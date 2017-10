Die SV Grafenwöhr (1. Platz/28 Punkte) setzte in der Kreisliga Nord ihre Erfolgsserie fort und nahm die hohe Hürde beim SV Plößberg mit 4:0 - der neunte Sieg im zehnten Spiel. Halbwegs Schritt halten kann nur noch die SpVgg SV Weiden II (2./24). Das Verfolgerduell gegen den FC Tremmersdorf (5./16) entschied die Wasserwerkelf mit 5:1 für sich. Aufsteiger VfB Mantel (4./17) bleibt weiter am Drücker und verbesserte sich dank eines glücklichen 2:0 über die DJK Ebnath (10./9) auf Rang vier. Im Stadtderby zog der zuletzt schwächelnde FC Weiden-Ost (3./17) noch einmal den Kopf aus der Schlinge: Einen 1:3-Rückstand beim SV Anadoluspor (13./7) wandelten die Ostler noch in einen 5:4-Erfolg um.

Ein Lebenszeichen am Tabellenende gab der SV Neusorg (14./7) beim 1:0 über den SC Kirchenthumbach (9./13) von sich: Dank eines Treffers von Sergej Schuller schloss das Schlusslicht nach Punkten zu Anadoluspor auf. Immer stärker in den Abstiegsstrudel gerät die DJK Irchenrieth (11./8) nach dem 1:2 gegen die DJK Weiden (7./15). Einen 3:2-Derbysieg feierte der SVSW Kemnath (8./15) über den TSV Erbendorf (12./8).VfB Mantel 2:0 (1:0) DJK EbnathTore: 1:0 (10.) Niklas Fröhlich, 2:0 (85.) Florian Bertelshofer - SR: Gkergki Diamanti (Donaustauf) - Zuschauer: 80(rmd) Der VfB Mantel übernahm zu Beginn das Kommando und drängte auf die Führung. Doch die DJK Ebnath schaffte es immer wieder, diese Bemühungen, erfolgreich zu stören. In der 10. Minute erzielte Niklas Fröhlich dennoch das 1:0. Danach kam Ebnath stärker auf. Die schnellen Spieler der Gäste brachten die VfB-Hintermannschaft ein ums andere Mal in Verlegenheit. Nach dem Wechsel schnürte die DJK den Gastgeber teilweise in dessen Hälfte ein. Fünf Minuten vor Spielende sorgte Florian Bertelshofer für die Entscheidung, als er zum 2:0 traf. Ein glücklicher Sieg des VfB Mantel.SV Plößberg 0:4 (0:2) SV GrafenwöhrTore: 0:1 (12.) David Dobmann, 0:2 (31.) Alexander Dobmann, 0:3 (67.) David Dobmann, 0:4 (80.) Valentin Schmidt - SR: Klaus Seidl (TSV Flossenbürg) - Zuschauer: 120Eine deftige 0:4-Heimniederlage musste der SV Plößberg gegen Tabellenführer Grafenwöhr hinnehmen. Dabei waren die Gastgeber gar nicht so schlecht. Sie fanden aber gegen die stark spielenden Gäste kein Mittel, um diese ernsthaft zu gefährden. Der Spitzenreiter ging bereits in der zwölften Minute durch David Dobmann in Führung. Die Gastgeber kamen dann besser ins Spiel und hatten zwei dicke Chancen, doch Martin Giering und Christoph Schmidkonz scheiterten am glänzend reagierenden Gästekeeper Benjamin Winkler. In diese stärkere Phase der Hausherren hinein fiel das 2:0 für die Gäste: Ein flach getretener Eckball ging an Freund und Feind vorbei ins Plößberger Tor. Nach dem Seitenwechsel mühten sich die Plößberger zwar, leisteten sich jedoch zu viele Fehler im Spielaufbau. Für die Vorentscheidung sorgte Alexander Dobmann mit seinem zweiten Tor (67.). Plößberg hatte nun nichts mehr zuzusetzen und kassierte noch das 0:4.DJK Irchenrieth 1:2 (0:1) DJK WeidenTore: 0:1 (5.) Pavel Karlicek, 1:1 (57.) Martin Kostka, 1:2 (72.) Felix Schärtl - SR: Andreas Frieser (SV Kohlberg) - Zuschauer: 90(jhä) Nach der fünften Niederlage in Folge setzt sich die heimische DJK immer mehr in der Abstiegszone der Tabelle fest. Gegen die Namensvettern