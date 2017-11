Nachdem am letzten Wochenende wiederum fast alle Partien dem schlechten Wetter zum Opfer gefallen sind, gibt die Tabelle der Kreisliga Nord ein schiefes Bild ab. Auch am letzten Spieltag vor der Winterpause sieht es nicht gut aus.

Bereits am Freitag wurde die erste Partie abgesetzt. Das Spiel zwischen dem FC Weiden-Ost und dem TSV Erbendorf findet erst in 2018 statt. Unabhängig von einer möglichen Absage strebt der unbesiegte Tabellenführer SV Grafenwöhr (44) beim Drittletzten SV Neusorg (11) im 17. Spiel den 15. Dreier an. Bei bereits zehn Punkten Rückstand braucht der Tabellenzweite SpVgg SV Weiden II (34) alle drei Punkte beim Neunten SVSW Kemnath (20). Der Sieger zwischen dem Vorletzten SV Anadoluspor Weiden (9) und Schlusslicht DJK Irchenrieth (8) kann zumindest wieder Hoffnung auf den Relegationsplatz schöpfen.SV Plößberg So. 14.00 FC Tremmersdorf"Nach dem erneuten Spielausfall ist momentan auch nicht an einen normalen Trainingsablauf zu denken", sagt SV-Coach Harald Walbert. "Aber das geht wahrscheinlich nicht nur uns so." Am Sonntag erwartet der SVP starke Gäste aus Tremmersdorf. "In den bisher drei ausgetragenen Pflichtspielen konnten wir noch nicht punkten", meint Walbert. "Das wollen wir unbedingt ändern." Spielertrainer Robert Schäffler erwartet von seinem Team eine von Anfang an konzentrierte Leistung. Die Bilanz gegen Plößberg ist bislang positiv und dies soll so bleiben. Die Gäste möchten ein tolles Jahr zumindest mit einem Remis abschließen. Tauber steht wieder zur Verfügung.VfB Mantel So. 14.00 DJK WeidenNach zwei Wochen ohne echte Spielpraxis erwartet VfB-Coach Tobias Heindl einen unbequemen Gegner. Zum Jahresschluss noch einmal alle Kräfte mobilisieren, appelliert er an seine Mannschaft, damit die Punkte zu Hause bleiben. Stubenvoll, Birner und Friedrich stehen ihm nicht zur Verfügung. "Die zweiwöchige Pause ist natürlich alles andere als optimal, zumal zusätzlich auch kaum ein geordnetes Training möglich ist", missfällt Gästetrainer Matthias Müller die aktuelle Situation. In der letzten Partie des Jahres möchten er und sein Team mindestens einen Punkt mitnehmen. Bis auf Ott (berufliche Gründe) ist alles an Bord.DJK Ebnath So. 14.00 SC KirchenthumbachNachdem die Gastgeber mit einem verdienten Auswärtssieg die Hürde beim Tabellendritten in Tremmersdorf absolviert haben, wird die Sebald-Truppe versuchen, den guten Lauf zu nutzen und auch das "Winterheimspiel" zu bestreiten. Mit einem weiteren Dreier könnte man sich aller Abstiegssorgen entledigen. Rubenbauer und Steinkohl werden fehlen und Florian Söllner sollte wieder zum Kader stoßen. "In Ebnath zu bestehen ist nicht leicht und zwei Spielabsagen in Folge machen das nicht besser", sagt Gästespielertrainer Daniel Klempau. "Wir sind mit zwei Niederlagen in die Rückrunde gestartet und möchten uns so nicht in die Winterpause verabschieden. Die Witterungsverhältnisse werden nicht unbedingt dazu beitragen, dass es einfacher wird. Aber wir sind bis in die Haarspitzen motiviert."SV Anadoluspor So. 14.00 DJK IrchenriethSV-Trainer Akram Abdel-Hag übt keinerlei Druck auf seine Mannschaft aus. "Befreit aufspielen", auch wenn ein direkter Kontrahent im Verbleib um den Klassenerhalt zu Gast ist, gibt er seinem Team mit auf den Weg. Falls gespielt werden kann, wird sich die Aufstellung erst kurzfristig ergeben. Die DJK hat in den vergangenen Wochen intensiv trainiert und "der Spaß am Fußball ist wieder da", freut sich Trainer Markus Schreiner. Drei Punkte im Kellerduell beim Tabellenvorletzten wären natürlich eine große Motivation in Hinblick auf die Restsaison nach der Winterpause.SVSW Kemnath So. 14.00 SpVgg SV Weiden IISpielertrainer Christian Ferstl und sein Team freuen sich auf die Partie gegen einen taktisch und spielerisch sehr gut ausgebildeten Gegner. "Wir müssen defensiv konzentriert arbeiten und uns durch ein schnelles Umschaltspiel Chancen erspielen", appelliert er an seine Mannschaft. Reichenberger und Mesert werden verletzungsbedingt fehlen. Die Wasserwerkelf muss eine schwere Auswärtshürde meistern. Die letzte Partie im Jahr 2017 soll unbedingt gewonnen werden. Allerdings ist man vor den individuell sehr gut besetzten Gastgebern gewarnt. Aus einer starken Abwehr soll sicher agiert werden und offensiv besitzt man genug Qualität, um auch in Kemnath zu treffen.SV Neusorg So. 14.00 SV GrafenwöhrNach den beiden ausgefallenen Partien gastiert am letzten Spieltag vor der Winterpause der souveräne Tabellenführer in Neusorg. Auch wenn die Aufgabe fast nicht zu lösen ist, wird die Mannschaft alles geben, um eventuell für eine Überraschung zu sorgen. Gästecoach Roland Lang und sein Team stellen sich, falls überhaupt gespielt werden sollte, auf eine schwere Partie ein. Auch wenn es diese Saison bei den Gastgebern nicht richtig rund läuft. Die großartige Serie soll auf jeden Fall weiter ausgebaut werden. Fehlen werden Kaya, Winkler und Schmidt; Jordan kehrt in den Kader zurück.