Zum Hinrundenfinale der Kreisliga Nord muss Spitzenreiter SV Grafenwöhr (32), dem die Herbstmeisterschaft nicht mehr zu nehmen ist, zur Nagelprobe beim FC Tremmersdorf (22) antreten. Der Tabellendritte konnte vier der letzten fünf Partien für sich entscheiden.

Der Tabellenzweite SpVgg SV Weiden II (27) steht im Stadtderby beim Sechsten FC Weiden-Ost (19) ebenfalls vor einer schweren Auswärtsprüfung. Im Tabellenkeller werden zwischen dem Tabellenelften TSV Erbendorf (11) und dem Vorletzten DJK Irchenrieth (8) wichtige Zähler vergeben. Viel Brisanz steckt auch im Derby zwischen Schlusslicht SV Neusorg (8) und dem Tabellenzehnten DJK Ebnath (15).SV Neusorg Sa. 15.00 DJK EbnathEinen ordentlichen und defensiv sehr disziplinierten Auftritt zeigten die Gastgeber gegen spielerisch überlegene Gäste aus Weiden und verdienten sich den einen Punkt redlich. Nun gilt es, am Samstag im Derby nachzulegen und einen Heimsieg einzufahren. Dazu müssen allerdings die eigenen Konter besser zu Ende gespielt werden. Hinter dem Einsatz von Wedlich und König stehen Fragezeichen. Nach mehr als einem Vierteljahrhundert reisen die Gäste nicht als Außenseiter zum Derby nach Neusorg. Es wäre allerdings absolut falsch, die Gastgeber nur nach deren Tabellenplatz zu bewerten. Das Team von Trainer Markus Sebald musste den Sieg in Kemnath teuer bezahlen. Rubenbauer, T. Schinner und Söllner gingen verletzt vom Platz. Der Einsatz des Trios ist mehr als fraglich.TSV Erbendorf So. 15.00 DJK IrchenriethVon einer knappen, aber dennoch verdienten Niederlage beim Aufstiegsmitfavoriten aus Weiden berichtet TSV-Coach Stefan Rupprecht. Das Heimspiel gegen Irchenrieth bezeichnet er als "Sechs-Punkte-Spiel". "Irchenrieth wird mit neuem Mut nach dem Trainerwechsel auftreten", bereitet er sein Team auf eine schwere Aufgabe vor. Nach sieben Niederlagen in Serie haben sich Spielertrainer Benny Scheidler und die Verantwortlichen der Gäste in beiderseitigem Einvernehmen getrennt. Nach einem guten Saisonstart ging es immer weiter Berg ab. Nun steht für den Vorletzten eine richtungsweisende Partie bei den drei Punkte besser platzierten Gastgebern an.FC Weiden-Ost So. 15.00 SpVgg SV Weiden II"Den Willen kann ich meiner Mannschaft nicht absprechen, aber es muss einfach mehr kommen", analysiert Ost-Coach Peter Kämpf das torlose Remis in Neusorg. "Der beste Zeitpunkt, um das zu zeigen wäre jetzt. Wir brauchen einen guten Tag, ähnlich wie vor einem halben Jahr, als wir die SpVgg SV II in Grund und Boden gekämpft haben." Nach den vielen ausgelassenen Torchancen gegen Erbendorf erwartet Gästetrainer Rainer Fachtan im Stadtderby mehr Entschlossenheit im Abschluss. "Wir werden nur wenige Torchancen bekommen, die gilt es zu nutzen", bereitet er seine Elf auf die Partie vor. Als vorrangiges Ziel nennt er ein Unentschieden, um den Verfolger auf Distanz halten. Da sich das Aufgebot jede Woche deutlich ändert, sind Automatismen kaum zu erwarten.FC Tremmersdorf So. 15.00 SV GrafenwöhrFC-Trainer Robert Schäffler wird aufgrund der Erfolge der letzten Wochen eine motivierte Mannschaft aufbieten können, um dem Spitzenreiter Paroli zu bieten. Gegen den Tabellenführer und Meisterschaftsfavoriten wäre für die Elf um Spielführer Diepold ein Punktgewinn ein nicht erwarteter Bonus. Dazu gilt es allerdings, individuelle Fehler zu minimieren. Die letzte Partie der Hinrunde führt den Spitzenreiter zum Tabellendritten. "Vor allem offensiv sind die Gastgeber gefährlich", warnt Gästecoach Roland Lang sein Team. "Wir wollen auch in Tremmersdorf versuchen, unser Spiel durchzuziehen, um alle drei Punkte zu entführen." Stammkeeper Winkler und Valentin Schmidt fallen verletzt aus.SC Kirchenthumbach So. 15.00 DJK Weiden"Wir haben zwar verdient gewonnen, eine Glanzleistung war das aber nicht", berichtet SCK-Spielertrainer Daniel Klempau nach dem Auswärtsdreier in Irchenrieth. "Um die Punkte zu Hause zu behalten, müssen wir uns auf jeden Fall wieder steigern", fordert er sein Team auf, vor allem an der Chancenverwertung zu arbeiten. "Wir können uns nicht immer nur auf unsere Abwehr verlassen." Felix Schraml und Patrick Eckert sind weiterhin verletzt und Thomas Freiberger stößt wieder zum Kader. "Leider haben wir die erste Halbzeit verschlafen, sonst wär mehr drin gewesen", resümiert Gästecoach Matthias Müller die knappe Heimniederlage gegen Tremmersdorf. "Mit Kirchenthumbach erwartet uns ein kampfstarker Gastgeber. Wir werden aber dagegenhalten." Der Kader steht ihm komplett zur Verfügung.SV Plößberg So. 15.00 SVSW Kemnath"Der Sieg geht in Ordnung. Wir waren über 90 Minuten gesehen schon die bessere Mannschaft", resümiert SV-Coach Harald Walbert die Partie gegen Anadoluspor. "Wir konnten die Ausfälle einzelner Spieler besser kompensieren als unser Gegner." Gegen Kemnath erwartet er ein ausgeglichenes Spiel, bei dem die Tagesform und das nötige Spielglück entscheidend sein werden. Toni Weniger ist noch gesperrt und Lalenko fehlt aufgrund einer langwierigen Schambeinentzündung. "Es war eine sehr schwache Leistung der gesamten Mannschaft", resümiert Gästespielertrainer Christian Ferstl die knappe Heimniederlage gegen Ebnath. Norbert Ferstl, Mesert, Reichenberger und Gradl werden verletzt fehlen. Dadurch bedingt, wird es Veränderungen in der Aufstellung geben. Eine Reaktion der Mannschaft ist ein Muss, um einen Punkt mitzunehmen.VfB Mantel So. 15.00 SV AnadolusporVon einer verdiente Niederlage beim Tabellenführer aus Grafenwöhr berichtet VfB-Coach Tobias Heindl. Gegen die spielstarke Mannschaft von Anadoluspor soll nun aber wieder gepunktet werden. Personell kann er aus dem Vollen schöpfen. Trainer Chousein muss die ganze Saison immer wieder auf Urlauber und verletzte Spieler verzichten. Mit nur zwölf Spielern war gegen Plößberg nichts zu machen, auch wenn er seinem Team den Willen nicht absprechen kann. Beim starken Aufsteiger in Mantel sieht es nicht besser aus. Dennoch wollen er und sein Team das Beste daraus machen.