aus Weiden verschlief man die komplette erste Hälfte. Bereits nach zwei Minuten hatte Pavel Karlicek die Führung für die Elf vom Flutkanal auf dem Fuß. Nur drei Minuten später setzte ein Lupfer aus dem Mittelfeld die schläfrige Irchenriether Hintermannschaft außer Gefecht und Karlicek hatte allein gegen Torwart Alexander Lingl kein Problem, um den Ball zur Weidener Führung unterzubringen. Die Scheidler-Elf hatte zwar viel Ballbesitz, spielte jedoch zu umständlich. Anders die Gäste, die das Mittelfeld schnell überbrückten und immer wieder ihre brandgefährlichen Spitzen Pavel Karlicek und Felix Schärtl ins Spiel brachten. Nach der Pause brachten die Gastgeber neues Personal. Die Umstellungen zeigten sofort Wirkung. Im Minutentakt reihte sich eine Vielzahl von Torchancen aneinander. So traf traf Florian Krapf nur den Pfosten. Nach knapp einer Stunde köpfte Martin Kostka nach einem Eckstoß aus kurzer Distanz zum 1:1 ein. Irchenrieth hatte weitere gute Möglichkeiten, den Sack konnte man allerdings nicht zumachen. Der Siegtreffer für die Gäste resultierte aus einer harmlosen Flanke, die Torwart Lingl unterlief. Felix Schärtl brauchte aus kurzer Distanz nur noch einzuschieben. Irchenrieth erholte sich nicht mehr vom Rückstand und konnte keine Impulse mehr setzen.SpVgg SV Weiden II 5:1 (4:0) FC TremmersdorfTore: 1:0/2:0/3:0 (25./30./38.) Patrick Bytromski, 4:0 (43.) Michael Riester, 4:1 (50./Foulelfmeter) Patrick Dittner, 5:1 (76./Foulelfmeter) Mathias Heinl - SR: Hannes Hörath (FC Lorenzreuth) - Zuschauer: 60(otr) Im Kampf um den zweiten Tabellenplatz hat die SpVgg SV Weiden II ein deutliches Zeichen gesetzt und den direkten Verfolger FC Tremmersdorf klar mit 5:1 besiegt. Die Gäste verstecken sich nicht und hielten bis zur Weidener Führung die Begegnung offen. Von den Tormöglichkeiten her lag der FC sogar knapp vorne. Dann sorgte Patrick Bytomski im Alleingang für die Vorentscheidung. Mit einem lupenreinen Hattrick schickte er die Gäste binnen 13 Minuten auf die Verliererstraße. Beim 1:0 leistete Florian Reich mit einem sehenswerten Solo die Vorarbeit und brachte Bytomski dann in Stellung. Dem 2:0 ging ein Bytomski-Solo voraus, bei dem sich der Torschütze gleich dreier Gegenspieler erwehrte und mit einem Schuss aus halbrechter Postition an den langen Innenpfosten abschloss. Einen Steilpass aus der eigenen Hälfte erlief Bytomski in der 38. Minute und vollendete zum 3:0. Drei Minuten vor dem Pausenpfiff fiel das 4:0 durch Michael Riester. Nach dem Seitenwechsel gab es ein kurzes Aufbäumen der Gäste, als Weidens Schlussmann Noah Schmidt gegen den steil geschickten Christofer Neukam einen Schritt zu spät kam, so dass der Schiedsrichter korrekterweise auf Elfmeter entschied. Patrick Dittner verwandelte diesen Strafstoß ebenso sicher wie Mathias Heinl auf der anderen Seite, der nach einem Foul an Bytomski in der 76. Minute per Elfmeter zum 5:1-Endstand einlochte.SVSW Kemnath 3:2 (3:2) TSV ErbendorfTore: 0:1 (8.) Arthur Quast, 1:1 (16.) und 1:2 (20.) Sandro Hösl, 2:2, 3:2 (37., 44.) Christian Ferstl - SR: Andreas Kink (SV Störnstein) - Zuschauer: 75 - Rot: (85.) Manuel Trautner (SVSW) Tätlichkeit(tog) Drei hart erkämpfte Punkte fuhr der SVSW im Derby ein. Bereits nach acht Zeigerumdrehungen gingen die Hausherren durch Arthur Quast in Führung. Wenig später hatte Dominik Lang die Riesenchance zu erhöhen, doch