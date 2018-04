Die SV Grafenwöhr (1. Platz/56 Punkte) marschiert in Richtung Bezirksliga-Aufstieg. Nach dem 4:0-Sieg bei Schlusslicht DJK Irchenrieth (14./13) hat die Lang-Truppe in der Kreisliga Nord vier Spieltage vor Saisonende weiter vier Punkte Vorsprung vor Verfolger SpVgg SV Weiden II (2./52).

Die Wasserwerkelf ließ wie Grafenwöhr nichts anbrennen und behielt im Stadtderby gegen die DJK Weiden (8./27) hochverdient mit 2:0 die Oberhand. Während der FC Weiden-Ost (3./39), FC Tremmersdorf (4./36) und SV Plößberg (5./33) gelassen dem Saisonende entgegensehen können, herrscht im Rest des Feldes helle Aufregung. Selbst der Tabellensechste SVSW Kemnath (29) darf sich im Abstiegskampf noch nicht in Sicherheit wiegen. Die Messe gelesen scheint für die DJK Irchenrieth. Das Schlusslicht weist nunmehr zehn Punkte Rückstand auf den Relegationsplatzinhaber SV Anadoluspor (12./23) auf.SpVgg SV Weiden II 2:0 (1:0) DJK WeidenTore: 1:0 (26.) Niklas Lang, 2:0 (90.) Patryk Bytomski - SR: Anna-Lena Mayer (VfB Thanhausen) - Zuschauer: 50(otr) Die SpVgg SV Weiden II lässt nicht locker und bleibt auf eigenem Platz (sportlich) weiterhin ungeschlagen. Im Derby gegen die DJK Weiden tat man sich aber schwerer als erwartet und konnte die Dominanz nur in zwei Treffer ummünzen. Das Spiel der Gastgeber litt sicher auch unter dem Umstand, dass Routinier Michael Riester nach einer knappen Viertelstunde verletzungsbedingt ausscheiden musste. Die Bayernligareserve kontrollierte während der gesamten Spielzeit das Geschehen und ließ für die Gäste keine wirklich nennenswerte Torgelegenheit zu. Selbst erspielte man sich zahlreiche klare Chancen, die aber nicht genutzt wurden. Nach dem Führungstreffer durch Niklas Lang (26.) musste der SpVgg-SV-Anhang bis zur Schlussminute ausharren, ehe Patryk Bytomski nach einer feinen Einzelleistung das 2:0 in einem fairen Derby gelang.DJK Irchenrieth 0:4 (0:1) SV GrafenwöhrTore: 0:1 (33.) Fabian Lober, 0:2 (80.) David Dobmann, 0:3 (86./Foulelfmeter) David Dobmann, 0:4 (88.) Dominik Zawal - SR: Johannes Zintl (TSV Reuth) - Zuschauer: 150(jhä) Lange Zeit tat sich der Tabellenführer schwer gegen das Schlusslicht aus Irchenrieth. Von Beginn an spielbestimmend, jedoch ohne klare Einschusschancen, ließ Grafenwöhr die Heimelf mit fortwährender Spieldauer immer besser in die Partie kommen. Gerade als die Schreiner-Elf ihre ersten Torchancen verbuchte, schlug der Spitzenreiter allerdings gnadenlos zu. Fabian Lober nutzte eine misslungene Abseitsfalle eiskalt aus und vollstreckte von der Strafraumkante. Irchenrieth zeigte sich vom Rückstand dermaßen beeindruckt, dass Grafenwöhr zu weiteren Chancen kam. Nach dem Wechsel stemmte sich die Heimmannschaft mit allen Mitteln gegen die drohende Niederlage. Wie bereits in der gesamten Saison zeigte sich aber wiederum, dass man in der Offensive die wenigen Möglichkeiten in der momentanen Lage nicht nutzen kann. Zehn Minuten vor Schluss fiel die Vorentscheidung, als