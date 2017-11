Wegen des Sturmtiefs "Herwart" startete die Kreisklasse West nur mit einem Rumpfprogramm in die Rückrunde. Spitzenreiter TSV Reuth bekommt es am Sonntag mit dem wiedererstarkten Namensvetter aus Kirchendemenreuth zu tun, das wird ganz bestimmt kein Selbstläufer. Verfolger Dießfurt muss nach Kulmain reisen, ebenso eine undankbare Aufgabe. Mit der TSG Weiherhammer und dem TSV Krummennaab treffen die beiden Teams mit den schwächsten Abwehrreihen aufeinander.

FC Vorbach So. 14.00 ASV HaidenaabIn den verbleibenden Spielen bis zur Winterpause wird sich zeigen, ob der FC Vorbach weiter vorne mitmischen kann. Spielertrainer Florian Ruder hofft, selbst wieder mit eingreifen zu können. Ansonsten steht lediglich hinter Nico Biersack (Knöchel) ein dickes Fragezeichen. Nachdem der Rückrundenauftakt dem schlechten Wetter zum Opfer fiel, fährt der ASV als Außenseiter zum starken FC Vorbach. Will Haidenaab etwas Zählbares mitnehmen, muss es am oberen Limit spielen. Wichtig wird sein, die starke Offensive von Vorbach in Griff zu bekommen.SV Kohlberg So. 14.00 TSV PressathDer SV Kohlberg möchte auf eigenem Platz ungeschlagen bleiben und an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen. Es stehen alle Spieler zur Verfügung. Die Betzl-Elf will nach der ausgefallenen Partie am Sonntag wieder in die Spur zurückkehren und sich für die 3:5-Hinspielniederlage revanchieren. Personell wird es einige Änderungen geben, da der eine oder andere Akteur nicht zur Verfügung steht.TSV Reuth So. 14.00 TSV K'demenreuthDank einer extremen Willensleistung der gesamten Elf entschied der TSV Reuth das Auswärtsspiel in Schwarzenbach doch noch zu seinen Gunsten entscheiden. Nun trifft man mit Kirchendemenreuth auf ein Team, gegen das der TSV in der Punkterunde noch nicht gewinnen konnte. Dies soll sich nach dem Willen von Spielleiter Hansi Stangl diesmal ändern. Sebastian Schieder und Fabian Mark kehren in die Mannschaft zurück. Hoffentlich haben die Haberländer mit der ungewollten Pause nicht den Aufwärtsschwung verloren, da es ausgerechnet gegen den Tabellenführer geht. Bisher hatte man in drei Aufeinandertreffen noch kein Negativerlebnis.SV Riglasreuth So. 14.00 SC SchwarzenbachDer SVR hat im Nachholspiel gegen Kulmain II den langersehnten Dreier eingefahren. Ob sich mit diesem Sieg eine Trendwende einläuten lässt, wird man im Heimspiel gegen Schwarzenbach sehen. Wichtig wäre, eine mannschaftliche Geschlossenheit. SC-Spielertrainer Uwe Salfer beklagt sich: "Es ist das alte Leid. Vorne verwerten wir die Chancen nicht und hinten bekommst zu leicht Gegentore." Gegen den Spitzenreiter aus Reuth wäre definitiv mehr drin gewesen. Für den Coach steht ein richtungsweisendes Spiel an. "Sollten wir in Riglasreuth verlieren, stehen wir mitten im Abstiegskampf."TSG Weiherhammer So. 14.00 TSV KrummennaabNach der Niederlage in Dießfurt will die Herrmann-Elf zu Hause unbedingt drei Punkte einfahren. Ziel ist es, sich in den restlichen Spielen auf einem gesicherten Platz im Mittelfeld festzusetzen. Gegen Riglasreuth holte der TSV zwar drei wichtige Punkte, dennoch bezeichnete Trainer Markus Tusek die Leistung als desolat. "Wenn wir in Weiherhammer so auftreten, sind wir chancenlos." Es muss eine erhebliche Leistungssteigerung her. Es fehlt Daniel Dostler.SV Kulmain II So. 14.00 FC DießfurtNach der enttäuschenden Niederlage gegen Riglasreuth gilt es für die Kicker des SV Kulmain, so schnell wie möglich wieder die Blicke nach vorne zu richten. Hundertprozentige Chancen müssen einfach genutzt werden, dann wäre das Spiel zuletzt nicht verloren gegangen. Zudem zerstören Unkonzentriertheiten im Defensivbereich seit mehreren Wochen die Träume von drei Punkten. Nach den zwei verdienten Heimsiegen kommen auf den FC Dießfurt zwei unangenehme Auswärtsspiele in Kulmain und Krummennaab zu. "Um unserem Spiel die notwendige Sicherheit zu geben, dürfen wir gerade in der Anfangsphase dieser Spiele nicht so fahrlässig mit unseren Chancen umgehen", lautet die Marschroute von Trainer Reinhard Marschke. Torwart Eugenio Wild wird aufgrund seiner Knieprobleme nicht spielen können.SV Parkstein So. 14.00 SC EschenbachNicht ungelegen kam der Spielausfall für den SV Parkstein, standen doch mehrere verletzte Spieler auf der Agenda. Diese sollten die Zeit genutzt haben und alle bis Sonntag wieder fit sein. Bis zur Winterpause stehen für die Basaltkicker noch drei Heimspiele auf dem Programm. Geht es nach dem Willen von Trainer Christian Schwarz, so sollen alle gewonnen werden. SC-Coach Peter Renne hofft, dass die negative Auswärtsbilanz seiner Elf endlich einmal aufpoliert wird. Ob dies allerdings auf dem kleinen Kunstrasenplatz in Parkstein möglich sein wird? Der dürfte seinen Jungs nicht gerade liegen. Deshalb wäre der Coach auch schon mit einem Punkt zufrieden.