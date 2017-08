In der Kreisliga Weiden Nord treffen mit dem SC Kirchenthumbach (3) und der SV Grafenwöhr (3) bereits am Samstag zwei Teams aufeinander, die ihre Auftaktspiele deutlich gewonnen haben.

Auch die Bayernliga-Reserve der SpVgg SV Weiden (3), der Top-Favorit reist zum SV Plößberg (1), und die DJK Irchenrieth (3), die beim Namensvetter in Ebnath (0) antritt, stehen nach ebenfalls deutlichen Siegen zum Saisonstart ganz vorne in der Tabelle. Wiederum schwere Aufgaben warten auf die beiden Aufsteiger VfB Mantel (0), zu Hause gegen den SV Neusorg (1), und SV Anadoluspor Weiden (0), der den SVSW Kemnath (3) zu Gast hat.SV Plößberg So. 15.00 SpVgg SV Weiden II"Letztendlich war das Unentschieden in Neusorg gerecht", analysiert SV-Coach Harald Walbert das Auftaktmatch. "Zwei unnötige Elfmeter und eine vergebene Großchance beim Stand von 1:0 für uns waren entscheidend für das Remis. Gegen das technisch und spielerisch starke Nachwuchsteam aus Weiden müssen wir eine Schippe drauflegen und individuelle Fehler minimieren, um nicht leer auszugehen. Sturmführer Sonnberger ist wieder dabei, Giering und Lalenko fehlen weiterhin. Sehr zufrieden war Gästetrainer Rainer Fachtan mit der Leistung gegen Ebnath und bezeichnet den 6:0-Sieg auch in dieser Höhe als mehr als verdient. Nun geht die Reise zu einem sehr unangenehmen Gegner, zumal aus dem Kader vom letzten Wochenende sieben Spieler aus Urlaubsgründen fehlen. Dennoch wird man eine gute Truppe ins Rennen schicken. Spieler aus dem Kader der "Ersten" sowie aus der U19 werden das Gästeteam vervollständigen.