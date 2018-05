Noch im Februar hatten sich Matthias Müller und die DJK Weiden vorab auf eine weitere Zusammenarbeit in der Saison 2018/19 verständigt. Die mäßigen Leistungen und Ergebnisse in der Frühjahrsrunde haben nun ein Umdenken bewirkt. "Ich habe zuletzt den Eindruck gewonnen, dass der Mannschaft ein frischer Wind gut tun würde", sagte Müller gegenüber den Oberpfalz-Medien.

Aus dieser Erkenntnis heraus zog der 35-Jährige Konsequenzen. Nach dem mit 0:2 verlorenen Heimspiel gegen Tabellenführer SV Grafenwöhr erklärte Müller gegenüber dem Verein, dass er nach dreijähriger Tätigkeit nach Saisonende nicht mehr als Trainer zur Verfügung stehe. Seine Entscheidung teilte der Coach am Dienstagabend beim Training auch den Spielern mit. Unter Müller hatte die DJK Weiden in der Saison 2015/16 den Aufstieg von der Kreisklasse Ost in die Kreisliga Nord geschafft. Gleichzeitig zieht sich auch Klaus Kaiser als Trainer der A-Klassen-Mannschaft zurück.