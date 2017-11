Das Spitzenduo zieht in der Kreisliga Nord seine Kreise: Unbesiegt steht die SV Grafenwöhr (38) souverän an der Tabellenspitze. Mit einer Partie mehr rangiert die SpVgg SV Weiden II (34) auf Tabellenplatz zwei.

Grafenwöhr muss beim Tabellenachten SVSW Kemnath (20) antreten und der Wasserwerknachwuchs fährt zum Sechstplatzierten VfB Mantel (23). Der einzige ernsthafte Verfolger ist der FC Tremmersdorf (28) auf Rang drei. Spielertrainer Schäffler reist mit seinem Team zum Fünften FC Weiden-Ost (23). Im Kellerduell zwischen dem Vorletzten SV Anadoluspor Weiden (9) und dem Drittletzten SV Neusorg (11) werden wichtige Zähler für den Klassenerhalt vergeben.TSV Erbendorf So. 14.00 SC Kirchenthumbach"Mit der ersten Halbzeit war ich zufrieden. So müssen wir auch gegen Kirchenthumbach auftreten", fordert TSV-Coach Stefan Rupprecht nach der Niederlage in Tremmersdorf. Ob er auf Abwehrchef Kastner zurückgreifen kann, entscheidet sich erst am Spieltag. "Leider hat die gute Leistung gegen Grafenwöhr nichts Zählbares eingebracht", resümiert SC-Spielertrainer Daniel Klempau die Niederlage beim Spitzenreiter. "Dass Erbendorf mit dem Rücken zur Wand steht, ist uns bewusst, weshalb wir uns auf ein kampfbetontes Spiel einstellen." Lukas Retsch fällt aus und Felix Schraml sowie Julian Lehner stoßen wieder zum Kader.FC Weiden-Ost So. 14.00 FC TremmersdorfVon einem engen Spiel und einer schlechten Chancenverwertung berichtet Ost-Coach Peter Kämpf nach dem knappen Sieg gegen die DJK Weiden. "Tremmersdorf hat sich zu einer Spitzenmannschaft mit einer herausragenden Offensive entwickelt", warnt er sein Team. Im Endeffekt zählt für ihn nur ein Sieg, um zum Gegner aufzuschließen. Gästespielertrainer Robert Schäffler braucht sein Team nicht besonders zu motivieren. Die deutliche Hinspielniederlage ist Ansporn genug, alle Kräfte zu mobilisieren. Im Weidener Osten wäre ein Unentschieden als Erfolg zu werten. Mit Karl, L. Scherl, Schäffler und Tauber müssen mehrere Stammspieler ersetzt werden. Erfreulich ist, dass Fahrnbauer wieder im Kader steht.DJK Ebnath So. 14.00 DJK WeidenNach dem schwer erkämpften Auswärtssieg in Irchenrieth möchten die Gastgeber unbedingt nachlegen. Dazu wäre es wichtig, wenn die beiden Routiniers Matthias Küffner und Max Rubenbauer wieder mit dabei wären. Sie mussten in Irchenrieth verletzt passen und wurden trotz des Sieges schmerzlich vermisst. Robert Schäffler warnt vor der guten Offensive der DJK Weiden. Gästecoach Matthias Müller kann seinem Team nach der knappen Heimniederlage gegen Weiden-Ost keinen Vorwurf machen, da Einstellung und Kampfbereitschaft gestimmt haben. Um in Ebnath zu punkten, ist auch dort dieses Auftreten erforderlich. "Gegen einen Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt dürfen wir auf keinen Fall verlieren", motiviert er seine Mannschaft.SVSW Kemnath So. 14.00 SV Grafenwöhr"Wir müssen mit dem Punkt gegen Anadoluspor zufrieden sein. Aufgrund der schwierigen Platzverhältnisse hat sich kaum ein richtiges Fußballspiel. Defensiv sind wir wieder sehr gut gestanden", berichtet SVSW-Spielertrainer Christian Ferstl. "Nun freuen wir uns auf die mit Abstand beste Mannschaft der Kreisliga. Mit etwas Glück wäre ein Punkt eine super Sache." Reichenberger und Mesert werden fehlen. "Wir möchten auch in Kemnath unsere Tabellenführung festigen", motiviert Gästecoach Roland Lang seine Mannschaft. Ob Fleischmann und Drat, die sich beim Heimsieg gegen Kirchenthumbach verletzt haben, wieder einsatzfähig sind, ist fraglich. Sicher fehlen werden Kaya, Winkler und Schmidt.SV Plößberg So. 14.00 DJK Irchenrieth"Nur in den ersten 20 Minuten waren wir ein gleichwertiger Gegner. Danach hat sich die individuelle Klasse der Weidener Reserve durchgesetzt", analysiert SV-Coach Harald Walbert die deutliche Niederlage am Wasserwerk. "Wir müssen das Spiel schnell abhaken und gegen Irchenrieth unsere Heimstärke beweisen. Es wird Änderungen geben, zumal wir einige angeschlagene Spieler haben." Gästetrainer Markus Schreiner ist trotz der Heimniederlage gegen Ebnath nicht unzufrieden. "Die guten spielerischen Akzente und das Herausspielen von hochkarätigen Chancen zeigen, was für ein Potenzial meine Mannschaft hat." Er sieht den künftigen Partien positiv entgegen. Personell sieht es weiterhin nicht gut aus.VfB Mantel So. 14.00 SpVgg SV Weiden II"Wir haben in Neusorg sehr wichtige Punkte eingefahren und konnten den Abstand nach hinten konstant halten", sagt VfB-Coach Tobias Heindl. "Gegen Weiden stehen wir vor einer Herkulesaufgabe", bereitet er sein Team auf die Partie gegen den Tabellenzweiten vor. Der Kader steht ihm komplett zur Verfügung. "Mantel stellt eine sehr kompakte Mannschaft, die besonders im Mittelfeld hervorragend besetzt ist", analysiert Gästetrainer Rainer Fachtan den Gegner. "Dennoch möchte wir unbedingt punkten. Unser zuletzt glänzend aufgelegter Angriff will seine Torgefährlichkeit weiter unter Beweis stellen und in der Defensive haben wir die richtige Balance gefunden." Patryk Bytomski ist wieder dabei.SV Anadoluspor So. 14.00 SV NeusorgAkram "Aki" Abdel-Haq ist als Trainer zum SV Anadoluspor zurückgekehrt. Und damit auch ein klein bisschen der Erfolg. Mit dem Remis in Kemnath hat man einen Achtungserfolg erzielen können. "Ich möchte meiner jungen Mannschaft den Druck nehmen. Sie soll wieder Spaß am Fußballspielen haben", motiviert Abdel-Haq sein Team. Von Null anfangen und realistisch bleiben, lauten seine Zielvorgaben. Nach der bitteren Heimniederlage gegen Mantel will der SV Neusorg sich mit einem Auswärtsdreier wieder etwas näher ans rettende Ufer heranarbeiten und den Abstand zu den letzten beiden Plätzen vergrößern. Bundscherer stößt wieder zum Kader.