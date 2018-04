Der Kampf um den direkten Klassenerhalt in der Kreisklasse Ost spitzt sich zu. Dagegen ist die Meisterschaft so gut wie entschieden.

Spitzenreiter TuS Schnaittenbach (1. Platz/60 Punkte) setzte seine Erfolgsserie fort und zeigte dem zuletzt so stark spielenden FSV Waldthurn (11./20) beim 4:1-Erfolg die Grenzen auf. Die Fahrenbergelf steckt nun wieder tiefer im Abstiegssumpf, weil der SV Störnstein (12./20) das Kellerduell gegen die SpVgg Pirk (13./16) knapp mit 1:0 für sich entschied. Vieles spricht dafür, dass die Pirker neben Schlusslicht SG Ehenfeld/Hirschau II (14./3) den Gang in die A-Klasse antreten müssen. Hinter dem designierten Meister Schnaittenbach streiten sich weiterhin die punktgleichen DJK Neustadt (2./51) und TSV Pleystein (3./51) um die Vizekrone.FC Weiden-Ost II 2:0 (1:0) SV WaldauTore: 1:0 (7.) Michael Kraus, 2:0 (66.) Lukas Hegner - SR: Reinhard Marschick (SV Kohlberg-Röthenbach) - Zuschauer: 60(gil) Eine starke taktische und kämpferische Leistung lieferten die jungen Ostler gegen Waldau ab. Nach sieben Minuten unterschätzte SV-Keeper Müssig einen langen Ball von Hegner, so dass der durchgestartete Kraus unbedrängt zur 1:0-Führung einschieben konnte. In der Folgezeit vergaben sowohl die Heim- als auch die Gästeelf jeweils eine gute Gelegenheit. Nach dem Wechsel konnte sich U19-Keeper Ehring auszeichnen, als er seine Elf mit zwei starken Paraden vor dem Ausgleich bewahrte. Nach gut einer Stunde schob Heisig zum 2:0 ein, doch Schiedsrichter Marschick wollte eine Abseitsstellung gesehen haben. Die Ostler mussten sich aber dennoch nicht lange bis zum 2:0 gedulden, da nur kurze Zeit später Hegner eine Krichenbauer-Ecke in die Maschen köpfte. Angeführt vom starken Skora spielten die jungen Weidener das Ergebnis im Anschluss nach Hause.FSV Waldthurn 1:4 (0:3) TuS SchnaittenbachTore: 0:1 (19.) Alexander Ram, 0:2 (32.) Dominik Moucha, 0:3 (37.) Turan Bafra, 0:4 (48.) Dominik Moucha, 1:4 (51.) Franz-Josef Ertl - SR: Bernhard Grötsch (TSV Eslarn) - Zuschauer: 150 - Besonderes Vorkommnis: (50.) FSV-Torwart Alexander Schön hält Elfmeter von Turan BafraDie Fahrenbergelf widerstand dem Druck des spielerisch gut aufgelegten Tabellenführers nicht lange. Nach 19 Minuten schob Alexander Ram eine Kopfballvorlage ungehindert zur Gästeführung ein. Der FSV konnte sich in der Folge kaum Chancen erarbeiten. So war das zweite Tor für Schnaittenbach in der 32. Minute durch Dominik Moucha, der ein flaches Zuspiel nach einem schulmäßigen Angriff über die linke Seite ohne Mühe abschloss, keine Überraschung. Spielertrainer Turan Bafra sorgte fünf Minuten später mit einem sehenswerten Freistoßtreffer aus rund 20 Metern ins linke Tordreieck für die Vorentscheidung. Kurz nach dem Seitenwechsel konnte der schnelle Felix Schwab allein auf den Gästekeeper zulaufend den Ball nicht im Netz unterbringen. Im Gegenzug entwischte Gästespieler Dominik Moucha seinen Bewachern und markierte mit einem Flachschuss seinen zweiten Treffer. Zwei Minuten später wehrte Michael Schön einen von Turan Bafra getretenen Handelfmeter ab. Der nächste Angriff führte in der 51. Minute zum Ehrentreffer für Waldthurn durch Franz-Josef Ertl. Glück hatte in der Schlussphase der Gästekeeper, ein Freistoß von Manuel Grünbauer krachte an die rechte Torlatte.SV Störnstein 1:0 (1:0) SpVgg PirkTore: 1:0 (18.) Tobias Filchner - SR: Wolfgang Amtmann (Grafenwöhr) - Zuschauer: 60(mkb) In einem umkämpften Spiel gelang den Hausherren der zweite wichtige Heimsieg. Beide Seiten hatten gleich zu Beginn je eine gute Möglichkeit zur Führung. Es entwickelte sich eine hektische Partie mit Ballverlusten auf beiden Seiten. Nach rund 20 Minuten ging Störnstein durch eine direkt verwandelte Ecke von Tobias Filchner in Führung. Das weitere Geschehen spielte sich bis zur Pause hauptsächlich im Mittelfeld ab. Nach dem Wechsel erspielte sich Pirk zwar ein optisches Übergewicht, ohne aber zwingend gefährlich zu sein. In dieser Phase hatte die Schiener-Truppe mehrere hochkarätige Kontermöglichkeiten. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung konnte die knappe Führung über die Zeit gebracht werden.TSV Pleystein 1:0 (1:0 SV Altenstadt/Voh.Tore: 1:0 (12.) Sandro Pregler - SR: Enes Özbay (SV Anadoluspor Weiden) - Zuschauer: 210(khe) In einem mäßigen Kreisklassenspiel kam der TSV zu einem verdienten Sieg. Nach der ersten Abtastphase kam die Heimelf besser ins Spiel. In der 12. Minute wurde Pregler frei gespielt, der mit einem strammen Schuss Gästetorwart Sax keine Chance ließ. Stahl scheiterte mit einem Kopfball nach einer Ecke nur knapp. Kurz vor der Pause hätte Katholing das 2:0 machen müssen, als er den Torwart bereits umspielt hatte, jedoch Albrecht aus der Linie klären konnte. Die einzige Möglichkeit der Gäste resultierte aus einem Weitschuss von Krämer. Gleich nach der Pause setzte sich Gästestürmer Schuller über links durch, sein Schuss wurde aber von Baumer pariert. Gegen Ende hätte der TSV alles klar machen können, Pregler und Katholing konnten aber ihre sehr guten Möglichkeiten nicht verwerten.SpVgg Vohenstrauß II 4:0 (0:0) SG Ehenfeld/Hi. IITore: 1:0 (50.) Michael Pinter, 2:0 (56.) David Grötsch, 3:0 (85.) David Dupal, 4:0 (90.) Michael Riedl - SR: Rabah Ghennam (SC Luhe-Wildenau) - Zuschauer: 60(mwr) Einen am Ende ungefährdeten Pflichtsieg errang die "Zweite" der SpVgg gegen das Tabellen-Schlusslicht und baute somit die Siegesserie weiter aus. Vohenstrauß begann feldüberlegen. In der ersten Hälfte hielten die Gäste jedoch gut mit und ließen kaum gefährliche Chancen zu. Die SpVgg biss sich zunächst an der vielbeinigen Gästeabwehr die Zähne aus. Nach dem Wechsel nahm die Überlegenheit zu und mit einem Doppelschlag durch Pinter und Grötsch wurde die Partie innerhalb von fünf Minuten entschieden. Die Gäste bauten gegen Ende konditionell ab. Dupal und Riedl per Kopf schraubten das Ergebnis in der Schlussphase in die Höhe.TSV Flossenbürg 0:3 (0:1) DJK NeustadtTore: 0:1 (40.) Stefan Siegert, 0:2 (53.) Philipp Gerlach, 0:3 (65./Foulelfmeter) Bastian Forster - SR: Helmut Brenner - Zuschauer: 160Sechs Stammkräfte musste TSV-Trainer Mario Neuber ersetzen, darunter das gesamte Mittelfeld und drei Abwehrspieler. Zudem verletzten sich noch zwei Akteure, die ausgewechselt werden mussten. Die Mannschaft kämpfte vorbildlich, gab alles und hielt in Hälfte eins gut dagegen. Aber gegen den erwartet starken Gegner reichte es nicht zu einem Punktgewinn. Die Elf von Gästetrainer Bernd Häuber war an diesem Tag einfach zu überlegen. Zur Pause hielt die Heimelf noch ein knappes 0:1. Nach dem Seitenwechsel ließen mehr und mehr die Kräfte nach. Die DJK kam noch zu zwei Toren und zum letztendlich verdienten 0:3. Es bleibt zu hoffen, dass die Zahl der Ausfälle nicht noch weiter ansteigt. Punkte muss man gegen andere Gegner einfahren.ASV Neustadt 2:4 (1:3) FC Luhe-MarktTore: 0:1 (9.) Oliver Wagner, 1:1 (22.) Mohamed Langchin, 1:2 (23.) Johannes Winderl, 1:3 (40.) Daniel Ries,1:4 (65.) Oliver Wagner, 2:4 (80.) Sergey Wald - SR: Rudolf Kasper (Tröstau) - Zuschauer: 80 - Rot: (87.) Ramiz Mulic (ASV) grobes Foulspiel(wsc) Der ASV Neustadt erwischte einen schwarzen Tag gegen kampfstarke Luher. Der Gastgeber geriet früh in Rückstand (9.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich beantwortete der Gast postwendend mit der erneuten Führung. Luhe beherrschte danach Ball und Gegner und erzielte zwei weitere Treffer. Die Felix-Elf betrieb mit dem zweiten Treffer zehn Minuten vor Ende nur noch Ergebniskosmetik.