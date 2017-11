Der TSV Reuth patzt in seinem Heimspiel. Dies nutzen die Verfolger aus und verkürzen den Rückstand auf den Tabellenführer der Kreisklasse West.

Bis zur 81. Minute führte der TSV Reuth (1./34) im Derby, dann schlug der TSV Kirchendemenreuth (10./16) zurück und erkämpfte sich noch eine Punkteteilung. Der zweitplatzierte FC Dießfurt (2./32) machte dagegen wenig Federlesens mit dem SV Kulmain II (11./14) und fieselte die Bezirksliga-Reserve mit 8:2 ab. Mit einem Nachholspiel in der Hinterhand sind die ebenfalls siegreichen FC Vorbach (3./29) und SV Kohlberg (4./28) wieder in Schlagweite zu den Reuthern. Im Tabellenkeller verbuchte der SV Riglasreuth (13./9) zumindest einen Zähler beim 3:3 gegen den SC Schwarzenbach (9./18). Leer ausgingen dagegen der TSV Krummennaab, der sich eine 0:5-Packung bei der TSG Weiherhammer (7./21) abholte, und der SV Parkstein. Die Elf vom Basaltkegel verlor unglücklich mit 4:5 gegen den eigentlich auswärtsschwachen SC Eschenbach (5./22).TSV Reuth 3:3 (0:1) TSV K'demenreuthTore: 0:1 (8.) Markus Schiener, 1:1 (48.) Philipp Horn, 2:1 (62./Handelfmeter) Philipp Horn, 3:1 (71.) Jonas Zeitler, 3:2 (81.) Johannes Schönberger, 3:3 (85./Eigentor) Dominik Hansbauer - SR: Reinhard Marschick (Kohlberg) - Zuschauer: 145 - Gelb-Rot: (88) Markus Schiener (Kirchendemenreuth)(ang) Wie im Hinspiel verspielte der Spitzenreiter ein Zwei-Tore-Polster in den Schlussminuten. Allerdings war der Punktgewinn für die Remis-Spezialisten aus dem Haberland aufgrund einer starken ersten Hälfte nicht unverdient. Ausgerechnet der stark auftrumpfende gebürtige Reuther Markus Schiener brachte mit seinem Führungstreffer die Bachmeier-Elf aus dem Konzept. Ein völlig verwandeltes Reuther Team präsentierte sich nach dem Wechsel. Der schnelle Ausgleichstreffer verdient sich das Prädikat "Tor des Monats", Philipp Horn donnerte ein Bachmeier-Zuspiel aus der Drehung unhaltbar in den linken Torwinkel. Nachdem der Unparteiische kurz vor und kurz nach der Pause bei zwei Gästehandspielen beide Augen zugedrückt hatte, deutete er in der 62. Spielminute auf den Punkt. Philipp Horn verwandelte sicher. Einen tollen Sololauf von Jungtalent Fabian Höcht über 70 Meter schloss Jonas Zeitler zur vermeintlichen Vorentscheidung ab. Weit gefehlt, denn die technisch versierten Gäste mobilisierten nochmals die letzten Reserven. Ein direkt verwandelter Freistoß von der Strafraumlinie und ein glückliches Eigentor ließ den Gästeanhang doch noch jubeln.SV Kulmain II 2:8 (1:3) FC DießfurtTore: 0:1 (5.) Florian Prantzke, 0:2 (40.) Martin Sobr, 0:3 (41.) Florian Prantzke, 1:3 (43.) Marvin Felder, 1:4 (66.) Florian Prantzke, 1:5 (67.) Florian Prantzke, 1:6 (73.) Simon Schmid, 1:7 (80.) Bernd Kallmeier, 2:7 (86.) Manuel Scherm, 2:8 (90.) Bernd Kallmeier - SR: Rabah Ghennam (SC Luhe-Wildenau) - Zuschauer: 50(anr) In einer von der Heimmannschaft schlecht geführten Partie hatte der Gast wenig