Die Spitzenteams der Kreisliga Nord schwächeln am 11. Spieltag. Während Tabellenführer SV Grafenwöhr nicht über ein Unentschieden hinauskommt, trifft es den Verfolger noch schlimmer.

Unbedingt wollte die SpVgg SV Weiden (2./24) ein Déjà-vu beim Gastspiel in Kirchenthumbach vermeiden. Von wegen. Wie in der vergangenen Saison verlor die junge Wasserwerkelf beim Sportclub (7./17) mit 0:1 und ist nun mit einem Fünf-Punkte-Rückstand zur SV Grafenwöhr (1./29) konfrontiert. Die Truppe von Trainer Roland Lang verpasste es, die Tabellenführung noch komfortabler zu gestalten, da die DJK Weiden (8./16) mit ihrer Defensivtaktik beim 1:1 durchaus Erfolg hatte.Viel hatten die Gäste ansonsten an diesem Spieltag nicht zu melden. Lediglich der SVSW Kemnath (9./16) holte mit dem 1:1 beim FC Weiden-Ost (4./18) Zählbares. In den restlichen Partien behielten die Heimmannschaften die Oberhand - wobei der 6:1-Knaller des FC Tremmersdorf (3./19) gegen die mittlerweile auf den vorletzten Rang abgestürzte DJK Irchenrieth (13./8) heraussticht. Im Tabellenkeller sammelten die DJK Ebnath (10./12) und der TSV Erbendorf (11./11) wichtige Zähler.SV Plößberg 1:0 (1:0) VfB MantelTor: 1:0 (27.) Tobias Walter - SR: Christian Hirsch (SV Floß) - Zuschauer: 100Zur "Kirwa" gewann der SV Plößberg gegen Tabellennachbar VfB Mantel mit 1:0. Der Sieg war denkbar knapp und auch etwas glücklich, wenn man den zweiten Abschnitt betrachtet. In der ersten Hälfte begannen die Gäste zwar forscher, konnten sich aber nicht entscheidend durchsetzen. Nach etwa zehn Minuten nahmen die Hausherren das Heft in die Hand und erspielten sich einige Möglichkeiten. Eine davon führte zum 1:0 durch einen Kopfball von Tobias Walter. Einen Schreckmoment gab es kurz vor der Pause, als die Gäste nur den Pfosten trafen. Nach dem Seitenwechsel gaben die Einheimischen das Spiel aus der Hand. Die Manteler drängten auf den Ausgleich, vergaben aber gute Chancen oder scheiterten am starken Keeper Thomas Krapfl. Die Gastgeber hatten einige Konterchancen, die sie jedoch teilweise überhastet vergaben.SC K'thumbach 1:0 (1:0) SpVgg SV Weiden IITor: 1:0 (37.) Alex Lautner - SR: Wilhelm Hirsch (Floß) - Zuschauer: 150(dfr) Der Sportclub bleibt der Angstgegner der Bayernliga-Reservisten der SpVgg. Am Ende gewannen die Hausherren, wenn auch am Schluss etwas glücklich, mit 1:0. In der ersten Hälfte war es ein flottes Spiel mit guten Aktionen auf beiden Seiten. Die stark ersatzgeschwächten Gastgeber waren die aktivere Mannschaft in Hälfte eins. Nach einer perfekt geschlagenen Freistoß-Flanke von Kapitän Jo Böhm lochte Alex Lautner per Kopf in der 37. Minute zur 1:0-Führung für den SCK ein. Im weiteren Verlauf hatten die Gastgeber noch weitere gute Möglichkeiten, doch der Weidener Keeper agierte glänzend. Nach der Pause wurden die Gäste besser und drängten die Gastgeber immer mehr in die eigene Hälfte zurück. Vor allem Heimkeeper Wöhrl war es zu verdanken, dass die "Null" bis zum Schluss stand.SV Grafenwöhr 1:1 (1:1) DJK WeidenTore: 1:0 (16.) Markus Kraus 1:1 (28.) Patrick Ott - SR: Robert Stich (SG Fuchsmühl) - Zuschauer: 120(mku) Die Hausherren erwischten einen guten Start und hatten durch Edgar Drat und Alexander Dobmann Einschussmöglichkeiten. Nach 16 Minuten klingelte es im Kasten der DJK Weiden, als Markus Kraus bei einer Ecke von Johannes Renner am höchsten stieg und den Ball in die Maschen köpfte. In der Folgezeit drängte die Truppe von Roland Lang auf das 2:0, die Abschlüsse waren jedoch allesamt zu unpräzise. Als nach einer Ecke Patrick Ott freistehend zum 1:1 traf, war der Spielverlauf auf den Kopf gestellt. In den restlichen 20 Minuten der ersten Halbzeit bestimmten Fehlpässe das Spiel beider Mannschaften. Im zweiten Abschnitt drängten die Gelb-Roten vehement auf den Führungstreffer. Der Gast beschränkte sich vollends auf die Defensive. Im Gegensatz dazu hatten die Fans der Sportvereinigung den Torschrei mehrere Male auf den Lippen, allerdings fanden die Abschlüsse von Renner, Träger und Drat ihren Meister in Gästekeeper Hecht. In der 82. Minute jubelten die SV-Fans, als Fabian Lober zum vermeintlichen 2:1 einnetzte. Der Treffer wurde allerdings wegen Abseitsstellung zurückgepfiffen. In der 88. Minute setzte David Dobmann einen Kopfball vom Elfmeterpunkt ans rechte Kreuzeck.FC Weiden-Ost 1:1 (1:0) SVSW KemnathTore: 1:0 (7.) Michael Werner, 1:1 (47.) Ramiz Toqani - SR: Bernhard Hoffmann (TSV Schnaittenbach) - Zuschauer: 85 - Gelb-Rot: (58.) Florian Schottenhammel (SVSW)(gil) Die Begegnung begann nach dem Geschmack der Heimelf. Werner erzielte aus dem Gewühl heraus die 1:0-Führung. Auf nassem Untergrund entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für die Ostler. Ferstl auf der einen und Heller auf der anderen Seite hätten für Tore sorgen können. Werner hätte die Führung kurz vor der Pause auf 2:0 alleine vor dem Tor ausbauen können. Nach dem Wechsel rettete zunächst FC-Keeper Frischholz sensationell auf der Linie, ehe Toquani bei der nachfolgenden Ecke ohne Gegenwehr zum 1:1 einschießen durfte. Als Schottenhammel mit Gelb-Rot vom Platz musste, entwickelten die Ostler ein Übergewicht, mussten aber immer wieder mit dem Unparteiischen hadern, der zunächst ein reguläres Tor von Schuller aberkannte und in der Schlussminute einen klaren Strafstoß verweigerte, so dass es beim 1:1-Endstand blieb.TSV Erbendorf 2:1 (1:0) SV NeusorgTore: 1:0 (22.) Sandro Hösl, 1:1 (50.) Tobias Holzinger, 2:1 (86.) Bastian Wiesent (86.) - SR: Klaus Seidl (TSV Flossenbürg) - Zuschauer: 80 - Gelb-Rot: (80.) Patrick Sachs (Neusorg)(skm) Beide Mannschaften waren sich der Wichtigkeit der Partie bewusst. Es entwickelte sich ein hart umkämpftes Spiel, das der TSV Erbendorf verdient für sich entschied. Zu Beginn sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Fußballspiel, Torchancen jedoch waren in den ersten 20 Minuten Mangelware. Erst als Sandro Hösl einen direkten Freistoß im Tor der Gäste unterbrachte, war der TSV klar die bessere Mannschaft. Wiesent und Hösl vergaben vor der Pause beste Möglichkeiten, die Führung auszubauen. In Halbzeit zwei reichte dem SV Neusorg ein schneller Konter, um aus dem Nichts den Ausgleich zu erzielen. Beide Teams hatten Chancen zur Führung. In der Schlussviertelstunde profitierte der TSV vom Platzverweis für SV-Verteidiger Sachs und kontrollierte die Partie wieder zunehmend. Wiesent belohnte sein Team, als er freistehend vor SV-Keeper Wedlich verwandelte.FC Tremmersdorf 6:1 (3:1) DJK IrchenriethTore: 1:0 (11.) Patrick Dittner, 1:1 (31.) Martin Kostka, 2:1 (32.) Reinhold Quast, 3:1 (36.) Neukam, 4:1 (51.) Dittner, 5:1 (60.) Marcel Scherl, 6:1 (68.) Johannes Karl - SR: Elias Küfner (Auerbach) - Zuschauer: 120 - Rot: (71.) Benjamin Scheidler (DJK) - Gelb-Rot: (61.) Jan Stipek (DJK)(rli) Die Heimelf begann konzentriert und kam verdient zum 1:0 durch Dittner. Einen stark geschossenen Freistoß konnte dann FC-Keeper Arnold nur nach vorn abprallen lassen, Kostka reagierte am schnellsten und köpfte zum überraschenden 1:1 ein. Nur wenige Sekunden später nutzte jedoch Quast ein Durcheinander im gegnerischen Strafraum und den alten Abstand wieder her. Den 3:1-Pausenstand stellte Neukam nach einem feinen Angriff der Schäffler-Elf her. Nach der Pause erhöhte Dittner nach sehenswerter Vorlage des starken Scherl auf 4:1. Die weiteren Tore erzielten Scherl nach Vorlage von Tauber und Karl nach Zuspiel von Dittner. Die Gäste dezimierten sich im Anschluss selbst und konnten froh sein, dass die zahlreichen Chancen der Heimelf nicht konsequent genutzt wurden.DJK Ebnath 2:1 (2:0) SV AnadolusporTore: 1:0 (19./Eigentor) Firat Tuna, 2:0 (28.) Alexander Schinner, 2:1 (59./Eigentor) Maximilian Rubenbauer - SR: Marco Henschel (SR-Gruppe Bayreuth) - Zuschauer. 100(sö) Von Beginn an zeigte sich Ebnath spielstark. Nach einer Ecke von Tom Schinner köpfte Gästespieler Tuna den Ball ins eigene Tor. Mit der Führung im Rücken spielte Ebnath weiter gefällig nach vorne. Nach einem klasse Zuspiel von Tom Schinner setzte Alex Schinner den Ball gekonnt in die Maschen zum 2:0. Danach verpasste es die Heimelf, noch vor der Halbzeit den Deckel frühzeitig aufs Spiel zu setzen. Nach der Pause zunächst das gleiche Bild, Ebnath kombinierte gefällig und stand zweimal völlig frei vor dem Gästegehäuse, jedoch ohne das vorentscheidende Tor zu erzielen. Als nach gut einer Stunde Rubenbauer den Ball unglücklich ins eigene Tor abfälschte, witterten die unermüdlich kämpfenden Gäste ihre Chance. Fortan musste die DJK brenzlige Situationen überstehen. Auf der anderen Seite wurden tolle Kontermöglichkeiten liegen gelassen. Als in der Nachspielzeit Kyarov an Schmidt scheiterte, war der Heimsieg perfekt.