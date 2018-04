Sieben Spieltage vor Saisonende ist das Titelrennen in der Kreisliga Nord völlig offen. Verfolger SpVgg SV Weiden II schlägt die SV Grafenwöhr und verkürzt damit den Rückstand auf nur noch einen Punkt.

Eine frühe Führung reichte dem Spitzenreiter SV Grafenwöhr (47 Punkte) am Weidener Wasserwerk nicht. Die SpVgg SV Weiden II (46) schlug zurück und drehte die Top-Partie noch in einen 2:1-Sieg. Im Kellerduell holte die DJK Irchenrieth (13./12) mit 1:0 beim neuen Schlusslicht SV Neusorg (14./11) einen überlebenswichtigen Dreier. Auf den Relegationsplatz haben die Mannen von Trainer Markus Schreiner jetzt noch vier Punkte Rückstand, nachdem sich der SV Anadoluspor (12./16) vom FC Tremmersdorf (4./33) mit 2:2 trennte.SpVgg SV Weiden II 2:1 (0:1) SV GrafenwöhrTore: 0:1 (4.) David Dobmann, 1:1 (59.) Michael Riester, 2:1 (80.) Martin Polom - SR: Bernhard Hofmann (TuS Schnaittenbach) - Zuschauer: 250(otr) Die SpVgg SV Weiden II hat das Spitzenspiel am Ende verdientermaßen mit 2:1 gewonnen. Dabei wurden die Gastgeber eiskalt erwischt, denn schon nach vier Minuten köpfte David Dobmann gegen eine noch nicht richtig sortierte Weidener Hintermannschaft zum 0:1 ein. Der Treffer warf das Konzept des gastgebenden Tabellenzweiten völlig über den Haufen, so dass die Gäste bis zur Pause bei Möglichkeiten von Johannes Renner und David Dobmann sogar etwas mehr vom Spiel hatten. Michael Riester vergab in der 44. Minute aus kurzer Distanz die bis dahin beste Möglichkeit der Weidener. Nach der Pause erhöhte die Bayernligareserve die Schlagzahl und brachte die Gäste immer mehr in Bedrängnis. Mit einem herrlichen Kopfballtreffer gelang Michael Riester in der 59. Minute der 1:1-Ausgleich. Der Tabellenführer verlor jetzt gänzlich den Faden und schien sich nur noch über die Zeit retten zu wollen. Nach einem Foul an Moritz Zeitler hob Patrik Kavalir den Freistoß auf den langen Pfosten. Martin Polom war zur Stelle und erzielte mit einem wuchtigen Kopfball die 2:1-Führung (80.). In der 94. Minute wäre Grafenwöhr beinahe noch der Ausgleichstreffer geglückt. Bei einem Freistoß brannte es im Weidener Strafraum lichterloh. Torwart Marko Smodlaka bereinigte aber die Situation.SVSW Kemnath 2:4 (2:2) DJK WeidenTore: 1:0 (6.) Benjamin Schmid, 1:1 (16.) Patrick Ott, 2:1 (17.) Norbert Ferstl, 2:2 (33./Foulelfmeter) Patrick Ott, 2:3 (46.) Michael Zahn, 2:4 (59.) Michael Zahn - SR: Andreas Frieser (SV Kohlberg) - Zuschauer: 85 - Besonderes Vorkommnis: (81.) DJK-Torwart Daniel Hecht hält Handelfmeter von Christian FerstlAufgrund der zweiten Halbzeit entführte die DJK Weiden nicht unverdient die Punkte aus Kemnath. Zu Beginn war allerdings der Gastgeber am Drücker. Kemnath ging schnell in Führung und hätte das 2:0 nachlegen können. Stattdessen brachte aber ein Freistoßtor von Patrick Ott den Ausgleich für Weiden. Der SVSW schlug postwendend zurück. Nur eine Minute später traf Christian Ferstl nach einem Eckball zum 2:1. Für den 2:2-Pausenstand sorgte erneut Patrick Ott, als er einen Foulelfmeter verwandelte. Nur 13 Sekunden nach Wiederanpfiff brachte Michael Zahn seine Farben auf die Siegerstraße. Heimtorhüter Manuel Trautner schoss dem DJK-Stürmer den Ball an den Körper und von dort trudelte das Leder ins Netz. Weiden war nun das stärkere Team und Michael Zahn besorgte den 4:2-Endstand. Die große Kemnather Chance, noch einmal heranzukommen, vergab Christian Ferstl, als er mit einem Handelfmeter an DJK-Torwart Daniel Hecht scheiterte.DJK Ebnath 1:1 (0:1) FC Weiden-OstTore: 0:1 (35.) Benedikt Sichert, 1:1 (52.) Florian Söllner - SR: Manfred Schröder (Neudrossenfeld) - Zuschauer: 120(sö) Ein rassiges und hart umkämpftes Kreisligaspiel bekamen die Zuschauer zu sehen. Dabei spielte der starke Gast über die gesamte Spielzeit den besseren Fußball, doch die klareren Möglichkeiten hatte die DJK. So scheiterte Alex Schinner nach tollem Spielzug am starken FC Schlussmann. Die Gäste brauchten die Mithilfe der Ebnather Abwehr, um in Führung zu gehen. Jetzt spielte bis zum Seitenwechsel nur noch die Kämpf-Truppe, doch war am Strafraum keine Idee mehr für den Abschluss vorhanden. Im zweiten Spielabschnitt gelang Ebnath der schnelle Ausgleich. Florian Söllner wurde präzise frei gespielt und setzte sich energisch durch. Da jede Mannschaft auf Sieg spielte, ging es immer wieder hin und her. Weiden war abgeklärter, die Sebald-Truppe setzte Leidenschaft und Kampfkraft