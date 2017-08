Vier Weidener Teams sind in der Kreisliga Nord vertreten. Zwei treffen am Freitag aufeinander, wobei beide in dieser frühen Saisonphase schon unter Druck stehen.

Bereits am Freitagabend steigt in der Kreisliga Nord das Stadtderby zwischen dem FC Weiden-Ost und der DJK Weiden. Da beide Teams, deren Sportanlagen nicht einmal einen Kilometer auseinander liegen, ihr Auftaktmatch verloren haben - Weiden-Ost mit 0:3 in Irchenrieth und die DJK Weiden mit 2:4 zu Hause gegen Erbendorf - wird der Verlierer der Partie erst einmal am Tabellenende hängenbleiben.FC Weiden-Ost Fr. 18.30 DJK Weiden"An der Auftaktniederlage sind wir selber schuld", sagte Ost-Coach Peter Kämpf nach dem 0:3 in Irchenrieth. "Vorne eine katastrophale Chancenverwertung und hinten eine miserable Abwehrleistung. Somit stehen wir bereits jetzt unter dem Druck, gewinnen zu müssen. Das Stadtderby wird eine gleichschwere Herausforderung wie die Partie zum Saisonstart." Am Kader ändert sich nichts. "Diese Niederlage war völlig unnötig", ärgert sich auch DJK-Coach Matthias Müller nach dem Saisonauftakt gegen Erbendorf. "Im Stadtderby bei Weiden-Ost sind wir krasser Außenseiter. Alles andere als eine Niederlage wäre eine Überraschung. Wir werden dennoch den Gastgebern alles abverlangen." Personell muss er wiederum auf einige Verletzte und Urlauber verzichten.