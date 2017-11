Ob es Petrus und Frau Holle an diesem Wochenende besser mit den Mannschaften der Kreisliga Nord meinen? Oder fällt, wie am letzten Sonntag, wieder die Mehrzahl der Partien den schlechten Witterungsverhältnissen zum Opfer? Spitzenreiter SV Grafenwöhr (41) empfängt den Tabellenelften TSV Erbendorf (15) und der Zweitplatzierte SpVgg SV Weiden II (34) hat den Vorletzten SV Anadoluspor Weiden (9) zu Gast. Auch der Tabellendritte FC Tremmersdorf (28) möchte mit einem Heimdreier gegen den Neunten DJK Ebnath (18) oben dabei bleiben. Schlusslicht DJK Irchenrieth (8) strebt gegen den Tabellensechsten VfB Mantel (23) einen Heimsieg an.

SV Neusorg Sa. 14.00 SVSW KemnathFür die Gastgeber wird es nach nur einem Spiel in den letzten drei Wochen wichtig sein, den Spielrhythmus wiederzufinden. Im Neusorger Lager hat man die Schwächen des Gegners ausgemacht und wird versuchen, diese eiskalt auszunutzen. Als Motivation dient der 4:0-Heimerfolg der letzten Saison. Auf tiefem Untergrund werden auch die Grundtugenden des Fußballs wichtig werden, stimmt Coach Lautenbacher seine Mannschaft auf das Spiel ein. Trotz der Niederlage gegen Grafenwöhr war Gästespielertrainer Christian Ferstl mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. Die Partie in Neusorg bezeichnet er als sehr wichtiges Spiel gegen einen direkten Konkurrenten. "Verlieren verboten, eigene Fehler minimieren und kurz vor der Winterpause mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung nochmals alle Kräfte bündeln", fordert er sein Team auf. Bis auf den verletzten Mesert sind alle Mann an Bord.SV Grafenwöhr So. 14.00 TSV ErbendorfNach dem verdienten aber schwer erkämpften Sieg in Kemnath möchten SV-Trainer Roland Lang und sein Team die Serie von 13 Siegen und zwei Unentschieden mit einer konzentrierten Leistung weiter ausbauen. Winkler, Schmidt und Drat werden fehlen, Kaya und David Dobmann stoßen wieder zum Kader. "Wir haben gegen den Tabellenführer nichts zu verlieren", sagt TSV-Coach Stefan Rupprecht. "Natürlich werden wir alles geben und die Flinte nicht von vorne herein ins Korn werfen." Ob die angeschlagenen Spieler einsatzfähig sind, wird sich erst am Spieltag entscheiden.FC Tremmersdorf So. 14.00 DJK Ebnath"Ich gehe davon aus, dass wir auch den kampfstarken Gästen aus Ebnath gewachsen sein werden", motiviert FC-Spielertrainer Robert Schäffler sein Team. "Damit die Punkte zu Hause bleiben, müssen wir von Anfang an eine konzentrierte Defensivleistung abliefern." Schäffler selbst, Tauber und L. Scherl werden verletzt fehlen. Falls der Wettergott nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht, fahren die Gäste zum letzten Auswärtsspiel dieses Jahres nach Tremmersdorf. "Der heimstarke Tabellendritte wird schwer zu knacken sein", sagt Robert Söllner. "Doch zeigte sich bereits im Hinspiel, dass die Sebald-Truppe durchaus mithalten kann." Rubenbauer ist weiterhin verletzt und mit Küffner und Vetter kommen zwei Defensivkräfte zurück. Mit einem Punkt im Heimgebäck wäre man absolut zufrieden.DJK Weiden So. 14.00 SV Plößberg"Wir hätten gerne gespielt, was wegen der Wetterverhältnisse leider nicht möglich war", sagte DJK-Trainer Matthias Müller nach dem Spielausfall in Ebnath. "Gegen Plößberg sind wir klarer Außenseiter. Aber im Abstiegskampf muss zu Hause auch gegen stärkere Gegner gepunktet werden. Ich erwarte daher von meiner Mannschaft, dass mit Leidenschaft gekämpft wird, um mindestens einen Punkt zu holen." "Im Hinspiel konnten wir einen klaren Sieg einfahren", weiß SV-Trainer Harald Walbert. "Mittlerweile hat sich die DJK Weiden aber stark verbessert und wartet mit sehr guten Ergebnissen auf. Wir sind also gewarnt und erwarten ein enges Spiel."SC Kirchenthumbach So. 14.00 FC Weiden-Ost"Wir werden versuchen, zumindest einen Punkt zu Hause zu behalten und vertrauen auf unsere Heimstärke", motiviert SC-Spielertrainer Daniel Klempau sein Team. "Klar ist uns aber auch, dass mit Weiden-Ost eine Mannschaft zu uns kommt, die richtig gut kicken kann. Die Tagesform wird mit entscheidend sein." Bis auf Lukas Retsch und Patrick Eckert kann er personell aus dem Vollen schöpfen. "Nach zwei Spielabsagen in den letzten drei Wochen hoffen wir, am Sonntag wieder antreten zu dürfen", sagt Gästecoach Peter Kämpf. "Wir haben die freie Zeit zur Regeneration genutzt, so dass in Kirchenthumbach alle Mann an Bord sein werden. Aus dem Hinspiel haben wir noch eine Rechnung offen", motiviert er seine Mannschaft.DJK Irchenrieth So. 14.00 VfB MantelDie schlechten Platzverhältnisse verhinderten das Kräftemessen in Plößberg. Die Mannschaft um Trainer Markus Schreiner arbeitet im Training sehr konzentriert und es sind viele positive Ansätze zu erkennen. Nun gilt es im Heimspiel gegen den Aufsteiger aus Mantel, den Schwung aus dem Training mitzunehmen, damit die Punkte zu Hause bleiben. "Das Heimspiel gegen den Nachwuchs vom Wasserwerk ist buchstäblich dem Schnee zum Opfer gefallen", berichtet VfB-Coach Tobias Heindl nach dem Spielabbruch am letzten Sonntag. "In Irchenrieth erwartet uns eine komplett andere Partie", bereitet er sein Team auf das Gastspiel beim Tabellenletzten vor. Bis auf Patrick Stubenvoll Patrick steht ihm der komplette Kader zur Verfügung.SpVgg SV Weiden II So. 14.00 SV AnadolusporGerne hätten SpVgg-SV-Trainer Rainer Fachtan und sein Team die abgebrochene Partie in Mantel beim Stand von 3:0 zu Ende gebracht, auch wenn die Platzbedingungen für beide Mannschaften nicht die besten waren. Die Partie gegen Anadoluspor soll gerne noch durchgeführt werden. Die Mannschaft ist gut in Form und erwartet nach dem Trainerwechsel der Gäste einen zweikampfstarken Gegner. Jonas Heimerl steht wieder zur Verfügung. Auf Gästetrainer Akram Abdel-Haq und seine Mannschaft wartet am Weidener Wasserwerk eine eigentlich nicht zu lösende Auswärtshürde. Abdel-Haq, der selbst sehr erfolgreich bei der SpVgg tätig war, freut sich über die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Er fordert sein Team auf, an die gute Leistung beim Remis in Kemnath anzuknüpfen, dann kann auch eine Überraschung im Raum stehen.