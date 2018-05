Die Entscheidung im Abstiegskampf in der Kreisklasse West ist gefallen. Der TSV Krummennaab und der SV Riglasreuth müssen in den sauren Apfel beißen. Noch nicht entschieden ist hingegen, wer in die Relegation geht. Die Kandidaten sind der SV Kulmain II, der SC Schwarzenbach und der SV Parkstein. Andere Sorgen hat hingegen der TSV Reuth. Ihm fehlt noch ein einziges Pünktchen zur Meisterschaft. Ob er dieses schon am Sonntag im Spitzenspiel in Dießfurt holt?

ASV Haidenaab So. 15.00 SV Kulmain IIDem ASV ist das Fehlen der beiden Offensivkräfte Lukas Dötterl und Pascal Steeger anzumerken. Dennoch sollte der Rest der Truppe in der Lage sein, erstmals ein Punktspiel in der Kreisklasse gegen Kulmain zu gewinnen. Neben Dötterl und Steeger droht auch Christian Reiß auszufallen. Das erste Etappenziel, den Relegationsplatz zu sichern, wurde vom SV Kulmain II erreicht. Nun gilt es, den Schwung der beiden gewonnenen Spiele in ein weiteres Derby mitzunehmen. "Wir schauen von Spiel zu Spiel", beschreibt Spielertrainer Andy Neumüller die Situation.TSG Weiherhammer So. 15.00 SV RiglasreuthZum letzten Heimspiel möchte die TSG den Zuschauern noch einmal eine konzentrierte Leistung bieten und sie am besten mit drei Punkten belohnen. Die Personalsituation bleibt angespannt. Die Enttäuschung nach der letzten Heimniederlage und dem damit verbundenen Abstieg war groß beim SVR. In den beiden verbleibenden Spielen kann man nun befreit und ohne Druck spielen.FC Dießfurt So. 15.00 TSV ReuthÜberraschend hat sich für den FC Dießfurt noch einmal ein Türchen geöffnet. Diese Chance wollen die Marschke-Schützlinge nutzen, allerdings steht ihnen die schwerste aller möglichen Aufgaben bevor. Man weiß, dass alles passen muss und jeder an die Leistungsgrenze gehen muss. Bis auf die Langzeitverletzten stehen alle Akteure zur Verfügung. Einen Punkt braucht der TSV Reuth noch zum Gewinn der Meisterschaft. Der Spitzenreiter will sich nicht auf das letzte Spiel verlassen, sondern diesen schon am Sonntag in Dießfurt holen. Philipp und Markus Käß stoßen wieder zum Kader.TSV Krummennaab So. 15.00 SV KohlbergAuch wenn am Abstieg nichts mehr zu deuteln ist, hat TSV-Trainer Markus Tusek lobende Worte für seine Jungs. Die Leistung und der Teamgeist, den die Mannschaft in den letzten Spielen an den Tag legte, verdienen höchsten Respekt. Torwart Mario Forster, Tobias Schraml, Sebastian Bauer, Daniel Rahn und Niklas Grönwoldt fehlen. Wieder spielte der SVK gut mit, aber durch einfache Fehler geriet er gegen Dießfurt in der ersten Halbzeit auf die Verliererstraße. In den beiden abschließenden Spielen will Kohlberg versuchen, einen positiven Saisonabschluss hinzubekommen.SC Schwarzenbach So. 15.00 FC VorbachEinige SC-Spieler wähnten sich wohl schon in Sicherheit. Die Trainingsbeteiligung blieb in den letzten Wochen schwach. Nur noch zwei Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz sind jetzt das Resultat. Ob man die Kurve noch bekommt, wird sich gegen Vorbach zeigen. "Wir haben uns dämlich angestellt", lautet das Fazit von Vorbachs Spielertrainer Florian Ruder nach dem unerwarteten 2:2 gegen Schlusslicht Krummennaab. Alles andere als drei Punkte zählen für die Ruder-Truppe nicht. Patrick Götz fällt aus, hinter Spielertrainer Ruder steht ein dickes Fragezeichen.TSV K'demenreuth So. 15.00 SV ParksteinLetztes Wochenende mussten viele TSV-Akteure kurzfristig wegen einer Viruserkrankung ersetzt werden. Es hagelte eine deftige Auswärtsniederlage und der TSV kehrte zusätzlich mit zwei schwerer verletzten Spieler wieder ins Haberland zurück. Im Derby gilt es nun, die gute Heimbilanz und den Tabellenplatz zu behalten. Obwohl der SV Parkstein personell am Krückstock geht, war bei den Verbliebenen eine positive Körpersprache vorhanden und es wurde auch gepunktet. Theoretisch fehlt den Jungs von Trainer Christian Schwarz noch ein Punkt zum Klassenerhalt. Definitiv ausfallen werden die Ermer-Zwillinge, Robert Schmidt, Philipp Mayer und Fabian Hellerich.TSV Pressath So. 15.00 SC EschenbachBeim letzten Heimspiel des scheidenden TSV-Trainers Fritz Betzl kommt es ausgerechnet zum Aufeinandertreffen mit dem Nachbarn SC Eschenbach, bei dem er jahrelang in führender Position tätig war. Die junge Truppe will ihrem "Chef" mit einem Dreier einen positiven Abschluss vor heimischer Kulisse bescheren. Den positiven Trend, der in den letzten Spielen zu sehen war, möchte der SCE auch im Lokalderby fortsetzen. Ziel der Rußweiher-Elf ist es, die beiden letzten Saisonspiele positiv zu gestalten und in der Tabelle noch den einen oder anderen Schritt nach vorne zu machen.