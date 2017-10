Nun hat es auch den TSV Reuth erwischt, 1:3 hieß es am Ende für den TSV in Weiherhammer. Somit ist kein Team in der Kreisklasse West mehr ungeschlagen. Jetzt heißt es für Reuth, im Spitzenspiel gegen den FC Dießfurt die Tabellenführung zu verteidigen. Zu einem Nachbarschaftsduell kommt es in Parkstein, wo der einheimische SV den TSV Kirchendemenreuth empfängt.

SV Riglasreuth Sa. 16.00 TSG WeiherhammerDer SVR möchte zum "Kirwaspiel" unbedingt einen Sieg einfahren, der auch dringend nötig wäre. Einige Ausfälle erschweren die Situation. Andreas Wopperer, Philip Schenkl und Matthias Kellner fehlen sicher. Nach dem wichtigen Heimsieg gegen Tabellenführer Reuth ist die TSG gewillt, auch auswärts zu punkten. Deshalb fordert Spielertrainer Klaus Herrmann seine Mannschaft auf, mit der gleichen Motivation ins Spiel zugehen wie letzten Sonntag. "Nach dem wichtigen Dreier wollen wir den Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle halten", lautet die Devise, die der Spielertrainer des Gastes ausgibt.SV Parkstein Sa. 16.00 TSV K'demenreuthParksteins Coach Christian Schwarz ist noch mächtig sauer: "Die Niederlage in Schwarzenbach haben wir uns selber zuzuschreiben und tut jetzt noch verdammt weh." Er erwartet von seiner Elf, dass sie endlich einmal ihr Spiel über 90 Minuten durchzieht. Im Derby rechnet er mit einem engen Spiel. "Na endlich", so stand es am letzten Wochenende den TSV-Anhängern, Spielern und Verantwortlichen wohl ins Gesicht geschrieben. Endlich wurde wieder ein klarer Sieg eingefahren. Mit diesem Schwung reisen die Haberländer über die B22 zum Basaltkegel und wollen dort nachlegen. Nicht dabei sein werden Markus Schiener und Hendrik Troff.SV Kulmain II So. 15.00 ASV HaidenaabNach dem witterungsbedingten Spielausfall am vergangenen Wochenende hat die Bezirksligareserve des SVK erneut Heimrecht. Mit dem ASV Haidenaab erwartet die Neumüller-Truppe einen Gegner, der sich nach schwachem Saisonstart im Aufwind befindet. Der letzte Sieg der Gastgeber liegt hingegen bereits zwei Monate zurück. Da man sich langsam der Abstiegszone nähert, wäre ein Dreier dringend nötig. In den letzten Aufeinandertreffen in Kulmain gab es für den ASV nicht viel zu holen. Mit der Leistung, die man in Pressath vor allem in der zweiten Halbzeit gezeigt hat, sollte es aber möglich sein, etwas Zählbares mitzunehmen. Bis auf die langzeitverletzten Pascal Steeger, Christian Küffner, Fabian Meindl und Andreas Hübner stehen alle Spieler zu Verfügung.TSV Reuth So. 15.00 FC Dießfurt"Wir haben es in Weiherhammer nicht verstanden, den Druck hoch zu halten und Torchancen herauszuarbeiten", so analysiert TSV-Spielleiter Hansi Stangl das Spiel vom Vorsonntag. "Aber durch die Niederlage lassen wir uns auf unserem Weg nicht beirren". Gegen das Spitzenteam aus Dießfurt erwartet er eine entsprechende Reaktion. Matthias Jonek kehrt zurück, so dass nur noch die Langzeitverletzten fehlen. Der FC Dießfurt freut sich auf das Spiel in Reuth. Die Art und Weise, wie die Marschke-Truppe gegen Kohlberg aufgetreten ist, gibt dem Coach die Hoffnung, aus Reuth nicht mit leeren Händen heimzufahren. Trainer Marschke hofft, dass neben Dominik Brüderer und Tobias Hösl nicht auch noch Stefan Kallmeier (Rücken) sowie Raphael Hösl und Marcel Donhauser (Erkältung) passen müssen. Andreas Brüderer steht zur Verfügung.FC Vorbach So. 15.00 SC SchwarzenbachAlles andere als zufrieden zeigte sich FCV-Spielertrainer Florian Ruder mit der Leistung seiner Elf in Krummennaab. Wenigstens bewies man nach dem Seitenwechsel Moral und holte sich noch die drei Punkte. Mit dem SC Schwarzenbach erscheint nun ein "Team der Minimalisten" mit wenig erzielten Toren, aber auch der besten Abwehr der Liga. Der SV Parkstein war für den SC Schwarzenbach der erwartete schwere Gegner, den man am Ende glücklich bezwingen konnte. Vorgabe von Spielertrainer Uwe Salfer ist es, forsch aufzutreten. Lukas Siegler und Uwe Salfer stoßen zum Kader des Vorsonntags dazu.SV Kohlberg So. 15.00 TSV KrummennaabKohlbergs Coach Achim Beck bringt es auf den Punkt: "Das war natürlich nix in Dießfurt, um es knapp und nüchtern zu sagen." Nur die Fans von Kohlberg waren wie jedes Wochenende in Höchstform. Das Gute an dem Spiel: Es kann nicht schlechter werden. Gegen Krummennaab ist Wiedergutmachung angesagt. Der TSV spielt regelmäßig eine Halbzeit guten Fußball, dann erhält man ein Gegentor und es geht nach hinten los. Trainer Markus Tusek kann aber seiner Mannschaft kaum einen Vorwurf machen, der Kader ist zu knapp. Nun kommt noch die nächste Hiobsbotschaft hinzu. Bei Patrick Schieder wurde ein Knorpelschaden diagnostiziert.SC Eschenbach So. 15.00 TSV PressathIn Kirchendemenreuth haben sich die Befürchtungen von SCE-Coach Peter Renner bewahrheitet. Das Spiel ist aber abgehakt, man freut sich auf das Derby gegen den alten Rivalen aus Pressath. Die Mannschaft vom Rußweiher weiß um ihre Heimstärke, der Trainer kann aus dem Vollen schöpfen. Die Serie von fünf ungeschlagenen Spielen halten, lautet die Devise des TSV, wenn man zum heimstarken SCE reist. Die junge Truppe von Friztz Betzl wird allerdings nichts unversucht lassen, dem SCE die zweite Heimniederlage der Saison zuzufügen. Keeper David Zaewal ist verhindert.