dagegen. Wolfgang Pickert setzte sich kurz vor Spielende schön durch, doch ging sein Abschluss knapp übers Gästetor.VfB Mantel 3:2 (1:1) SC KirchenthumbachTore: 1:0 (28.) Patrick Stubenvoll, 1:1 (34.) Manuel Strauss, 2:1 (61.) Stefan Prölß, 3:1 (78.) Stefan Prölß, 3:2 (90.) Daniel Klempau - SR: Willi Hirsch (Floß) - Zuschauer: 80(rmd) Die Zuschauer sahen ein abwechslungsreiches Spiel, in dem beide Mannschaften auf Sieg spielten. Die erste Chance hatte der SC Kirchenthumbach, doch VfB-Keeper Kavin Tafelmeier konnte einen Schuss hervorragend parieren. Auf der Gegenseite vergab Florian Bertelshofer eine Großchance. Patrick Stubenvoll machte es besser und traf in der 28. Minute zum 1:0. Die Führung hielt jedoch nicht lange. Sechs Minuten später glich Manuel Strauss zum 1:1 aus. Nach dem Wechsel gab Mantel den Ton an, musste aber auf die gefährlichen, langen Bälle der Gäste achten. In der 61. Minute flankte Niklas Fröhlich hervorragend von rechts und Stefan Prölß verwandelte zum 2:1. Als der gleiche Spieler auf 3:1 erhöhte (78.), war eine Vorentscheidung gefallen. Der Anschlusstreffer des SC durch Spielertrainer Daniel Klempau in der Schlussminute fiel zu spät.SV Plößberg 2:2 (1:0) TSV ErbendorfTore: 1:0 (16.) Martin Giering, 1:1 (51.) Sandro Hösl, 2:1 (58.) Enrico Köllner, 2:2 (90.+3) Sandro Hösl - SR: Wolfgang Klose (Wunsiedel) - Zuschauer: 100 - Gelb-Rot: (69.) Martin Giering (Plößberg)Mit einem Remis musste sich der SV Plößberg gegen den TSV Erbendorf begnügen. Bitter für die Hausherren war, dass der Ausgleich für die Gäste erst in der letzten Minute der Nachspielzeit fiel. Die Hausherren zeigten sich gegenüber dem letzten Heimspiel deutlich verbessert. Vor allem im ersten Abschnitt hatten sie die Partie im Griff und gingen nach einer Viertelstunde durch Martin Giering in Führung. Nach dem Seitenwechsel ließen die Gastgeber die Zügel etwas schleifen und Erbendorf kam stärker auf. Mit einem Freistoß durch die löchrige Plößberger Mauer erzielte Goalgetter Sandro Hösl den Ausgleich. Sieben Minuten später ging die Heimelf durch ein Freistoßtor von Enrico Köllner erneut in Führung. Der SVP versäumte es danach, den Vorsprung auszubauen. 20 Minuten vor Schluss musste Giering nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz. In Unterzahl wehrten sich die Hausherren bis zur letzten Minute der Nachspielzeit erfolgreich, dann traf der völlig ungedeckte Hösl zum 2:2.SV Neusorg 0:1 (0:1) DJK IrchenriethTore: 0:1 (30.) Parfait Douhadji - SR: Alexander Pott (FC Eintracht Bayreuth) - Zuschauer: 80(cow) Langsam schwimmen Neusorg die Felle davon. Im Abstiegskrimi gegen das bisherige Schlusslicht aus Irchenrieth nahm der Gast aufgrund einer Mehrzahl an Chancen in der ersten Halbzeit nicht unverdient die Punkte mit nach Hause. Der SVN begann unerwartet passiv und ließ Irchenrieth zu viel Raum zum Kombinieren. Die Gäste kamen jedoch ausschließlich nach Standardsituationen zu Chancen. Erst setzte Douhadji einen Kopfball noch knapp neben das Tor. Nach einer halben Stunde machte es der selbe Akteur aber besser und brachte Irchenrieth folgerichtig in Führung. Bis zum Pausentee neutralisierten sich beide Teams im Mittelfeld. Erst zu Beginn der zweiten Halbzeit ging ein Ruck durch die Neusorger Mannschaft. In der hart umkämpften und von vielen Nickligkeiten geprägten zweiten Hälfte verzog Braun aus elf Metern. Angriff um Angriff rollte Richtung Gästetor, jedoch mangelte es reihenweise an einem präzisen letzten Pass. 20 Minuten vor Schluss ließ Schiedsrichter Poll unverständlicherweise Gnade vor Recht ergehen und die Ampelkarte nach klarem taktischen Foul eines Irchenriethers stecken. Neusorg wollte, konnte aber nicht. Irchenrieth verteidigte mit Mann und Maus sowie dem nötigen Glück und Geschick den knappen Vorsprung.SV Anadoluspor 2:2 (1:1) FC TremmersdorfTore: 1:0 (18.) Akram Abdel-Haq, 1:127.) Michael Diepold, 1:2 (55.) Reinhold Quast, 2:2 (66.) Akram Abdel-Haq - SR: Johannes Zintl (TSV Reuth) - Zuschauer: 50Mit dem einen Punkt kann der SV Anadoluspor leben. "Tremmersdorf hat eine gute Truppe. Wir wussten, dass es gegen den Tabellendritten schwer wird", zeigte sich SV-Spielertrainer Akram Abdel-Haq nach dem Schlusspfiff mit dem Unentschieden zufrieden. Unterm Strich konnten beide Teams mit dem gerechten Remis zufrieden sein. Der Gastgeber hatte die etwas klareren Chancen, die Tremmersdorfer mehr Spielanteile. Garant für den Punktgewinn war aufseiten der Heimelf Abdel-Haq selbst, der beide Anadoluspor-Tore erzielte.