Wer zweifelt noch am Wiederaufstieg der SV Grafenwöhr? Im 16. Saisonspiel gelingt der Lang-Truppe der 14. Dreier.

Es wird Zeit für die Winterpause: Aufgrund der schlechten Platzverhältnisse allerorten konnten nur zwei Spiele in der Kreisliga Nord ausgetragen werden. Dabei nutzte die SV Grafenwöhr (1./44) die Chance, um ihren satten Vorsprung auf zehn Zähler gegenüber der "spielfreien" SpVgg SV Weiden II (2./34) auszubauen. Der TSV Erbendorf (11./15) hielt zwar in Halbzeit eins wacker dagegen, dann aber setzte sich die Qualität des Spitzenreiters - auch dank eines Hattricks von Alexander Dobmann - durch. Lange Gesichter gab es beim Tabellendritten FC Tremmersdorf (3.28). Die DJK Ebnath (8./21) legte einen Blitzstart hin und entführte mit einem 2:1-Sieg nicht unverdient die Punkte.SV Grafenwöhr 4:1 (1:1) TSV ErbendorfTore: 1:0 (4.) Johannes Renner 1:1 (20.) Sandro Hösl, 2:1 (65.) Alexander Dobmann, 3:1 (76.) Alexander Dobmann, 4:1 (88.) Alexander Dobmann - SR: Sebastian Küffner (1. FC Nagel) - Zuschauer: 100(mku) Trotz der frühen Führung durch Johannes Renner, der einen Schuss aus 20 Metern im linken Toreck versenkte, tat sich die Lang-Elf lange Zeit schwer. Der tiefstehende Gegner sowie Ungenauigkeit im Spielaufbau machten der Sportvereinigung immer wieder zu schaffen. In der 20. Minute ging die Kontertaktik der Steinwald-Elf auf, als Sandro Hösl einen weiten Ball gekonnt aufnahm und zum 1:1 versenkte. In der Folgezeit hatte der Gast noch zwei gute Möglichkeiten durch den pfeilschnellen Hösl, die allerdings von Torhüter Kindlein vereitelt wurden. Nach dem Pausentee erhöhte Grafenwöhr den Druck und schnürte den TSV in dessen Hälfte ein. Dann folgte die Gala von Alexander Dobmann: In der 65. Minute köpfte der Flügelstürmer den Ball nach einer perfekten Flanke von Edgar Drat zum 2:1 in die Maschen. Nur zehn Zeigerumdrehungen später verwertete er eine Flanke von Johannes Renner zum 3:1. Kurz vor Abpfiff setzte der eingewechselte Dominik Zawal erneut Alexander Dobmann gekonnt in Szene, der seinen lupenreinen Hattrick perfekt machte und zum 4:1-Endstand einnetzte.FC Tremmersdorf 1:2 (0:2) DJK EbnathTore: 0:1 (2.) Markus Sebald, 0:2 (15.) Daniel Walther, 1:2 (20./Foulelfmeter) Patrick Dittner - SR: Reinhold Deinhardt (Pottenstein) - Zuschauer: 100(rli) Die DJK Ebnath riss die Heimelf schon früh aus allen Träumen. Nach wenigen Minuten fiel das 0:1 durch Sebald. Eine Kopfballabwehr an die 16er-Linie verwandelte er sehenswert zum Führungstreffer für die Gäste. Nach einem Eckstoß nutzte Walther das Durcheinander im Tremmersdorfer Strafraum zum 0:2. Der FC reagierte mit wütenden Angriffen und wurde mit dem Anschlusstreffer durch einen Elfmeter nach Handspiel belohnt. Bis zur Halbzeit hatte die Schäffler-Elf ihr beste Phase und erspielte sich mehrere Chancen durch Neukam und Scherl, die die vielbeinige Ebnather Abwehr mit dem nötigen Quäntchen Glück zunichte machte. Nach dem Pausentee verlor das Spiel auf schwierig zu bespielendem Platz zunehmend an Qualität. Tremmersdorf hatte nur noch selten Torchancen. Bei einer besseren Verwertung einiger Konter hätten die Ebnather den Sack vorzeitig zumachen können. So blieb es bis zum Schluss spannend, doch die DJK rettete den nicht unverdienten Dreier über die Zeit.