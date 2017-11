Herbststurm "Herwart" hat letztes Wochenende die Tabelle der Kreisklasse Ost durcheinander gewirbelt. Drei Spiele fielen aus. Nutznießer ist der TuS Schnaittenbach (36) der sich dadurch vor die DJK Neustadt (35) setzte, die eine "Auszeit" hatte. Am Wochenende muss sich der TuS beim FC Weiden-Ost II beweisen, die DJK fährt zu einem starken SV Waldau, der 14 Heimsiege in Folge aufweist.

FC Weiden-Ost II Sa. 14.00 TuS SchnaittenbachBeim FC erinnert Trainer Martin Oppitz an die unglückliche Niederlage im Hinspiel. Bis auf Urlauber Skora sind alle Spieler fit und fiebern dem Spiel entgegen. Das überzeugende 5:0 letzten Samstag hat zusätzlich Selbstvertrauen gegeben. "Wir wollen uns mit den Großen der Liga messen und unseren positiven Trend fortsetzen", kündigt Oppitz an. TuS-Trainer Turan Bafra spricht nach dem überzeugenden Sieg gegen Vohenstrauß ein Sonderlob an Keeper Wunschel, Hirmer und Johannes Bösl aus. Er erinnert sich zudem an das hitzige und rassige Hinspiel gegen die spielstarken Ostler. Zudem hofft er, dass die Tabellenführung einen Schub gibt. Er hat fast alle Spieler an Bord.SpVgg Vohenstrauß II Sa. 14.00 FSV WaldthurnNach sechs erfolgreichen Spielen musste die SpVgg beim Aufstiegsaspiranten Schnaittenbach wieder eine Niederlage hinnehmen. Aber das ist laut Trainer Markus Grosser "kein Beinbruch", wenn es gelingt, gegen Waldthurn wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. "Derbys gegen Waldthurn waren immer heiß umkämpft", weiß Grosser. Für Gästecoach Markus Dagner und sein Team war der Sieg gegen den ASV Neustadt wichtig für das Selbstvertrauen. Aber es war nur ein kleiner Schritt und ist kein Grund zum Abheben. "Wir werden versuchen, die spielerischen Mittel, die die SpVgg uns voraus hat, mit Laufbereitschaft und Kampf zu egalisieren", kündigt Dagner an.TSV Flossenbürg So. 14.00 SpVgg PirkPersonell hat dem TSV der Spielausfall gut getan, da sich die Verletztenliste ein wenig gelichtet hat. Fabian Kunz ist auch wieder dabei. Trainer Mario Neuber richtet einen großen Dank an den Vorsitzenden Sandro Lugert und Marco Klotz, dass sie der Mannschaft zur Verfügung stehen, obwohl sie schon aufgehört hatten. Die SpVgg geht ab sofort nur noch auf Reisen. Gegen Waldau führte eine Unkonzentriertheit zur Niederlage. "Trotzdem war das Spiel meiner Mannschaft positiv", analysiert Coach Fabio Nicolella. "Darauf aufbauen und diese Leistung auch am Sonntag bringen, dann werden wir die Heimreise nicht leer antreten", verspricht er.ASV Neustadt So. 14.00 TSV PleysteinBeim ASV spricht Hans Wiesenbacher nach zwei Niederlagen in Folge davon, dass es nach hinten eng wird. Nun stehen bis zur Winterpause vier Heimspiele an und in denen will man den Grundstein für den Klassenerhalt legen. Los geht's am Sonntag, dann will man sich für die Hinspielniederlage revanchieren. Der TSV hatte durch den Ausfall Zeit, sich zu regenerieren. Trotzdem steht hinter Torjäger Kuzpinari noch ein dickes Fragezeichen. "Es wird schwer beim guten Aufsteiger", ist sich Trainer Hans-Jürgen Mühling bewusst. Aber im Vertrauen an sein Team betont er auch, dass "wir nicht auf den Felix fahren, um Punkte abzuliefern. Es läuft gut bei uns."FC Luhe-Markt So. 14.00 SV StörnsteinFC-Trainer Dalibor Ban kam die Spielabsage beim Tabellenführer gelegen, da einige Spieler ihre Blessuren auskurieren konnten. "Wir haben hervorragend trainiert und sind motiviert", stellt der Coach heraus. Der Dämpfer gegen Waldau hat laut Ban Positives bewirkt. "Wir spielen auf drei Punkte." Gästetrainer Tobias Schiener sieht in Luhe einen direkten Konkurrenten mit Blick nach hinten. Er weiß, dass der Gastgeber stärker ist als sein Tabellenplatz aussagt. "Es wird ein schwieriges Spiel, bei dem wir alles abrufen müssen", ist sich Schiener sicher. Der Kader lässt derzeit Spielraum für Veränderungen.Ehenfeld/Hirschau So. 12.15 SV Altenstadt/Voh.Im Hirschauer Sportpark will die SG einen erneuten Anlauf starten, um endlich einmal zu einem Sieg zu kommen. Die Gäste schwächeln derzeit und darum sieht man sich nicht chancenlos. Das Problem ist die Innenverteidigung, da Tim Birner bis Jahresende ausfällt. Klare Worte spricht SV-Trainer Markus Karl. Nach vier Niederlagen in Folge gibt es keine Ausreden mehr. Ab jetzt zählen nur Einstellung, Laufbereitschaft und Kämpferherz. Vorrangig ist, die katastrophalen Abwehrfehler und die haarsträubenden Abspielfehler abzustellen.SV Waldau So. 14.00 DJK NeustadtEs war ein Arbeitssieg für den SV in Pirk. Im Spitzenspiel sollen die Serie von sechs Siegen in Folge, davon fünf ohne Gegentor, und zudem die Serie von 14 Heimsiegen in Folge nicht reißen. "Mit dieser Bilanz müssen wir uns auch nicht vor dem haushohen Aufstiegsfavoriten fürchten", betont Co-Trainer Norbert Bauer. Den Verlust der Tabellenführung aufgrund des Spielausfalls sieht Trainer Bernd Häuber als Momentaufnahme. Er hat sein Team entsprechend auf die Nagelprobe in Waldau vorbereitet. Man fährt auf jeden Fall nicht mit der Minimallösung "ein Punkt" dort hin.