Mühe, die drei Punkte zu holen. Beim Sportverein ging nichts zusammen und die häufigen Fehler wurden durch den Tabellenzweiten knallhart bestraft. In den ersten 45 Minuten konnte die Heimmannschaft noch einigermaßen mithalten. Im zweiten Spielabschnitt machten sich jedoch die verletzungsbedingen Wechsel beim SVK sowie die Cleverness und Überlegenheit der Gäste klar bemerkbar.SV Kohlberg 2:1 (0:0) TSV PressathTore: 1:0 (46.) Adrian Reil, 1:1 (67.) Michael Schmid, 2:1 (83.) Michael Baumann - SR: Andreas Sacharjuk (SGS Amberg) - Zuschauer: 60(rit) Kohlberg blieb auch im sechsten Heimspiel der Saison ungeschlagen. Von Beginn an entwickelte sich, auf nassem Untergrund ein schnelles Spiel von beiden Seiten. Pressath hatte bereits nach fünf Minuten die erste Chance, doch Torwart Rohr konnte den Schuss sicher parieren. Danach neutralisierten sich beide Teams im Mittelfeld. Nach 20 Minuten kam Kohlberg mehrmals gefährlich vor das Gästetor, aber Torwart Zawal konnte nicht überwunden werden. Bis zur Halbzeit sicherte Rohr das Unentschieden, als er zweimal gegen einen Gästestürmer klärte. Gleich nach Wiederanpfiff fiel die Führung für die Heimelf. Reil wurde durch Roth im Strafraum freigespielt und vollendete zum 1:0. Kohlberg drängte danach auf das 2:0. In der 67. Minute konnte Kohlberg nach einem Konter der Gäste den Ball im Strafraum nicht klären und Schmid traf zum Ausgleich. Der SVK wollte sich mit dem Unentschieden nicht abfinden. Die Anhänger mussten bis zur 83. Minute warten, ehe Baumann den Siegtreffer erzielte.FC Vorbach 5:1 (1:1) ASV HaidenaabTore: 1:0 (10.) Jonas Heindl, 1:1 (27.) Lukas Dötterl, 2:1 (60.) Haroun Kahouli, 3:1 (77./Elfmeter) Eric Fastenmeier, 4:1 (79.) Florian Ruder, 5:1 (82.) Lukas Groher - SR: Wilhelm Hirsch (Floß) - Zuschauer: 100(stk) In den ersten Spielminuten hatte die Heimelf das Geschehen im Griff und ging nach zehn Minuten verdient mit 1:0 in Führung. Die Gäste blieben unbeeindruckt. Das Spiel verlief danach ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Haidenaab erzielte nach knapp einer halben Stunde den verdienten Ausgleich. In der zweiten Hälfte übernahmen die Vorbacher die Kontrolle und kamen nach einer Stunde zur Führung. Eine Viertelstunde später erhöhte der FCV nach einem berechtigten Foulelfmeter auf 3:1. Jetzt war die Begegnung entschieden. Die nächsten beiden Tore fielen fast im Minutentakt. Mit besserer Chancenverwertung wäre am Ende ein noch höherer Sieg möglich gewesen.SV Parkstein 4:5 (1:3) SC EschenbachTore: 0:1 (2.) Dominic Reiter, 1:1 (5.) Philipp Mayer, 1:2 (10.) Andreas Höller, 1:3 (25.) Michael Koller, 1:4 (55.) Florian Biedermann, 1:5 (75.) Alexander Wiesent, 2:5 (77.) Franz Hofmann, 3:5 (79.) Christian Ermer, 4:5 (81.) Christian Ermer - SR: Bernd Dietl (TSV Krummennaab) - Zuschauer: 80(ebn) Einen rabenschwarzen Tag erwischte die Heimelf im Spiel gegen einen gewiss nicht übermächtigen Gegner. Kaum ein Spieler des SV erreichte Normalform. Die Elf war gedanklich noch in der Kabine, Mittelfeld