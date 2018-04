Drei Spieltage vor Saisonende bleibt es beim Vier-Punkte-Vorsprung der SV Grafenwöhr in der Kreisliga Nord. Sowohl der Tabellenführer als auch Verfolger SpVgg SV Weiden II gewinnen ihre Spiele.

Beide Spitzenmannschaften hatten aber einige Mühe, um den Dreier zu verbuchen. Trotz drückender Überlegenheit musste Grafenwöhr (1./59) bis in die zweite Halbzeit hinein auf das erlösende 1:0 gegen den SV Plößberg (5./33) warten. Und die Wasserwerk-Reserve (2./55) machte beim 3:1-Erfolg beim FC Tremmersdorf (4./36) erst in der Schlussminute den Sack richtig zu. Schlusslicht DJK Irchenrieth (14./16) ist trotz des 3:1-Coups bei der DJK Weiden (10./27) kaum noch zu retten. Auch für den SV Neusorg (13./20) wird es nach dem 0:1 beim SC Kirchenthumbach (6./29) schwer, den Abstieg zu vermeiden. Für den Relegationsrang kommen neben dem SV Anadoluspor (12./24) mindestens vier weitere Teams in Frage.SC Kirchenthumbach 1:0 (1:0) SV NeusorgTor: 1:0 (20.) Manuel Strauß - SR: Fritz Krailinger (SV Störnstein) - Zuschauer: 175 - Rot: (36.) Daniel Klempau (SCK, Tätlichkeit)(dfr) In einer hektischen und spannenden Partie setzten sich die Gastgeber am Ende knapp durch. Von Beginn weg machten die Mannen von Spielertrainer Klempau Tempo und Druck auf das Tor der Gäste. Nach einer abseitsverdächtigen Position nutzte Strauß in der 20. Minute die Unachtsamkeit der protestierenden Neusorger aus und netzte zum 1:0 ein. Dann folgte ein Szene, die nicht nachvollziehbar war. Nach einem Zweikampf zwischen SC-Trainer Klempau und SV-Mann Söllner wollte der Assistent eine Tätlichkeit von Klempau erkannt haben. Krailinger blieb nichts anderes übrig, als sich auf seinen Assistenten zu verlassen und Klempau zum Duschen zu schicken. Ab diesem Zeitpunkt entwickelte sich eine hektische Partie mit vielen Fouls. Trotz Unterzahl kämpften die Gastgeber nach der Pause gegen die nun stärker werdenden Gäste tapfer an. Gleich nach Wiederanpfiff knallte ein Überraschungsball der Gäste an die Latte. Der SC schaffte es wegen der Unterzahl nun kaum mehr, gegen anrennende Neusorger eigene Akzente zu setzen. Dennoch blieben die Punkte am Ende bei den Gastgebern.FC Weiden-Ost 1:1 (0:0) SV AnadolusporTore: 1:0 (51.) Aurèlien Vèzard, 1:1 (56.) Volkan Kuzpinari - SR: Markus Bäuml (TSG Weiherhammer) - Zuschauer: 130 - Gelb-Rot: (62.) Keren Akkaya (Anadoluspor) - Rot: (86.) Burak Akkaya (Anadoluspor)(gil) Mit einem gerechten Remis ging das Stadtderby zu Ende. Anadoluspor trat nicht wie ein Abstiegskandidat auf und suchte das Heil in der Offensive, womit die Heimelf im ersten Durchgang nicht zurechtkam. So wäre die Führung für die Gäste auch nicht unverdient gewesen. FC-Keeper Frischholz konnte einen Abschluss von Akkaya gerade noch an den Pfosten lenken. Auf der Gegenseite schoss Sichert nach einem indirekten Freistoß einen Verteidiger auf der Linie an. Nach der Pause war das Momentum aufseiten der Ostler. Vèzard zog nach einer abgewehrten Ecke ab und der Ball landete unhaltbar in den Maschen zum 1:0. Doch die Führung hielt nicht lange. Kuzpinari wurde am zweiten Pfosten völlig freigelassen und bedankte sich mit dem 1:1-Ausgleich. Danach wurde es hektisch, weil sich Anadoluspor mit Gelb-Rot und Rot selbst schwächte. Dies gab der Heimelf noch einmal Auftrieb. Erst visierte