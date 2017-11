Bereits 17 Spiele fielen bislang in der Kreisklasse West der Witterung zum Opfer. Bleibt nur zu hoffen, dass wenigstens der letzte Spieltag vor der Winterpause ordnungsgemäß über die Bühne geht. Dabei haben die beiden führenden Teams schwere Auswärtshürden vor der Brust. Spitzenreiter TSV Reuth fährt zum heimstarken SC Eschenbach, während Verfolger FC Dießfurt ins Haberland nach Kirchendemenreuth muss.

FC Vorbach So. 14.00 SV Kulmain IIDem FC Vorbach würden am Sonntag alle Akteure zur Verfügung stehen. Darum würde es Florian Ruder bedauern, sollte die Partie gegen Kulmain nicht stattfinden können. Im Hinspiel gab es nur ein mageres 1:1. Er erwartet, dass die drei Punkte in Vorbach bleiben. Nach zwei Wochen ohne Spielpraxis und nur Training auf dem Hartplatz beim Nachbarverein geht es für den SV Kulmain II zum letzten Auswärtsspiel im Jahr 2017. Mit dem Hinspielergebnis wäre Spielertrainer Neumüller mehr als zufrieden, dazu muss sein Team aber bis an die Leistungsgrenze gehen. Bis auf die Langzeitverletzten stehen alle Spieler zur Verfügung.ASV Haidenaab So. 14.00 SV RiglasreuthZum letzten Punktspiel 2017 empfängt der ASV den Nachbarn aus Riglasreuth. Nach den witterungsbedingten Spielausfällen der letzten Wochen kommt es darauf an, schnell wieder den Rhythmus zu finden. Bei einem Heimsieg könnte der ASV den Abstand zu den hinteren Tabellenplätzen vergrößern. Erfreulicherweise steht Pascal Steeger zur Verfügung. Hinter dem Einsatz von Tobias Eigler steht ein Fragezeichen.Sollte das letzte angesetzte Spiel dieses Jahres stattfinden, möchte der SVR noch einmal alles versuchen, um zu punkten. Bis auf Stefan Weiß kann Trainer Rainer Wegmann auf den kompletten Kader zurückgreifen.SC Eschenbach So. 14.00 TSV ReuthSollte am Sonntag in Eschenbach gespielt werden, hat sich die Truppe von Trainer Peter Renner vorgenommen, dem Tabellenführer ein Bein zu stellen. Man weiß um die eigene Heimstärke und geht mit entsprechendem Selbstvertrauen in die Partie. Mit einem positiven Ergebnis möchte der TSV Reuth das Jahr 2017 abschließen. Dazu kann Spielertrainer Michael Bachmeier bis auf die Langzeitverletzten in Bestbesetzung nach Eschenbach reisen. Allerdings tat man sich in der Vorsaison gegen diesen Gegner sehr schwer. In Eschenbach gab es gar eine 0:4-Klatsche.SV Parkstein So. 14.00 SV KohlbergParksteins Trainer Christian Schwarz hatte letzten Sonntag eingeplant, dass es eine Absage geben wird. Im letzten Spiel des Jahres wollen seine Jungs auch einmal gegen einen Vorderen gewinnen. Der Coach ist davon überzeugt, dass sein Team das Zeug dazu hat. Er ist sich sicher, dass man spielen kann, da kein Schnee angesagt ist. Fleißig trainiert hat der SV Kohlberg und hofft, am Sonntag gegen Parkstein sein Können unter Beweis zu stellen. An der Motivation wird es den Gästen nicht fehlen.SC Schwarzenbach So. 14.00 TSV KrummennaabSollte das Wetter am Kirchweihwochenende mitspielen, wollen die SC-Kicker mit der nötigen Einstellung zu Werke gehen, um das letzte Spiel des Jahres siegreich zu beenden. Unterschätzen sollte man Krummennaab auf keinen Fall, denn im Abstiegskampf herrschen eigene Gesetze. Es werden Kevin Fichtl, Serdar Gümes und Uwe Salfer fehlen. Drei Wochen ohne Spielpraxis hat der TSV Krummennaab inzwischen vorzuweisen. Dennoch ist die Zielvorgabe von Trainer Markus Tusek eindeutig: "Wir wollen in Schwarzenbach die drei Punkte holen, alles andere ist zu wenig bei unserer Lage." Bis auf Alexander Konz steht das gesamte Aufgebot zur Verfügung.TSV K'demenreuth So. 14.00 FC DießfurtDer TSV befindet sich nach zwei spielfreien Wochen bereits im Standby-Modus. Sollte es das Wetter dennoch zulassen, würde nochmal ein richtiger Kracher zum Jahresende ins Haberland kommen. Man ist gewillt, dem Favoriten ein Bein zu stellen. Der FC Dießfurt hätte das Derby gegen Schwarzenbach gerne gespielt, aber die Platzverhältnisse ließen es nicht zu. Tobias Hösl und Keeper Sebastian Käs sind wieder mit von der Partie, lediglich der Einsatz von Florian Prentzke ist fraglich. Obwohl der FC mit den Platzverhältnissen in Kirchendemenreuth nicht vertraut ist, will man von dort nicht mit leeren Händen abreisen.TSV Pressath So. 14.00 TSG WeiherhammerDer TSV Pressath hatte im Saisonverlauf immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Deshalb ist er mit dem bisher Erreichten zufrieden. Bei einem Heimsieg könnten die Betzl-Schützlinge den Gegner in der Tabelle überflügeln. Allerdings war die TSG Weiherhammer bislang auf fremden Plätzen genau so oft siegreich wie der TSV auf heimischem Terrain. Nach dem Spielausfall von voriger Woche will die TSG etwas Zählbares mit nach Hause nehmen. Dabei gilt es, über die gesamte Spieldauer noch einmal alles abzurufen. Als zusätzliche Motivation dient die 2:5-Schlappe aus dem Hinspiel.