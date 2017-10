Mit einem hart umkämpften 3:2-Erfolg im Spitzenspiel gegen den FC Dießfurt hat der TSV Reuth seine Tabellenführung in der Kreisklasse West verteidigt. Nun heißt es, die Top-Position im Derby beim TSV Krummennaab zu behalten. Das Duell lautet: Letzter gegen Erster. Die nächsten Verfolger, der FC Vorbach und dessen Namensvetter aus Dießfurt, haben beide Heimrecht, ebenfalls gegen Teams aus den unteren Regionen.

ASV Haidenaab So. 15.00 SC EschenbachDie Mannschaft vom Rußweiher hat bis jetzt auswärts noch keine Bäume ausgerissen, ist aber immer ein ernstzunehmender Gegner. Die ASV-Kicker müssen unbedingt den schläfrigen Fußball vom Spiel in Kulmain ablegen, um die Punkte in Haidenaab zu behalten. Mit einem Sieg könnte man sich etwas von der Abstiegszone entfernen. Außer den Langzeitverletzten ist beim Gastgeber auch der Einsatz von Patrick Hörath unsicher. "Zuhause hui, auswärts pfui", so könnte man den bisherigen Saisonverlauf des SCE umschreiben. Nach dem verdienten Sieg im Derby gegen Pressath geht es zum ASV Haidenaab, der sich im Aufwind befindet. Trainer Peter Renner erwartet dort einen heißen Tanz. Er hofft, dass sein Team endlich die Auswärtsschwäche ablegt. Mit Richard Richter, Simon Hollmer und Manuel Bitterer müssen drei wichtige Spieler ersetzt werden.TSV Pressath So. 15.00 SV ParksteinDie Hinrunde will die Betzl-Elf auf jeden Fall positiv abschließen. Dafür bedarf es im Nachbarschaftsduell gegen die junge Parksteiner Elf jedoch einer Leistungssteigerung und einer besseren Chancenverwertung als zuletzt. Keeper David Zawal ist verhindert. "Im Großen und Ganzen war das Unentschieden gerecht", stellte Parksteins Coach Christian Schwarz nach dem Remis gegen Kirchendemenreuth fest. Aber mit der Spielweise war er nicht so zufrieden. Auswärts war die Vorrunde für den SVP ein Desaster, gerade mal drei Punkte wurden auf fremdem Terrain geholt. Der Trainer hofft, dass die Grippewelle, die unter Woche einige Spieler flach legte, sich ausläuft und man vollzählig antreten kann.FC Vorbach So. 15.00 TSV K'demenreuthFC-Spielertrainer Florian Ruder glaubt fest daran, dass die Bilanz, die er nach der Vorrunde ziehen wird, positiv ausfällt. Das heißt im Klartext, dass auch das zweite Heimspiel in Folge gewonnen werden soll. Er warnt aber davor, den Gegner zu unterschätzen. Ein Augenmerk muss man vor allem auf den wiedergenesenen Torjäger Hendrik Troff und Spielmacher Julian Michl legen. Da beim Gastgeber Florian Ritter wieder zurück ist, steht der gesamte Kader zur Verfügung. Zum Abschluss einer sehr durchwachsenen Vorrunde mit zu vielen Remis kommt auf den TSV noch eine schwere Auswärtshürde zu. Seit dem letzten Wochenende ist Torjäger Hendrik Troff wieder dabei und war in Parkstein nach seiner Einwechslung sofort erfolgreich. Zurückkehren könnten Markus Schiener und Fabian Frieser.SC Schwarzenbach So. 15.00 SV KohlbergSC-Spielertrainer Uwe Salfer trauert einem verpassten Punktgewinn in Vorbach hinterher. "Wir lassen einfach zu viele Chancen liegen", sagt er. Deshalb seine Forderung vor dem Match gegen Kohlberg:" Es wird Zeit, dass wir eine Mannschaft, die in der vorderen Hälfte der Tabelle angesiedelt ist, schlagen." Der SV Kohlberg zeigte zuletzt in einem Spiel zwei Gesichter. Beim 6:3 gegen Krummennaab spielte sich der SV fast in einen Rausch. Es folgte eine gute Kombination nach der anderen. Doch in der zweiten Halbzeit kam der Bruch. Nichts klappte mehr. "Wir sind gut beraten, in Schwarzenbach zwei gute Halbzeiten zu spielen", stellt Kohlbergs Coach Achim Beck fest.TSV Krummennaab So. 15.00 TSV ReuthNachdem seine Mannschaft in Kohlberg einen rabenschwarzen Tag erwischt hatte und vor allem im Defensivverhalten alles vermissen ließ, hofft TSV-Trainer Markus Tusek auf Besserung gegen Reuth. Der Gast verfügt mit 42 Treffern über die mit Abstand stärkste Offensivabteilung der Liga. Das heißt, dass nur mit Kampf und Disziplin es möglich sein wird, sich gut aus der Affäre zu ziehen. Für Markus Tusek ist das Derby eine "Charaktersache". Einen verdienten Sieg nach einem harten Kampf landete der TSV Reuth gegen den Verfolger aus Dießfurt. Das Spiel, das nun auf die Bachmeier-Truppe zukommt, hat ganz andere Gesetze. Der Spitzenreiter weiß genau, dass der TSV Krummennaab über ein ganz anderes Potenzial verfügt als es dessen Tabellenplatz vermuten lässt.FC Dießfurt So. 15.00 SV Riglasreuth"30 Minuten guter Fußball in einem Spitzenspiel ist einfach zu wenig. Das müssen wir uns vorwerfen lassen. Aufgrund der Torchancen wäre aber ein Remis trotzdem möglich gewesen", so lautet die Analyse von Dießfurts Trainer Rainer Marschke nach der verlorenen Partie in Reuth. Um weiter vorne mitzumischen, gilt es, das letzte Vorrundenspiel erfolgreich zu gestalten. Tobias Hösl und Dominik Brüderer fallen weiter aus, hinter dem Einsatz von Bernd Dippl und Stefan Kallmeier steht ein dickes Fragezeichen. Am vergangenen Wochenende reichten dem SVR zehn schwache Minuten, um am Ende wieder mit leeren Händen dazustehen. Gegen Dießfurt will Riglasreuth alles versuchen, um die Negativserie endlich zu beenden. Aufgrund der Ausfälle von Stefan Weiß, Andreas Wopperer, Dominik Weber und Christoph Wegmann dürfte dies aber eine sehr schwere Aufgabe werden.TSG Weiherhammer So. 15.00 SV KulmainDie TSG scheint ihre Krise überwunden zu haben. Nach zwei Siegen in Folge will die Elf um Spielertrainer Klaus Herrmann nachlegen und so doch noch einen versöhnlichen Abschluss der Hinrunde schaffen. Erfreulich ist auch, dass Tobias Scheibl und Christoph Herrmann ihre Treffsicherheit wiedergefunden haben. Dass eine Bezirksligareserve schwer einzuschätzen ist, musste die TSG im Vorjahr erfahren. Dennoch sind die drei Punkte im Kirchweihspiel das erklärte Ziel für die Gastgeber. Nach der 1:8-Klatsche in Pressath zeigte die junge Kulmainer Mannschaft gegen Haidenaab eine ansprechende Leistung. Nun geht es zur favorisierten TSG. Um hier bestehen zu können, müssen alle Mannschaftsteile wieder gut harmonieren. Fabian Brunner und Lukas Schmid stoßen wieder zum Kader.