und Abwehr fühlten sich für Dominic Reiter nicht verantwortlich und dieser vollendete ohne Gegenwehr zum 0:1. Hoffnung keimte auf, als Philipp Mayer aus 22 Metern einen Freistoß in die Maschen hämmerte, doch dann brach das Unheil geballt über das Team vom Basaltkegel herein. Fast bei jedem Treffer war sich die Abwehr uneinig und somit hatten die SC-ler leichtes Spiel. Nach dem scheinbar aussichtslosen 1:5 zeigte die Heimelf ihr wahres Gesicht, Einsatz und Kampfeswillen waren plötzlich wieder da, schöne gelungene Kombinationen gingen den Anschlusstreffern voraus. Bis zum Schlusspfiff hatte man noch Chancen wenigstens zum Remis, doch Pech und ein guter SC-Torwart Stopfer verhinderten dies.TSG Weiherhammer 5:0 (2:0) TSV KrummennaabTore: 1:0 (14.) Dominik Härning, 2:0 (27.) Tobias Scheibl, 3:0 (75.) Manuel Eller, 4:0/5:0 (81./82.) Tobias Scheibl - SR: Wolfgang Bäumler (FSV Waldthurn) - Zuschauer: 70(rgh) In einer mittelmäßigen Partie war die TSG das spielbestimmende Team. Gleich in der Anfangsphase legte die Herrmann-Elf den Grundstein für den Heimerfolg. Dominik Härning und Tobias Scheibl sorgten mit ihren Toren für die 2:0-Halbzeitführung. Alexander Konz hatte noch die Möglichkeit zum Anschlusstreffer (26.), aber sein Schuss ging knapp am Tor vorbei. Summa summarum war die Tusek-Elf über die gesamte Spieldauer zu harmlos vor dem TSG-Tor. Anders die Hausherren, die aus ihren Chancen fünf Tore machten. Jedoch dauerte es bis zur 75. Minute, ehe Manuel Eller für die TSG traf. Binnen einer Minute sorgte Tobias Scheibl mit zwei weiteren Toren für die endgültige Entscheidung.SV Riglasreuth 3:3 (0:0) SC SchwarzenbachTore: 1:0 (46.) Maximilian Wolf, 1:1 (50.) Marcel Mähler, 1:2 (56.) Daniel Keck, 2:2 (59.) Thomas Hawranek, 2:3 (77.) Martin Baumann, 3:3 (89.) Dennis Depolt - SR: Cafer Uludaq (SV Waldau) - Zuschauer: 100 - Gelb-Rot: (56.) Tobias Wolf, (61.) Kevin Fichtl (beide Schwarzenbach)(gab) Torlos und ohne nennenswerte Großchancen gingen beide Teams in die Pause. Nach Wiederbeginn überschlugen sich die Ereignisse. Quasi mit dem Anpfiff brachte Maximilian Wolf die Hausherren in Führung. Nur wenig später tauchte Marcel Mähler auf der Gegenseite frei vor dem Tor auf und markierte den Ausgleich. Noch spektakulärer wurde es nach knapp einer Stunde. Schiedsrichter Uludag, der eine gute erste Halbzeit lieferte, reagierte überzogen und verwies gleich zwei Gästespieler wegen Meckerns mit Gelb-Rot des Feldes. Der SVR schaffte es allerdings nicht, diese Überzahl zu seinen Gunsten zu nutzen. Schwarzenbach drehte das Spiel durch Daniel Keck. Nach dem Ausgleich wenige Minuten später durch Thomas Hawranek verhielten sich die Gastgeber sowohl in der Defensive als auch nach vorne ungeschickt. Sie mussten eine Viertelstunde vor Schluss erneut einem Rückstand hinterherlaufen. Martin Baumann wurde nicht entscheidend angegriffen und traf aus halblinker Position sehenswert ins linke obere Eck. In der 89. Minute gelang Dennis Depolt der Ausgleich per Kopf für den SVR.