Vèzard den Pfosten an, dann Werner die Latte, der Siegtreffer gegen die dezimierten Gäste wollte allerdings nicht fallen.FC Tremmersdorf 1:3 (0:1) SpVgg SV Weiden IITore: 0:1 (39.) Moritz Zeitler, 1:1 (65.) Michael Diepold, 1:2 (68.) Tobias Bernkopf, 1:3 (90.) Niklas Lang - SR: Bernd Schmidt (TSV Neunhof) - Zuschauer: 130(rli) Die Fachtan-Elf zeigte von Beginn an den von ihr erwarteten Ballbesitzfußball und ließ Ball und Gegner im Mittelfeld laufen. Da die FC-Elf jedoch mit viel Engagement verteidigte, hielt sich die Chancenverteilung bis zur Halbzeit die Waage. Tauber und Neukam scheiterten nach Kontern für den FC aus sehr guter Position. Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff traf Zeitler mit einem Flachschuss aus 21 Metern neben den linken Pfosten. In Halbzeit zwei spielte die Heimelf dann mutiger mit und hatte eine Überzahl an guten Möglichkeiten. Folgerichtig traf Diepold aus zwölf Metern, nachdem Neukam sauber aufgelegt hatte. Bei einem Freistoß ließ die Heimelf Bernkopf frei laufen und einköpfen. Der FC drückte weiterhin und die junge Weidener Elf konnte sich bei Torwart Smodladka bedanken, der mehrere Male stark parierte. Als Tremmersdorf alles auf eine Karte setzte, nutzte Lang per Flachschuss eine Konterchance kaltschnäuzig aus.TSV Erbendorf 6:0 (2:0) SVSW KemnathTore: 1:0 (11.) Sandro Hösl, 2:0 (15.) Tomas Zajicek, 3:0 (47.) Sandro Hösl, 4:0 (51.) Sandro Hösl, 5:0 (72.) Michael Martetschläger, 6:0 (90.) Martin Scheinherr - SR: Christian Kuhbandner (Mehlmeisel) - Zuschauer: 150(skm) Der TSV Erbendorf fertigte schwache Kemnather regelrecht ab und hätte sogar höher gewinnen können. Den Auftakt zum Kantersieg machte Sandro Hösl nach elf Minuten, Zajicek konnte bald darauf erhöhen. Von Kemnath ging in den ersten 45 Minuten nahezu keine Gefahr aus. Nach der Pause sorgte Sandro Hösl mit einem Doppelpack für die Vorentscheidung. Auch danach blieb der TSV dominant, SVSW-Keeper Trautner verhinderte für sein Team jedoch oftmals Schlimmeres. Für den Endstand sorgten die Tore von Martetschläger und Scheinherr.DJK Weiden 1:3 (0:1) DJK IrchenriethTore: 0:1 (29.) Pascal Pscherer, 0:2 (67.) Lukas Woldrich, 0:3 (75.) Damir Fatih, 1:3 (81./Elfmeter) Niklas Aha - SR: Moritz Freund - Zuschauer: 100(asm) Die DJK Weiden begann wie die letzten Wochen ohne Elan und Spielwitz. Damit brachte man Irchenrieth ins Spiel. Pscherer konnte nach einer halben Stunde einen Abpraller, der nicht von der Weidener Abwehr geklärt werden konnte, zum 0:1 verwerten. Dies war auch in Halbzeit eins die einzige nennenswerte Torraumszene auf beiden Seiten. In Halbzeit zwei nahm sich die Flutkanal-Elf viel vor und versuchte, das Spiel in den Griff zu bekommen. Dem Gast schien die Luft auszugehen. Nach 60 Minuten hätte Zahn den Ausgleich erzielen können, doch er setzte den Ball aus fünf Metern über das leere Tor. So kam es, wie es kommen musste. Den Irchenriethern reichte ein gut ausgespielter Konter und Woldrich vollstreckte eiskalt vor Hecht zum 0:2. Nur fünf Minuten später erzielte Demir per direkter Ecke das 0:3. Das 1:3 durch Niklas Aha per Elfmeter war nur noch Ergebniskosmetik. Somit befindet sich die DJK Weiden wieder mitten im Abstiegskampf.SV Grafenwöhr 1:0 (0:0) SV PlößbergTor: 1:0 (63.) Markus Kraus - SR: Roman Solter (Weiherhammer) - Zuschauer: 100 - Gelb-Rot: (90.