David Dobmann den Ball aus kurzer Distanz ins Tor schob. Die Gegenwehr aufseiten der Irchenriether war nun endgültig gebrochen. David Dobmann verwandelte noch einen von Torwart Mario Bohnenstengel am eingewechselten und durchgebrochenen Dominik Zawal verschuldeten Foulelfmeter. Der gleiche Spieler sorgte für den Endstand mit einer feinen Einzelleistung.SV Plößberg 4:0 (3:0) DJK EbnathTore: 1:0 (7.) Tobias Walter, 2:0 (9.) Michael Sonnberger, 3:0 (40.) Toni Weniger, 4:0 (75.) Matthias Freundl - SR: Stefan Korzendorfer (Arzberg) - Zuschauer: 100 - Besonderes Vorkommnis: DJK-Torwart Schmidt hält Foulelfmeter von Sonnberger(svp) Einen überzeugenden Heimsieg landete der SV Plößberg. Dabei begannen die Gastgeber etwas nervös und der Gast hatte in den Anfangsminuten ein leichtes Übergewicht, war aber im Angriff zu harmlos. Die Gastgeber nutzten ihre erste Gelegenheit und gingen durch einen Kopfballtreffer von Tobias Walter in Führung. Nur zwei Minuten später ließ Torjäger Michael Sonnberger das 2:0 folgen. Mitte des ersten Abschnitts verloren die Gastgeber etwas den Faden und Ebnath kam wieder stärker auf. Mitten in diese Drangphase hinein erzielte Toni Weniger das 3:0. Michael Sonnberger hatte kurz vor dem Pausenpfiff die Möglichkeit, das Ergebnis nach oben zu schrauben. Er scheiterte aber mit seinem Strafstoß am Gästekeeper. Nach dem Seitenwechsel kontrollierte der Gastgeber weitgehend das Geschehen auf dem Spielfeld. Die Gäste mühten sich zwar, waren aber im Sturm zu harmlos. Eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff sorgte Michael Freundl für den Endstand.VfB Mantel 1:5 (1:3) FC Weiden-OstTore: 0:1 (1.) Michael Werner, 0:2 (3.) Michael Werner, 0:3 (35.) Gillitzer Florian, 1:3 (39.) Niklas Fröhlich, 1:4 (58.) Sax Aleander, 1:5 (83.) Michael Werner - SR: Sebastian Völkl (Moosbach) - Zuschauer: 60(rmd) Der VfB Mantel schien noch nicht auf dem Platz zu sein, da stand es bereits 0:1 durch Michael Werner. Nur zwei Minuten später legte der FC Ost nach und erneut Michael Werner traf zum 0:2. Die frühen Gegentreffer zeigten Wirkung, Mantel brachte wenig zustande. Der FC Ost schaffte es immer wieder, einen Fuß zwischen Ball und Gegenspieler zu bringen. In der 35. Minute fiel das 0:3, als Florian Gillitzer aus 30 Metern abzog und der Ball im langen Eck einschlug. Niklas Fröhlich erzielte noch vor der Pause das 1:3. Patrick Stubenvoll hatte einen Ball nach vorne gespielt und Niklas Fröhlich lief dann alleine auf das gegnerische Tor zu. Nach dem Wechsel versuchte der VfB sein Glück vergeblich mit langen Bällen. In der 58. Minute stellte Alexander Sax das Ergebnis auf 1:4. Michael Werner war es vorbehalten, den Schlusspunkt zum 1:5 zu setzen. Die Weidener waren an diesem Tag zu stark für Mantel.SV Anadoluspor 0:0 TSV ErbendorfSR: Jonas Kohn - Zuschauer: 50 - Gelb-Rot: (90.) Baris ÖzdemirDer TSV Erbendorf hat sich erfolgreich gegen das Abrutschen auf den Relegationsrang gestemmt. Beim Konkurrenten im Abstiegskampf, dem SV Anadoluspor, holte die Steinwaldelf ein torloses