"Tag des offenen Tores" war das Motto des zweiten Rückrundenspieltages in der Kreisklasse West. 45 Mal klingelte es im Kasten, das ist ein Schnitt von 6,5 Toren pro Spiel. Mal sehen, ob es an diesem Sonntag so weitergeht.

Auf jeden Fall kommt es zu hochinteressanten Partien. So könnte der TSV Reuth in Gefahr geraten, seine Tabellenführung zu verlieren. Die Aufgabe beim TSV Pressath ist alles andere als leicht. Die seines ärgsten Verfolgers FC Dießfurt beim Schlusslicht TSV Krummennaab dürfte hingegen zu lösen sein.SV Parkstein So. 14.00 SV Kulmain II"Wenn man vier Tor schießt, sollte es für einen Sieg reichen. Aber momentan bekommen wir die Gegentreffer zu leicht", lautet das Fazit von Parksteins Trainer Christian Schwarz nach dem 4:5 gegen Eschenbach. "Wir müssen nun darauf aufbauen, dass wir nach dem 1:5 Charakter gezeigt haben und den Frust in positive Energie umwandeln." Gegen den Mitkonkurrenten im Abstiegskampf, Kulmain II, müssen Punkte her, jedoch fehlen etliche Spieler aus beruflichen Gründen. Auch der Gast will die Partie gewinnen, um die Parksteiner in der Tabelle auf Distanz zu halten. Dazu müssen aber alle Spieler eine andere Leistung als zuletzt gegen Dießfurt an den Tag legen.TSV K'demenreuth So. 14.00 SV RiglasreuthEine hervorragende Eigenschaft der Haberländer bekam der TSV Reuth bitter zu spüren. "Erst wenn du unter der Dusche stehst, hast du gegen Demenreuth gewonnen", sagte ein Reuther Spieler nach dem Unentschieden. Der TSV hat es am Sonntag mit einem unangenehmen Gegner zu tun: Der SV Riglasreuth zeigt einen Aufwärtstrend, ist also nicht zu unterschätzen. Mit dem Remis gegen Schwarzenbach war der SVR zuletzt allerdings nicht zufrieden. Vor der Winterpause möchte er so viele Punkte wie möglich sammeln, um die Chancen auf den Klassenerhalt zu wahren. Aufgrund der Ausfälle von Julian Bauer, Stefan Weiß, Thomas Hawranek und Christoph Wegmann dürfte das Spiel eine schwere Aufgabe werden.TSV Pressath So. 14.00 TSV ReuthNach der knappen 1:2-Niederlage beim heimstarken SV Kohlberg will sich die Betzl-Elf gegen den Tabellenführer wieder von ihrer besten Seite zeigen. Um dem Namensvetter ein Bein zu stellen, muss aber vieles stimmen. Dominik Rau wird verhindert sein, ansonsten ist der Kader komplett. Zwar war der TSV Reuth nicht unbedingt glücklich darüber, eine Zwei-Tore-Führung nicht ins Ziel gebracht zu haben, aber man erkennt die gute Leistung des Gegners aus Kirchendemenreuth an. In Pressath wird der TSV auf eine junge und ehrgeizige Mannschaft treffen. Fabian Höcht muss aus privaten Gründen passen.ASV Haidenaab So. 14.00 SV KohlbergNach der Niederlage in Vorbach, die verdient war, aber zu hoch ausfiel, heißt es nun im Heimspiel gegen den SV Kohlberg, die drei Punkte zu behalten. Wie schwer das wird, zeigt das Hinspielergebnis (2:5). Bei einem Heimsieg könnte man sich im Mittelfeld festsetzen. Außer den Langzeitverletzten ist auch der Einsatz von Tobias Eigler und Alexander Küffner fraglich. Gegen Pressath tat sich der SVK über weite Strecken schwer und musste auch mit den vielen Fehlentscheidungen des Schiedsrichters leben. In Haidenaab möchte die Beck-Truppe zu alter Stärke zurückfinden und in der Erfolgsspur bleiben.SC Eschenbach So. 14.00 FC VorbachBis zum 5:1 setzte die Mannschaft von Trainer Peter Renner alle taktischen Vorgaben um. Am Schluss aber musste man froh sein, doch noch die drei Punkte aus Parkstein mitgenommen zu haben. Nun erscheint mit dem FC Vorbach ein ganz anderes Kaliber am Rußweiher. Für Peter Renner zählt die Ruder-Elf zu den Top-Teams der Liga. Trotz des klaren 5:1 gegen Haidenaab warnt der Spielertrainer des FCV, Florian Ruder, seine Jungs davor, jetzt abzuheben. Nach einer Schwächephase Mitte der ersten Halbzeit konnte man erst nach dem Seitenwechsel überzeugen. Diese Leistung und Euphorie will man mit zum Derby nach Eschenbach nehmen. Nachdem Nico Biersack wieder im Training ist, steht der komplette Kader zur Verfügung.TSV Krummennaab So. 14.00 FC DießfurtTSV-Coach Markus Tusek ärgerte sich nach dem Spiel in Weiherhammer: "Nur durch absolut dumme Eigenfehler sind wir auf die Verliererstraße geraten." Gegen das Spitzenteam aus Dießfurt sieht er sein Team in der Außenseiterrolle. Zumal sich die personelle Lage auch diesmal nicht bessert. Nach dem Auswärtssieg in Kulmain erwartet FC-Trainer Reinhard Marschke in Krummennaab mehr Gegenwehr. "Da wir uns aber vorne festsetzen wollen, gibt es nur einen Sieg als Ziel", lautet seine Marschroute. Torwart Sebastian Käs ist aus dem Urlaub zurück, Simon Schmid, Stefan Kallmeier und Andreas Brüderer sind wieder fit, Tobias Hösl fällt verletzungsbedingt aus.SC Schwarzenbach So. 14.00 TSG WeiherhammerMit zweimal Gelb-Rot, verletzungsbedingten Wechseln und einem Punkt gegen den Abstieg kehrte der SCS aus Riglasreuth zurück. "Mehr ging an diesem Tag nicht. Ein großes Lob an die Mannschaft", beschreibt Spielertrainer Uwe Salfer seine Gefühle. "Gegen Weiherhammer wollen wir drei Punkte holen." Fehlen werden Serdar Gümes und definitiv bis zur Winterpause Uwe Salfer (Außenbandriss). Auf jeden Fall etwas Zählbares mitnehmen, so lautet die Devise von TSG-Spielertrainer Klaus Herrmann. Dann könne man den Gegner in der Tabelle auch auf Distanz halten.