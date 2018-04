Auf dem Papier ungefährdet scheint Spitzenreiter TSV Reuth zu sein. Er steht in der Heimtabelle der Kreisklasse West ungeschlagen auf Platz eins, der Gast aus Kulmain in der Auswärtstabelle sieglos auf Rang 14. Die Partie wird um 14 Uhr angepfiffen, alle anderen Spiele beginnen wie gewohnt um 15 Uhr..

TSV Reuth So. 14.00 SV Kulmain IIBis zur 88. Minute führte der TSV im Hinspiel mit 2:0, um dann noch den Ausgleich zu kassieren. So etwas soll sich diesmal keinesfalls wiederholen. Mit einem Heimsieg will die Bachmeier-Truppe den "Platz an der Sonne" verteidigen. Bis auf Urlauber Fabian Quast und die Langzeitverletzten sind alle Mann an Bord. Für den SVK II ist es eine Herkulesaufgabe. Allein Bachmeier hat fast so viele Tore geschossen wie die gesamte Kulmainer Mannschaft. Alle müssen ihre Bestleistung abrufen, damit kein Schützenfest entsteht.ASV Haidenaab So. 15.00 SC SchwarzenbachIm zweiten Heimspiel an diesem Wochenende empfängt der ASV den punktgleichen SC aus Schwarzenbach. Gestärkt durch den Derbysieg gegen Pressath, wird dieser mit breiter Brust in Haidenaab antreten. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es meist enge Spiele zwischen beiden Teams waren und der SC nicht unbedingt zu den Lieblingsgegnern des ASV gehört. Beim SC werden Fabian Melzner, Muhammed Kaka, Dominik Klein und Urlauber Michael Holzapfel fehlen.SC Eschenbach So. 15.00 TSV KrummennaabMit einem Heimsieg will sich der SC Eschenbach aller Abstiegssorgen entledigen. Allerdings darf der Gegner nicht aufgrund seines Tabellenplatzes unterschätzt werden. Ein 2:2 wie im Hinspiel ist für Trainer Peter Renner zu wenig. In Eschenbach erwartet die Tusek-Truppe eine schwere Aufgabe, da der Gastgeber seine Formkrise überwunden zu haben scheint. Eine Punkteteilung wie im Hinspiel strebt man zumindest an.FC Vorbach So. 15.00 TSG WeiherhammerEin mageres 1:1 gab es für den FC Vorbach im Hinspiel. Dabei vergab man serienweise beste Torchancen. Dies soll sich diesmal ändern. Mit einem Heimsieg will die Elf um Kapitän Patrick Künneth ihre Erfolgsserie fortsetzen. Der frühe Platzverweis für Torhüter Sebastian Härning war letztendlich ausschlaggebend für die Niederlage der TSG am vergangenen Sonntag. Ohne ihn geht es nun zum FC Vorbach. Da man noch weitere angeschlagene Spieler im Kader hat, könnte der Gast mit einem Punkt sehr gut leben.SV Kohlberg So. 15.00 SV RiglasreuthDer SV Kohlberg will gegen den Namensvetter Wiedergutmachung betreiben. Allerdings kämpft der Gast verzweifelt um den Klassenerhalt. Noch bitterer als die Niederlage gegen Vorbach (2:5) war für den Gast die Verletzung von Stammtorhüter Josef Kellner, der die restliche Saison ausfallen wird. Möchte man in Kohlberg punkten, muss die Wegmann-Elf mit derselben Einstellung ins Spiel gehen wie zuletzt. Dennis Depolt kehrt nach mehrwöchiger Verletzung zurück.TSV Pressath So. 15.00 TSV K'demenreuthAm Sonntag gastiert die Mannschaft der Stunde in Pressath. Zehn Spiele in Folge ist der Gast ungeschlagen, das spricht Bände. Dennoch würde die Betzl-Elf gerne ihren fünften Tabellenplatz wieder einnehmen, den sie am vergangen Spieltag an Kirchendemenreuth verloren hat. Die Personalsituation ist weiterhin angespannt. Für Kirchendemenreuth hat es bisher in Pressath noch zu keinem Sieg gereicht. In der aktuellen Verfassung hat man aber schon einige unerwartete Auswärtssiege landen können.SV Parkstein So. 15.00 FC DießfurtNachdem die Basaltelfkicker stark ersatzgeschwächt überraschend in Weiherhammer gewannen, sieht die Personallage diesmal wieder etwas besser aus. Das Hinspiel verlor man nur knapp mit 0:1, das soll sich diesmal nicht wiederholen.Die Marschke-Truppe muss diese schwere Hürde meistern, um weiterhin im Aufstiegsrennen zu bleiben. Ein Augenmerk muss der FC dabei auf die Ermer-Zwillinge richten, die beide große Torgefahr ausstrahlen und mehr als die Hälfte der Parksteiner Treffer erzielt haben.