+3) Alexander Dobmann (Grafenwöhr)(kmu) Die Hausherren starteten druckvoll in die Partie. Als sich nach 12 Minuten der Gästeakteur Enrico Köllner schwer verletzte und eine fünfminütige Verletzungspause das Spiel unterbrach, war auch der Spielfluss der Lang-Truppe dahin. Man spielte zwar weiterhin gefällig, ließ allerdings die letzte Entschlossenheit vermissen. Nach knapp einer halben Stunde, der einzige Aufreger der ersten Halbzeit, als Fabian Lober zum vermeintlichen 1:0 einschob. Der Schütze stand allerdings knapp im Abseits. Nach der Halbzeit zeigte sich das selbe Bild. Grafenwöhr spielte gefällig nach vorne, die letzte Konsequenz fehlte jedoch. Von den Gästen ging über 90. Minuten kaum Gefahr aus. In der 63. Minute fasste sich Florian Träger nach einer abgewehrten Ecke ein Herz und zog aus 20 Metern ab. Gästekeeper Krapfl konnte den Ball nicht festhalten und Markus Kraus netzte im Nachsetzen per Kopf zum 1:0 ein. Im weiteren Verlauf ließ die Heimelf beste Gelegenheiten liegen. Dennoch feierte man am Ende einen hochverdienten Heimsieg.DJK Ebnath 4:2 (2:1 VfB MantelTore: 1:0 (15.) Florian Söllner, 2:0 (23.) Alexander Schinner, 3:0 (35./Elfmeter) Florian Bertelshofer, 2:1 (46./Eigentor) Johannes Reiß, 3:2 (89.) Daniel Walther, 4:2 (90.+2) Johannes Reiß - SR: Anna-Lena Mayer (VfB Thanhausen) - Zuschauer: 120 - Rot: (80.) Florian Söllner (DJK)(sö) Abstiegskampf pur in Ebnath - mit einem Spielverlauf nichts für schwache Nerven. Der Gastgeber begann schwungvoll und erarbeitete sich ein deutliches Übergewicht. Die Führung aus unmöglichem Winkel war daher hoch verdient. Nach feinem Spielzug legte Sebald quer und Schinner machte gar das 2:0. Aus heiterem Himmel fiel der Anschlusstreffer. Rubenbauer bekam einen Torschuss unglücklich an die Hand und das Strafstoßtor brachte die Ebnather aus dem Tritt. Es sollte noch schlimmer kommen. Quasi vom Anstoß weg fabrizierte Reiß ein Eigentor zum Ausgleich. Jetzt ging nicht mehr viel zusammen. Der Gast war mit dem Ergebnis zufrieden. Als jedoch Ebnath durch eine Rote Karte Söllner verlor, wollte der VfB mehr. Ebnath nutzte den Raum und kam in Unterzahl durch einen im Nachschuss verwandelten Strafstoß zur Führung. Reiß mit einem Sololauf in der Nachspielzeit machte den Sieg perfekt.NachholspielDienstag, 1. Mai15 Uhr: SV Neusorg - SVSW Kemnath

SC Luhe-Wildenau 9:0 (4:0) TSV Eslarn

Tore: 1:0 (6.) Ludwig Tannhäuser, 2:0 (31.) Andreas Igl, 3:0 (39.) Benjamin Scheidler, 4:0 (44.) Benjamin Urban, 5:0 (50.) Ludwig Tannhäuser, 6:0 (58.) Ludwig Tannhäuser, 7:0 (66.) Ludwig Tannhäuser, 8:0 (69.) Ludwig Tannhäuser, 9:0 (84.) Benjamin Urban - SR: Enes Özbay (SC Anadoluspor Weiden) - Zuschauer: 120Ein Schützenfest feierte der SC Luhe-Wildenau. Mann des Spiels war mit fünf Treffern Ludwig Tannhäuser. Letztlich tritt das Ergebnis aber in den Hintergrund, denn die Begegnung wurde überschattet von einer schweren Verletzung von SC-Kapitän Sebastian Urban. Zu Beginn der Begegnung wären die Schwarz-Roten aber beinahe kalt erwischt worden. Like vergab in der 5. Minute zweimal aus kurzer Distanz die Führung für den TSV. Nur eine Minute später eröffnete Tannhäuser den Torreigen. Danach sahen die Zuschauer über lange Zeit eine Partie, in welchem dem SC die Präzision im Offensivspiel fehlte. Erst der Treffer zum 2:0 durch Andreas Igl brach den Bann. Über 4:0 zur Pause schraubte der Sportclub das Resultat bis zum Endstand nach oben.