Pirk. Ausgerechnet am Tag der Einheit haben sich die Wege der SpVgg Pirk und ihres Trainers Stefan Kleber getrennt. In beiderseitigem Einvernehmen, wie SpVgg-Vorsitzender Josef Schießl mitteilte.

Ohne dass der Verein im besonderen darauf verweist, ist der Grund der Trennung offensichtlich in der Tabellenplatzierung zu suchen. Die Pirker belegen nach zehn Spielen mit zehn Punkten den zehnten Platz in der Kreisklasse Ost. Eine Bilanz, die nur auf dem ersten Blick keine Besorgnis auslöst. Denn die Mannschaft hat neun der zehn Partien als Heimspiele bestritten.Bekanntlich hat die SpVgg ab 2018 keinen Sportplatz mehr, da die benachbarte Constantia Folien eine Betriebswerweiterung auf dem bestehenden Sportgelände vornimmt. Darum trägt die SpVgg alle Spiele der Vorrunde (bis auf das erste in Waldau) zu Hause aus. Ab November spielen die Pirker bis Saisonende die anstehenden zwölf Begegnungen nur noch auswärts. Die Mannschaft wird nun vorerst interimsmäßig von Fabio Nicolella gecoacht.