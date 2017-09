Überraschend stark präsentiert sich diese Saison der FC Tremmersdorf (16) in einer spielstarken Kreisliga Nord. Als Tabellendritter fordern Robert Schäffler und sein Team im Spitzenspiel den Zweitplatzierten SpVgg SV Weiden II (21).

Spitzenreiter SV Grafenwöhr (25) will die Tabellenführung beim heimstarken Tabellenvierten SV Plößberg (15) verteidigen. Der auf Rang fünf abgerutschte FC Weiden-Ost gastiert im Stadtderby beim Vorletzten SV Anadoluspor Weiden (7). Ebenfalls stark präsentiert sich Aufsteiger VfB Mantel (14) als Sechster und empfängt den Tabellenzehnten DJK Ebnath (9).SV Neusorg Sa. 15.00 SC KirchenthumbachIn Tremmersdorf zeigten die Gastgeber 60 Minuten ein gutes Spiel. Die 1:0-Führung konnte aber wieder nicht über die Zeit gebracht werden. Nun ist man gezwungen, gegen Kirchenthumbach Zählbares einzufahren. Trainer Tilo Seebach fordert von seinem Team Wiedergutmachung für die schwache Heimpartie gegen die DJK Weiden. Kapitän Wedlich steht wieder zur Verfügung. "Die drei Punkte gegen Kemnath waren verdient und enorm wichtig für uns", freut sich Gästespielertrainer Daniel Klempau. "Darauf dürfen wir uns aber nicht ausruhen." Personell sieht es gar nicht gut aus, da mit Eckert, Böhm, Lautner, Freiberger, Strauß, Lindner, Fraunholz und Fuhrich acht Akteure fehlen werden.SVSW Kemnath So. 15.00 TSV ErbendorfTrotz der knappen Niederlage in Kirchenthumbach war beim SVSW ein Fortschritt gegenüber der Vorwoche erkennbar. "Verlieren ist verboten", fordert Spielertrainer Christian Ferstl sein Team auf, um nicht in die Gefahrenzone abzurutschen. Die Heimelf muss vor allem Gästetorjäger Hösl in den Griff bekommen und wieder konsequenter nach vorne spielen. Gradl und Holzner werden verletzt fehlen. "Wir haben es den Gegnern in den letzten Spielen viel zu einfach gemacht", berichtet Gästecoach Stefan Rupprecht nach der deutlichen Heimniederlage gegen Anadoluspor Weiden. "Vor allem im Defensivbereich müssen wir uns deutlich steigern." Personell wird sich nichts ändern.SV Anadoluspor So. 15.00 FC Weiden-OstSpielertrainer Chousein Chousein lobt sein Team für die gute Leistung beim Sieg in Erbendorf. Er fordert es gleichzeitig aber auch auf, auf dem Boden zu bleiben. "Ich bleibe dabei, dass für uns zuerst einmal nur der Klassenerhalt zählt", so seine Worte. Auf das Stadtderby herrscht eine große Vorfreude, zumal es auch personell wieder besser aussieht. "Nach der guten Leistung beim Remis in Grafenwöhr haben wir ein sehr schlechtes Heimspiel abgeliefert", resümiert Ost-Coach Peter Kämpf die beiden Partien am letzten Wochenende. "Der Zug um die vorderen Plätze ist abgefahren. Um nicht weiter abzurutschen, müssen wir im Derby punkten."DJK Irchenrieth So. 15.00 DJK WeidenTrotz der Niederlage beim Klassenprimus war Spielertrainer Benny Scheidler mit der Leistung seiner Mannschaft nicht unzufrieden. Um die Punkte zu Hause zu belassen, fordert er sein Team auf, an die gezeigte Leistung der zweiten Halbzeit in Grafenwöhr anzuknüpfen. Personell kann er auf den gleichen Kader zurückgreifen. "Aufgrund der guten kämpferischen Leistung hätten wir im Stadtderby einen Punkt verdient gehabt", resümiert Gästecoach Matthias Müller die knappe Heimniederlage gegen die "Zweite" vom Wasserwerk. Gegen Irchenrieth erwartet er "ein komplett anderes Spiel. Uns würde ein Punkt reichen, um den Abstand aufrechtzuhalten." Die Urlauber Fehn und Ott sind wieder dabei, Daniel Treml wird fehlen.SV Plößberg So. 15.00 SV Grafenwöhr"Dieses Spiel dürfen wir einfach nicht verlieren, auch wenn der Ebnather Torwart einen Sahnetag hatte", ärgert sich Trainer Harald Walbert über die letzte 1:3-Niederlage. "Alle drei Gegentore haben wir selber aufgelegt und im Angriff haben wir beste Möglichkeiten nicht verwerten können." Grafenwöhr ist laut Walbert derzeit in der Kreisliga das Maß aller Dinge. "An die Leistungsgrenze gehen und das nötige Spielglück erzwingen, dann werden wir nicht chancenlos sein", lautet seine Vorgabe. Fehlen werden die beiden Weniger-Brüder. "Der SV Plößberg ist als heimstark bekannt", sagt Gästecoach Roland Lang. "Ob wir die erste Mannschaft sind, die dort gewinnen kann, hängt von unserem eigenen Auftreten ab. Die zuletzt gezeigte Leistung beim Heimsieg gegen Irchenrieth wird nicht reichen. Wir müssen uns steigern." Der gesperrte Kaya und Urlauber Bernet werden fehlen.SpVgg SV Weiden II So. 15.00 FC TremmersdorfZum Top-Match erwarten die Gastgeber mit dem offensivstarken Tabellendritten das Überraschungsteam der bisherigen Saison. Trainer Rainer Fachtan muss einige Spieler ersetzen. Lang und Kießling haben Einsätze in der "Ersten" und Müller ist seit einigen Wochen krank. Trotzdem sollen die Zähler zu Hause bleiben. So werden wieder Spieler der U19, die ihre Sache sehr gut machen aushelfen. Das Durchschnittsalter der Mannschaft betrug zuletzt knappe 19 Jahre. Ins Team zurück kehrt Urlauber Michael Riester. "Wir wissen, dass wir gegen die technisch und taktisch versierte Truppe der SpVgg einen Sahnetag benötigen", bereitet Spielertrainer Schäffler sein Team auf die Partie vor. Auch wenn einige Spieler über kleinere Wehwehchen klagen, hofft er nach den guten und torreichen Leistungen der letzten Partien zumindest auf einen Punkt.VfB Mantel So. 15.00 DJK Ebnath"Mit dem Sieg bei Weiden-Ost sind wir natürlich mehr als zufrieden", freuen sich Trainer Tobias Heindl und seine Mannschaft. "Wir verbuchen den Auswärtsdreier gerne auf unserer Habenseite. Nun geht es gegen einen unmittelbaren Kontrahenten um Platz elf." Fehlen wird Kapitän Stefan Prölß (Urlaub). Nach dem starken Spiel und den drei wichtigen Punkten gegen Plößberg, geht die Reise für die Gäste zum Aufsteiger. Dabei kann Trainer Sebald wieder auf Johannes Reiß und Florian Söllner zurückgreifen. Fehlen wird weiterhin Maxi Rubenbauer. Auch wenn die Gastgeber im Aufwind sind, soll dort zumindest ein Punkt mitgenommen werden.