er verzog in aussichtsreicher Position. Acht Minuten nach der Führung fiel der Ausgleich durch Torjäger Sandro Hösl, der den Ball aus spitzem Winkel im Tor unterbringen konnte. Jener Hösl drehte das Spiel nach 20 Minuten sogar, als er völlig unbedrängt eiskalt abschloss. Als nach 37 Minuten Christian Ferstl auf die Reise ging, ließ er dem Gästekeeper zum 2:2 keine Chance. Mit dem Pausenpfiff war es nochmals Christian Ferstl, der nach starkem Spielzug und hervorragender Vorarbeit von Toqani auf 3:2 für den SVSW erhöhte. In der zweiten Halbzeit war es ein vom Kampf geprägtes Spiel, in dem beide Mannschaften noch zu Chancen kamen, jedoch die letzte Konsequenz vermissen ließen. Kurz vor Ende ließ sich SVSW-Torhüter und ehemaliger TSV-ler Manuel Trautner zu einer Tätlichkeit hinreißen und ging mit Rot vom Platz. Seine Vertretung Norbert Ferstl hütete das Tor in der Restspielzeit ohne Fehl und Tadel.SV Anadoluspor 4:5 (3:1) FC Weiden-OstTore: 1:0 (14.) Okan Özbay, 2:0 (22.) Kerem Akkaya, 2:1 (33./Elfmeter) Marc Diener, 3:1 (36.) Kerem Akkaya, 3:2 (71.) Nikolai Schuller, 3:3 (74.) Julian Weig, 4:3 (82.) Remzi Bokurt, 4:4 (86.) David Hofmeister, 4:5 (89.) Nikolai Schuller - SR: Jonas Kohn - Zuschauer: 50(af) Eine verrückte Partie erlebten die Zuschauer im Weidener Stadtderby. Der SV Anadoluspor dominierte in der ersten Halbzeit und führte folgerichtig völlig verdient zur Pause mit 3:1. Nach dem Wechsel änderte sich das Geschehen auf dem Rasen komplett. Der FC Ost nahm das Heft in die Hand und erzwang zunächst den Ausgleich, um danach durch einen individuellen Fehler erneut in Rückstand zu geraten. Die willensstarken Gäste warfen aber alles in die Waagschale und drehten in der Schlussphase noch die Partie zum 5:4-Sieg. Anadoluspor hatte in der zweiten Hälfte keine Torchance mehr zu verzeichnen.SV Neusorg 1:0 (0:0) SC KirchenthumbachTor: 1:0 (76.) Sergej Schuller - SR: Stefan Betz (SV Etzenricht) - Zuschauer: 80 - Gelb-Rot: (84.) Patrick Sachs (SVN), (90.+2) Fabian Gradl (SCK)(cow) In einem hart umkämpften Kreisligaspiel mit zahlreichen aggressiv geführten Zweikämpfen behielt die Heimelf aufgrund einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte verdient die Oberhand. Große Personalprobleme auf beiden Seiten sowie die Tabellensituation ließen wie erwartet keinen vernünftigen Spielfluss aufkommen, Mittelfeldgeplänkel und Kampf um jeden Zentimeter Rasen bestimmten die erste Hälfte. In der zweiten Halbzeit startete Neusorg furios. Kirchenthumbach war sichtlich überfordert mit dem druckvollen Offensivspiel des SVN. Schuller vergab nach einer Stunde die größte Chance des Spiels, als ihn Holzinger nach einem starken Spielzug mustergültig bediente, er aber verzog. Neusorgs Torjäger machte es eine Viertelstunde besser, als er eine Freistoßflanke von Sachs unhaltbar in das Gästetor verlängerte. In einer hitzigen Schlussphase mit zwei Platzverweisen behielt Neusorgs Defensive stets die Übersicht und ließ bis auf eine Situation nichts Brenzliges mehr zu. Mit der letzten Aktion des Spiels kam ein Kirchenthumbacher Spieler nach einer Ecke frei zum Schuss, wurde aber von einem beherzt eingreifenden Neusorger Verteidiger abgeblockt. Die Gästespieler Kohl und Lehner verletzten sich nach einem Zweikampf beziehungsweise ohne Fremdeinwirkung recht unglücklich.Dienstag, 3.10.SV Anadoluspor - SC Kirchenthumbach 13.00