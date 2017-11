Witterungsbedingt fand am letzten Spieltag nur ein Miniprogramm in der Kreisklasse West statt. Der SC Schwarzenbach und die TSG Weiherhammer trennten sich im einzigen Spiel 3:3. Nach der Zwangspause hofft Spielleiter Berthold Kraus, die beiden noch anstehenden Spieltage vor der Winterpause doch noch über die Bühne zu bekommen. Am Sonntag genießen die vier führenden Teams allesamt Heimrecht. Zu einem Kellerduell kommt es in Kulmain, wo die seit sieben Spieltagen sieglose Bezirksligareserve das Schlusslicht aus Krummennaab empfängt.

TSG Weiherhammer So. 14.00 TSV K'demenreuthEinen Zwei-Tore Vorsprung konnte die TSG in Schwarzenbach nicht über Bühne bringen und musste sich mit einem Punkt begnügen. Im letzten Heimspiel vor der Winterpause wollen die Herrmann-Schützlinge ihren Hinspielerfolg wiederholen. Nach der knappen Vorrundenniederlage ist beim TSV Revanche angesagt. Die Haberländer wollen, wie in der vergangen Saison, bei der TSG etwas Zählbares mitnehmen.TSV Reuth So. 14.00 ASV HaidenaabWenn es irgendwie möglich ist, will der TSV das Spiel durchziehen und einen Heimsieg einfahren. Spielleiter Hansi Stangl weist darauf hin, dass der Gegner nach schwachem Start langsam wieder zu alter Stärke zurückfindet und die Sache kein Selbstläufer wird. Beim Gastgeber muss man nur auf die Langzeitverletzten verzichten. Um nicht das gleiche Debakel (3:7) wie in der Vorrunde zu erleben, muss der ASV in der Defensive fehlerfrei arbeiten. Ein Punktgewinn wäre ein respektables Ergebnis, und würde das Selbstbewusstsein der jungen ASV-Truppe weiter stärken.SV Riglasreuth So. 14.00 TSV PressathDie Wahrscheinlichkeit einer Spielabsage ist hoch. Dennoch hat sich die Wegmann-Elf bestens vorbereiten, um zu punkten. Eine Rechnung hat man mit den Gästen ohnehin noch offen. Im Hinspiel musste sich der SVR geschlagen geben, wobei es lange Zeit nach einem Sieg aussah. Mit Julian Bauer und Stefan Weiß fehlen zwei wichtige Mittelfeldspieler. Nach zwei Spielausfällen in Folge will der TSV Pressath ein Erfolgserlebnis verbuchen. Dominik Rau wird beruflich verhindert sein, ansonsten gibt es keine Personalsorgen.FC Dießfurt So. 14.00 SC SchwarzenbachDer FC Dießfurt konnte das spielfreie Wochenende nutzen, um die angeschlagenen Spieler wieder fit zu bekommen. Somit steht im Derby nahezu der gesamte Kader zur Verfügung. Wie schwer es werden könnte, zeigt das knappe 1:0 im Hinspiel. Trotz drei Toren reichte es für Schwarzenbach gegen Weiherhammer wieder nur zu einem Punkt. Im Derby soll nach dem Willen von Spielertrainer Uwe Salfer die derzeitige Abwehrschwäche abgestellt werden, dann wird es auf jeden Fall zu einem Punkt reichen. Kevin Fichtl, Fabian Melzner und Uwe Salfer werden fehlen.SV Kulmain II So. 14.00 TSV KrummennaabDas letzte Heimspiel 2017 ist laut der aktuellen Tabellensituation beider Mannschaften ein Sechs-Punkte-Spiel. Nach dem wetterbedingten Ausfall in Parkstein hat die Bezirksligareserve diese Woche dreimal gut trainiert. Dieser Schwung soll mit in die Partie genommen werden, damit die drei Punkte in Kulmain bleiben. Es fehlen die Langzeitverletzten Michael Sollfrank und Daniel Deubzer. Auf ein brisantes Duell stellt sich TSV-Trainer Markus Tusek ein. "Wir müssen gewinnen, wenn wir noch eine Chance auf den Klassenerhalt haben wollen", gibt er als Zielangabe vor. Erfreulicherweise sind beim Gast alle an Bord. Auch Daniel Dostler kann mitwirken.FC Vorbach So. 14.00 SV ParksteinNicht sehr optimistisch gibt sich der Spielertrainer des FC Vorbach, Florian Ruder, ob am Sonntag überhaupt gespielt werden kann. Dennoch steht der FC Gewehr bei Fuß. Ziel ist es, weiterhin vorne dranzubleiben. Dazu ist ein Heimsieg die Voraussetzung. Der Kader ist komplett.Der SV Parkstein wollte gegen Kulmain unbedingt spielen, aber dem vielen Schnee war selbst der Kunstrasen nicht gewachsen. Im letzten Auswärtsspiel vor der Winterpause wollen die Schwarz-Schützlinge mindestens einen Punkt ergattern.SV Kohlberg So. 14.00 SC EschenbachDer SVK hofft, dass er das Heimspiel gegen Eschenbach bestreiten kann. Angeschlagene Spieler konnten ihre Blessuren auskurieren und die Trainingsarbeit ist bestens. Es steht also dem Vorhaben nichts im Wege, um zu Hause weiterhin ungeschlagen zu bleiben.Der SC Eschenbach hingegen möchte das erste Team sein, das auf Kohlberger Terrain zumindest ein Pünktchen ergattert. Trainer Peter Renner hofft darauf, dass das positive Gefühl von Parkstein mitgenommen werden kann. Leider plagen sich derzeit mehrere seiner Spieler mit gesundheitlichen Problemen herum, so dass er sein Aufgebot erst ganz kurzfristig benennen kann.