Unentschieden. Unterm Strich war es ein gerechtes Ergebnis nach einer Partie, die mehr Kampf als spielerische Höhepunkte bot. "Uns hat einfach die Frische gefehlt", beklagte SV-Spielertrainer Akram Abdel-Haq den Kräfteverschleiß durch die Englischen Wochen. "Ich kann mich aber nicht beschweren. Die Mannschaft hat alles gegeben, auch wenn es nicht zum Sieg gereicht hat."SVSW Kemnath 2:1 (1:0) SC KirchenthumbachTore: 1:0 (21.) Markus Meserth, 1:1 (65.) Manuel Strauß, 2:1 (73.) Christian Ferstl - SR: Valentin Burger (SR-Gruppe Bayreuth) - Zuschauer: 60Die Gastgeber landeten einen verdienten Sieg. Während sich der SVSW damit ein gutes Stück vom gefährdeten Bereich entfernte, bleibt Kirchenthumbach weiter sieglos nach der Winterpause und droht noch in Abstiegsgefahr zu geraten. Der SVSW war von Beginn an leicht überlegen. Der SCK kam lediglich bei Standardsituationen gefährlich vor das Kemnather Tor. Das 1:0 erzielte Markus Meserth, als er nach einem Konter alleine auf den Gäste-Torhüter zulief und überlegt einschob. Nach dem Wechsel blieb die Heimelf spielbestimmend, aber nach rund einer Stunde folgte ein Knick im Spiel des SVSW. Kirchenthumbach witterte nun seine Chance. Nach einem Pfostenschuss verwandelte Manuel Strauß den abprallenden Ball zum Ausgleich. Der SVSW schlug aber in Form seines Spielertrainers zurück. Eine Viertelstunde vor Schluss nahm Christian Ferstl an der Strafraumgrenze den Ball an und nach seinem Drehschuss landete das Leder zum Siegtreffer im Gehäuse des SCK.SV Neusorg 2:1 (1:1) FC TremmersdorfTore: 0:1 (7.) Marcel Scherl, 1:1 (30.) Jens Lautenbacher, 2:1 (90.) Constantin Wedlich - SR: Stefan Nörl (SpVgg SV Weiden) - Zuschauer: 80(cow) Der SV Neusorg meldet sich im Abstiegskampf beeindruckend zurück. Mit einer wahren Willensleistung zwang man einen starken FC Tremmersdorf mit der letzten Aktion des Spiels in die Knie. Verlieren verboten war das Motto des umkämpften Spiels für den SVN. Die Partie begann aber mit einer kalten Dusche für die Gastgeber. Ein Freistoß von Marcel Scherl aus ungefährlicher Position wurde länger und länger und schlug überraschend im heimischen Gehäuse ein. Neusorg besann sich auf seine kämpferischen Tugenden und hielt die offensiv stets gefährlichen Gäste geschickt vom eigenen Tor fern. Nach einer halben Stunde gelang SVN-Spielertrainer Lautenbacher der Ausgleich, als er eine Ecke, sträflich freigelassen, sehenswert per Kopf vergoldete. Bis zum Pausenpfiff neutralisierten sich beide Mannschaften im Mittelfeld. Nach und nach schwanden in der zweiten Hälfte bei hochsommerlichen Temperaturen auf beiden Seiten die Kräfte, Torchancen blieben Mangelware. Bis zur Schlussphase dachte man nicht an ein spielentscheidendes Tor. Jedoch hatten urplötzlich die Neusorger, die mit starker Moral zu gefallen wussten, zwei herausragende Chancen durch Schuller und Sachs. Mit der letzten Aktion des Spiels entschied Neusorg das Spiel zu seinen Gunsten. Einen Freistoß vom linken Strafraumeck zirkelte Constantin Wedlich zum viel umjubelten Sieg in den Giebel.