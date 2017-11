Die Kreisklasse Ost blickt, wie jede andere Liga auch, mit Sorge gen Himmel und Boden. Kann gespielt werden oder nicht? Das ist die bange Frage vor dem 17. Spieltag.

Sollte das Leder rollen, droht Spitzenreiter TuS Schnaittenbach (39) durchaus Ungemach beim FC Luhe-Markt (18). Einen Ausrutscher des Tabellenführers könnte die DJK Neustadt (39) ausnutzen und mit einem Sieg gegen den SV Altenstadt/Voh. (21) vorbeiziehen. Für den FSV Waldthurn (8) wird der Auftritt bei der SG Ehenfeld/Hirschau II (2) zum Schicksalsspiel. Wie gut der neue Besen namens Jochen Seubert bei der SpVgg Pirk (13) kehrt, wird das Gastspiel bei der SpVgg Vohenstrauß II (21) zeigen.FC Weiden-Ost II Sa. 14.00 TSV PleysteinFC-Trainer Martin Oppitz nennt den Gast das Überraschungsteam der Liga. Er stellt fest, dass der Wintereinbruch für die Ostler zu früh kommt, weil endlich einmal alle Spieler verfügbar sind. Auf jeden Fall will der FC das Spiel am Samstag durchziehen, auch wenn der Platz schon arg in Mitleidenschaft gezogen ist. Beim Gast konnte Trainer Hans-Jürgen Mühling die Woche Pause durch den Spielausfall nicht effektiv nutzen, weil einfach die Bedingungen auf dem Trainingsplatz widrig sind. Mühling wäre nicht Mühling, wenn er nicht mit Zuversicht nach Weiden fahren würde, auch wenn ihm Top-Torjäger Kuzpinari fehlt.SpVgg Vohenstrauß II Sa. 14.00 SpVgg PirkDie SpVgg nimmt die Favoritenrolle gegen die Pirker an. Das letzte Heimspiel soll und muss einen Dreier bringen. Aktuell kann auch in Vohenstrauß aufgrund der Platzverhältnisse kaum trainiert werden. Dennoch erwartet Coach Markus Grosser eine konzentrierte und kampfstarke Vorstellung. Beim Gast ist sportlicher Leiter Fabio Nicolella guter Dinge, dass man mit dem neuen Hoffnungsträger Jochen Seubert als Trainer das angestrebte Saisonziel "Klassenerhalt" erreicht. Dem würde man mit einem Punkt wohl einige Zentimeter näher kommen.SV Störnstein So. 14.00 SV WaldauDer SV ist nach einer ordentlichen ersten Hälfte im zweiten Abschnitt gegen die DJK Neustadt mit einer desolaten Leistung total auseinander gebrochen. Das kann Trainer Tobias Schiener auch nach einer Woche Abstand nicht verstehen. Mit so einer Leistung wird man auch gegen Waldau den Kürzeren ziehen. "Mit den drei Punkten gegen Flossenbürg sind wir der glückliche Gewinner der letzten Woche, weil wir nun auf Platz drei stehen", stellt Co-Trainer Norbert Bauer vom SV Waldau fest. Allerdings haben sich Volkmer und Hausner verletzt. "Wir fahren topmotiviert nach Störnstein", fügt Bauer an.Ehenfeld/Hirschau II So. 12.15 FSV WaldthurnIm Hirschauer Sportpark will die SG ihr erstes Spiel gewinnen. Wenn nicht gegen den Vorletzten, gegen wen dann? Im Hinspiel ging man 1:5 unter. Die Defensive muss bei der SG stabiler werden, ist das Credo. Trotz der aussichtslosen Situation will man die noch kommenden Partien nicht einfach abschenken. Mit Moritz Groher und Lukas Heinz fehlen zwei Stammkräfte. "Wir brauchen die drei Punkte, um nach dem Winter noch eine reelle Chance zu haben", stellt FSV-Coach Markus Dagner klar. Alles andere als ein Sieg ist keine Basis dafür. Er warnt, das Spiel als Selbstläufer zu sehen und erwartet dementsprechend Einsatz und Disziplin.FC Luhe-Markt So. 14.00 TuS SchnaittenbachFC-Coach Dalibor Ban ist sich sicher, dass der FC gegen den Tabellenführer topmotiviert ist. "Wir haben nichts zu verlieren und werden auf Sieg spielen", verspricht er. Der Druck liegt beim Gast. Voll eingeschlagen hat Josip Piskovic in seinem ersten Spiel. Ban registriert, dass sein Team spielerisch immer stärker wird. Außerdem funktionieren die Standardsituationen, hat man doch in den letzten fünf Spielen sechs Tore gemacht. "Der FC ist besser als sein Tabellenplatz", ist sich Gästetrainer Turan Bafra sicher. Er will am Sonntag mit seinem Team die erfolgreiche Hinrunde positiv weiterführen. Bis auf den rotgesperrten Bösl hat er alle Spieler an Bord.DJK Neustadt So. 14.00 SV Altenstadt/Voh."Ich hoffe, dass wir spielen können, denn wir sind richtig gut drauf", sagt DJK-Coach Bernd Häuber und schwärmt immer noch von der bisher "besten Halbzeit" der Saison beim Derbysieg in Störnstein. "Wenn wir die gezeigte Bissigkeit in den Zweikämpfen und die große Spielfreude wieder auf den Platz bringen, dann gewinnen wir", ergänzt Häuber optimistisch. Gästecoach Markus Karl käme ein Spielausfall gelegen, denn der SV sehnt die Winterpause herbei. "Wir sind etwas von der Rolle, schaffen es einfach nicht, Tore zu vermeiden und die besten Chancen zu verwerten", analysiert Karl. "Wir treten als krasser Außenseiter an", fügt Karl an. Er wünscht sich, dass sein Team hinten endlich einmal die Null halten kann. Duschinger (beruflich) wird fehlen, Sax ist wieder dabei.ASV Neustadt So. 14.00 TSV FlossenbürgDer ASV möchte nach dem Ausfall letzten Sonntag schon spielen, weil es sonst eng wird. Man kennt den Mitaufsteiger und weiß, dass der TSV immer für eine Überraschung gut ist. Eine solche will Trainer Pianka mit seinem ASV nicht erleben. Vor der Winterpause noch einmal voll punkten, das wünscht man sich am Felix. Der TSV ist außer sich, weil das Spiel in Waldau unter widrigsten Platzverhältnissen durchgeführt wurde. Die Gesundheit aller Akteure sei aufs Spiel gesetzt worden, lautet die Klage. Für Sonntag kommen zwar zwei Stammkräfte wieder zurück, aber es fehlen immer noch weitere fünf. Für sie müssen Nachwuchskräfte in die Bresche springen.