehenfeld/Hirschau II erfüllt. Nun will man am Felix weiter Nägel mit Köpfen machen. Die zweitbeste Angriffsformation der Liga soll auch Luhe-Markt unter Druck setzen.Zwei Spiele und zwei Siege, das ist die Bilanz von FC-Übergangscoach Tobias Kick. Gegen Flossenbürg hat das Team das umgesetzt, was man sich vorgenommen hat. Mit Jonas Stangl wird ein wichtiger Akteur verletzt fehlen. Der FC liegt zehn Punkte hinter dem ASV und dieser Abstand soll sich am Sonntag nicht vergrößern.